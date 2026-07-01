Στο τέλος του 2025, η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή διέθετε εγκατεστημένη ισχύ 1.251,3 MW σε Ελλάδα και εξωτερικό, ενώ το συνολικό χαρτοφυλάκιο έργων υπό λειτουργία, κατασκευή ή ωρίμανση πλησιάζει τα 12 GW.

Μειωμένες οικονομικές επιδόσεις κατέγραψε η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή το 2025, καθώς οι χαμηλότερες ανεμολογικές συνθήκες και οι περικοπές στην παραγωγή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας από τους διαχειριστές των δικτύων επηρέασαν αρνητικά τα αποτελέσματα του ομίλου.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν στα 289,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας πτώση 16,5% σε σύγκριση με τα 347,1 εκατ. ευρώ του 2024. Παράλληλα, τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) υποχώρησαν κατά 10,8%, στα 187,5 εκατ. ευρώ, έναντι 210,3 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα. Τα καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής διαμορφώθηκαν στα 63,7 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 9,6% σε σχέση με το 2024.

Η διοίκηση αποδίδει την υποχώρηση των μεγεθών κυρίως στα χαμηλότερα επίπεδα ανεμολογικής ισχύος, αλλά και στις περικοπές παραγωγής που επιβλήθηκαν για λόγους εξισορρόπησης του ηλεκτρικού συστήματος, έναν παράγοντα που, όπως αναφέρει, αναμένεται να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια. Παρά τη μείωση των οικονομικών επιδόσεων, ο όμιλος συνέχισε δυναμικά το επενδυτικό του πρόγραμμα. Οι επενδύσεις ανήλθαν σε 150,2 εκατ. ευρώ, ενώ οι λειτουργικές ταμειακές ροές αυξήθηκαν σημαντικά, φτάνοντας τα 237,5 εκατ. ευρώ έναντι 139,1 εκατ. ευρώ το 2024. Τα ταμειακά διαθέσιμα και οι δεσμευμένες καταθέσεις διαμορφώθηκαν στα 258,9 εκατ. ευρώ, ενώ ο συνολικός δανεισμός ανήλθε σε 1,039 δισ. ευρώ.

Στο τέλος του 2025, η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή διέθετε εγκατεστημένη ισχύ 1.251,3 MW σε Ελλάδα και εξωτερικό, ενώ το συνολικό χαρτοφυλάκιο έργων υπό λειτουργία, κατασκευή ή ωρίμανση πλησιάζει τα 12 GW. Παράλληλα, συνεχίζεται η ανάπτυξη του έργου αντλησιοταμίευσης στην Αμφιλοχία, ισχύος 680 MW, καθώς και η κατασκευή νέων φωτοβολταϊκών και μονάδων αποθήκευσης ενέργειας.

Σημαντικό γεγονός για τον όμιλο αποτέλεσε το 2025 η ολοκλήρωση της εξαγοράς του από τη Masdar, με την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή να καθίσταται από τον Απρίλιο του 2025 μονομετοχική εταιρεία και να εντάσσεται πλήρως στον ενεργειακό όμιλο του Άμπου Ντάμπι.