Το 75,6% των κατοικιών που πωλήθηκαν το 2025 ήταν ηλικίας άνω των 20 ετών.

Στις κατοικίες εξακολουθεί να κατευθύνεται η συντριπτική πλειονότητα των αγοραστών ακινήτων στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της REMAX Ελλάς για το 2025.

Από το σύνολο των αγοραπωλησιών που πραγματοποιήθηκαν μέσω του δικτύου της εταιρείας, το 74,8% αφορούσε κατοικίες, ποσοστό που καταδεικνύει τη σαφή υπεροχή τους έναντι όλων των άλλων κατηγοριών ακινήτων.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκαν τα οικόπεδα με μερίδιο 14,3%, ενώ ακολούθησαν τα αγροτεμάχια με 5,8% και τα επαγγελματικά ακίνητα με 5,1%.

Εξίσου χαρακτηριστική είναι η εικόνα που καταγράφεται ως προς την ηλικία των ακινήτων. Το 75,6% των κατοικιών που πωλήθηκαν το 2025 ήταν ηλικίας άνω των 20 ετών, γεγονός που επιβεβαιώνει τη διαχρονική κυριαρχία των παλαιότερων ακινήτων στις συναλλαγές.

Αντίθετα, οι νεόδμητες κατοικίες έως πέντε ετών αντιπροσώπευσαν μόλις το 12,3% των συνολικών πωλήσεων κατοικιών.

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Στις υπόλοιπες ηλικιακές κατηγορίες, τα ακίνητα ηλικίας 16 έως 20 ετών συγκέντρωσαν ποσοστό 9,8%, εκείνα ηλικίας 11 έως 15 ετών μόλις 2%, ενώ οι κατοικίες ηλικίας 6 έως 10 ετών περιορίστηκαν στο εξαιρετικά χαμηλό 0,3%.

Στην Αττική, οι κατοικίες κάλυψαν το 85,3% των συνολικών πωλήσεων, με τα οικόπεδα και τα επαγγελματικά ακίνητα να ακολουθούν ισόπαλα με 7,2%. Τα αγροτεμάχια περιορίστηκαν στο 0,3% των συναλλαγών. Παράλληλα, το 86,2% των κατοικιών που άλλαξαν χέρια στην περιοχή ήταν ηλικίας άνω των 20 ετών, ενώ οι νεόδμητες έως πέντε ετών αντιστοιχούσαν μόλις στο 3,3%.

Ακόμη υψηλότερα ήταν τα ποσοστά στη Θεσσαλονίκη, όπου οι κατοικίες αντιπροσώπευσαν το 87,4% των συνολικών πωλήσεων. Τα επαγγελματικά ακίνητα διαμορφώθηκαν στο 8,7%, τα οικόπεδα στο 3,5% και τα αγροτεμάχια στο 0,4%. Όσον αφορά την ηλικία των ακινήτων, το 87% των κατοικιών που πωλήθηκαν ήταν άνω των 20 ετών, ενώ τα νεόδμητα δεν ξεπέρασαν το 2% του συνόλου.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα, οι κατοικίες διατήρησαν την πρωτιά με ποσοστό 69,4%, ενώ τα οικόπεδα κατέγραψαν σημαντικά υψηλότερη συμμετοχή σε σχέση με τα μεγάλα αστικά κέντρα, φτάνοντας το 18,3%. Τα αγροτεμάχια αντιστοιχούσαν στο 8,5% των πωλήσεων και τα επαγγελματικά ακίνητα στο 3,8%.

Στην περιφέρεια, το 69,3% των κατοικιών που πωλήθηκαν ήταν ηλικίας άνω των 20 ετών, ενώ τα νεόδμητα έως πέντε ετών έφτασαν το 17,9%, καταγράφοντας αισθητά υψηλότερο ποσοστό σε σύγκριση με την Αττική και τη Θεσσαλονίκη.