Σε φάση στρατηγικής ωρίμανσης εισέρχεται η Τέρνα Ενεργειακή, σε ένα περιβάλλον όπου απαιτεί κλίμακα, ταχύτητα υλοποίησης και πειθαρχημένη διαχείριση κεφαλαίων.

Μιλώντας στο Οικονομικό Φόρουμ Δελφών, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τέρνα Ενεργειακή Αριστοτέλης Χαντάβας παρουσίασε το στίγμα της επόμενης ημέρας, υπογραμμίζοντας τον ενισχυμένο ρόλο της εταιρείας ως περιφερειακής πλατφόρμας της Masdar στην Ανατολική Ευρώπη. Όπως ανέφερε, η αγορά ενέργειας περνά σε φάση ωρίμανσης, όπου «η πραγματική αξία δεν προκύπτει μόνο από την εγκατεστημένη ισχύ, αλλά από την ικανότητα υλοποίησης έργων σε κλίμακα, με αξιοπιστία, ταχύτητα και πειθαρχία τόσο στην εκτέλεση όσο και στη διάθεση κεφαλαίων».

Κατά τον ίδιο η συνεργασία με τη Masdar δημιουργεί νέα δυναμική για την Τέρνα Ενεργειακή, συνδυάζοντας τη διεθνή επενδυτική ισχύ με την τοπική τεχνογνωσία και εκτελεστική εμπειρία. Η Masdar, η οποία συμπληρώνει 20 χρόνια παρουσίας, έχει θέσει ως στρατηγικό στόχο τη δημιουργία χαρτοφυλακίου ισχύος 100 GW έως το 2030, επενδύοντας με μακροπρόθεσμο ορίζοντα και αυστηρή κατανομή κεφαλαίων.

Στο πλαίσιο αυτό, η Τέρνα Ενεργειακή ενισχύει τον ρόλο της ως κόμβος ανάπτυξης στην Ανατολική Ευρώπη, διευρύνοντας την παρουσία της σε πολλαπλές αγορές και επιταχύνοντας την ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της.

Κεντρική θέση σε αυτή τη στρατηγική κατέχει το έργο αντλησιοταμίευσης στην Αμφιλοχία, μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις αποθήκευσης ενέργειας που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ευρώπη και κρίσιμη για την ενίσχυση της ευελιξίας και της ασφάλειας του ενεργειακού συστήματος.

Παράλληλα, η εταιρεία προωθεί τον σχεδιασμό και την ωρίμανση νέων επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, αποθήκευση και υβριδικά έργα, επιδιώκοντας να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες ανάγκες του ενεργειακού συστήματος και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που αναδύονται στην ευρύτερη περιοχή.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Χαντάβας υπογράμμισε ότι «η πραγματική πρόκληση δεν είναι να θέτεις φιλόδοξους στόχους, αλλά να έχεις την ικανότητα να τους υλοποιείς», δίνοντας το στίγμα μιας στρατηγικής που εστιάζει στην αποτελεσματική εκτέλεση και τη βιώσιμη ανάπτυξη.