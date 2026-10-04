Η παραγωγή ασχολείται με μία από τις πιο πολυσυζητημένες εγκληματικές υποθέσεις των τελευταίων ετών στην Ελλάδα.

Στο ντοκιμαντέρ «The Fitbit Killer», που επαναφέρει στο προσκήνιο τη δολοφονία της Καρολάιν Κράουτς στα Γλυκά Νερά, συμμετέχει ο Γιώργος Καλλιακμάνης, όπως αποκάλυψε ο ίδιος μιλώντας στην εκπομπή «Σ/Κ από τις 5» του ΕΡΤnews.

Η παραγωγή είναι ήδη διαθέσιμη μέσω του Amazon Prime Video σε χώρες του εξωτερικού, ενώ αναμένεται να προβληθεί και στην Ελλάδα.

Ο Γιώργος Καλλιακμάνης εξήγησε ότι οι άνθρωποι της παραγωγής είχαν παρακολουθήσει τις δημόσιες παρεμβάσεις του την περίοδο που η υπόθεση βρισκόταν στην κορυφή της επικαιρότητας και στη συνέχεια επικοινώνησαν μαζί του, ζητώντας του να συμμετάσχει.

«Είναι πολύ δυνατό και προσεγμένο»

Όπως ανέφερε, η συμμετοχή του στο ντοκιμαντέρ έγινε χωρίς αμοιβή. «Με είχαν δει τότε, με τον θάνατο της Καρολάιν, για τις τοποθετήσεις μου και ήθελαν να συμμετάσχω», είπε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος έχει ήδη παρακολουθήσει μέρος του «The Fitbit Killer», καθώς του έχουν αποσταλεί επεισόδια της παραγωγής. Μιλώντας για το αποτέλεσμα, το χαρακτήρισε ιδιαίτερα προσεγμένο και δυνατό, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μια παραγωγή υψηλού επιπέδου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το ντοκιμαντέρ επικεντρώνεται στη δολοφονία της Καρολάιν Κράουτς, μια υπόθεση που είχε προκαλέσει τεράστιο ενδιαφέρον στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.

Ο ρόλος του Fitbit στην εξιχνίαση

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στα ψηφιακά στοιχεία που συνέβαλαν στην εξιχνίαση της υπόθεσης. Από εκεί προέρχεται και ο τίτλος «The Fitbit Killer», καθώς τα δεδομένα από το smartwatch που φορούσε η Καρολάιν αποτέλεσαν ένα από τα στοιχεία που εξέτασαν οι Αρχές.

Οι καταγραφές της συσκευής παρείχαν πληροφορίες σχετικά με τα βιομετρικά δεδομένα της 20χρονης και συνέβαλαν στη δημιουργία του χρονικού της νύχτας της δολοφονίας. Παράλληλα, οι αστυνομικοί αξιοποίησαν στοιχεία από κινητά τηλέφωνα και το σύστημα καμερών ασφαλείας του σπιτιού.

Η υπόθεση είχε αρχικά παρουσιαστεί ως ληστεία μετά φόνου. Η έρευνα, ωστόσο, οδήγησε στην ανατροπή της αρχικής εκδοχής και στην αποκάλυψη ότι δράστης ήταν ο σύζυγος της Καρολάιν, Μπάμπης Αναγνωστόπουλος.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Γιώργος Καλλιακμάνης, το «The Fitbit Killer» έχει ήδη κυκλοφορήσει σε άλλες χώρες μέσω του Amazon Prime Video και αναμένεται να γίνει διαθέσιμο και για το ελληνικό κοινό σε μεταγενέστερο χρόνο. Προς το παρόν, πάντως, δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένη ημερομηνία για την πρεμιέρα του στην Ελλάδα.