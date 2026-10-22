Στην ανακοίνωσή της η ΑΔΕΔΥ σημειώνει «Οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν δουλεύουν για τον πόλεμο - Καλούμε σε 4ωρη στάση εργασίας για να στηρίξουμε τις κινητοποιήσεις των λιμενεργατών.»

Τετράωρη στάση εργασίας για τους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα στην Αττική, την Αχαΐα και τη Θεσπρωτία προκηρύσσει η ΑΔΕΔΥ για την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, στηρίζοντας τη διεθνή απεργιακή κινητοποίηση των λιμενεργατών σε περισσότερα από 100 λιμάνια. Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ καλεί τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν στη στάση εργασίας και στις κατά τόπους συγκεντρώσεις, με κεντρικό σύνθημα «Οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν δουλεύουν για τον πόλεμο». Η κινητοποίηση εντάσσεται στη διεθνή δράση των λιμενεργατών, στην οποία συμμετέχουν λιμάνια σε πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, η Γαλλία, η Ιταλία, η Τουρκία, η Ισπανία, η Κύπρος, η Πορτογαλία, η Ινδία και οι ΗΠΑ.

Η ΑΔΕΔΥ απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής στις ακόλουθες κινητοποιήσεις:

Αττική: Στάση εργασίας από τις 08:00 έως τις 12:00. Συγκέντρωση στις 10:00 στην πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.

Αχαΐα: Στάση εργασίας από τις 08:00 έως τις 12:00. Συγκέντρωση στις 10:00 στο λιμάνι της Πάτρας.

Θεσπρωτία: Στάση εργασίας από τις 11:00 έως τη λήξη της βάρδιας. Συγκέντρωση στις 11:30 στην είσοδο του λιμανιού εξωτερικού της Ηγουμενίτσας.