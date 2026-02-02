Games
Το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο 10 εκατ. ευρώ της ΠΑΕ ΑΕΚ, τα ισχυρά αποτελέσματα της KPMG, η απογείωση της Grifon Partners, η νέα εταιρεία της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, η Antipollution και η γεωγραφική ανάπτυξης της Creta Farms

Η ΑΕΚ αντλεί 10 εκατ. ευρώ

Την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους 10 εκατ. ευρώ αποφάσισε η ΠΑΕ ΑΕΚ. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων (σ.σ. ο Μάριος Ηλιόπουλος), ενέκρινε ομόφωνα την έκδοση ομολογιακού δανείου μετατρέψιμου σε κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, συνολικής ονομαστικής αξίας 10 εκατ. ευρώ. Το δάνειο θα είναι πενταετούς διάρκειας, χωρίς εξασφαλίσεις και με μηδενικό επιτόκιο, και θα αποτελείται από 20 ομολογίες ονομαστικής αξίας 500.000 ευρώ η καθεμία. Η έκδοση θα πραγματοποιηθεί στο άρτιο και θα καλυφθεί μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, είτε εφάπαξ είτε τμηματικά, εντός εξαμήνου από την έγκριση του σχετικού προγράμματος έκδοσης. Οι μέτοχοι της ΠΑΕ ΑΕΚ, οι οποίοι εκπροσωπούσαν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, παραιτήθηκαν από το δικαίωμα προτίμησης επί του ομολογιακού δανείου.

Παράλληλα, προβλέπεται ότι οι ομολογιούχοι θα έχουν το δικαίωμα να μετατρέψουν το σύνολο ή μέρος των ομολογιών τους σε μετοχές της εταιρείας κατά τη λήξη του δανείου, με βάση την ονομαστική αξία των μετοχών και υπό τις προϋποθέσεις που θέτει το αθλητικό και εταιρικό δίκαιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ ΑΕΚ θα καθορίσει τους ειδικότερους όρους του ομολογιακού δανείου, θα εγκρίνει το πρόγραμμα έκδοσης, θα προχωρήσει στη σύναψη όλων των απαραίτητων συμβάσεων και θα αναλάβει κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση, τη διάθεση και τη διαχείριση του δανείου.

Η KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές

Με σημαντική ενίσχυση των οικονομικών της μεγεθών και καθαρή επιστροφή στην κερδοφορία έκλεισε τη χρήση που έληξε στις 30 Ιουνίου 2025 η KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ. Η εταιρεία κατέγραψε μεγάλη αύξηση κύκλου εργασιών, ο οποίος ανήλθε σε 14,14 εκατ. ευρώ από μόλις 528 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στην ολοκλήρωση της συγχώνευσης με απορρόφηση της KPMG Ελεγκτική ΑΕ στις αρχές του 2025. Η διεύρυνση του αντικειμένου και του ανθρώπινου δυναμικού είχε άμεσο αντίκτυπο και στα αποτελέσματα, με τα κέρδη μετά φόρων να διαμορφώνονται σε 3,22 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών το 2024. Το μικτό αποτέλεσμα ξεπέρασε τα 6,7 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ τόκων και φόρων ανήλθαν σε 4,24 εκατ. ευρώ, αποτυπώνοντας τη δυναμική της δραστηριότητας σε βασικούς κλάδους όπως ο τραπεζικός, η ενέργεια, οι ασφαλιστικές υπηρεσίες και η ναυτιλία.

Παράλληλα, τα έξοδα αυξήθηκαν σημαντικά, κυρίως λόγω της ενσωμάτωσης του προσωπικού της απορροφηθείσας εταιρείας, με τις δαπάνες προσωπικού να φθάνουν τα 6,74 εκατ. ευρώ και τον μέσο αριθμό εργαζομένων να ανέρχεται σε 296 άτομα. Ισχυρά εμφανίζονται και τα μεγέθη του ισολογισμού. Το σύνολο του ενεργητικού ανήλθε σε 21,98 εκατ. ευρώ από 4,06 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, με τα ταμειακά διαθέσιμα να ξεπερνούν τα 1,98 εκατ. ευρώ. Η καθαρή θέση της εταιρείας ενισχύθηκε στα 3,08 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας τόσο τα κέρδη της χρήσης όσο και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Στο μέτωπο των υποχρεώσεων, τα συνολικά δάνεια ανήλθαν σε περίπου 7,9 εκατ. ευρώ, ενώ οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αυξήθηκαν λόγω της διεύρυνσης των δραστηριοτήτων.

Νέα εταιρεία από την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή

Στη σύσταση νέας εταιρείας συμμετοχών προχώρησε η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, στο πλαίσιο της στρατηγικής της Masdar για την ενίσχυση της παρουσίας της στην αγορά των Βαλκανίων. Πρόκειται για τη μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Θράκη Υπεράκτιες Ανανεώσιμες Πηγές Μονοπρόσωπη ΑΕ, η οποία ιδρύθηκε με μετοχικό κεφάλαιο ύψους 600.000 ευρώ και μοναδικό μέτοχο την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή. Τη διοίκηση της νέας εταιρείας ασκεί τριμελές Διοικητικό Συμβούλιο, με πρόεδρο τον Μιχαήλ Βερροϊόπουλο, μέλος τον Εμμανουήλ Φαφάλιο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Αλέξανδρο Καρυωτάκη, ενώ όλα τα μέλη εκπροσωπούν από κοινού την εταιρεία. Η Ελλάδα, όπως και συνολικά η περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αποτελούν βασικό πυλώνα της στρατηγικής της Masdar, της κρατικής εταιρείας του Άμπου Ντάμπι, για περαιτέρω ανάπτυξη στην ευρωπαϊκή αορά.

Η Grifon Partners

Εντυπωσιακή πορεία κατέγραψε το 2025 η Grifon Partners, η επενδυτική και συμβουλευτική εταιρεία που διοικείται από τους Σάμη Δαυίδ, Κατερίνα Μαχαίρα και Δημήτρη Λαδόπουλο. Στη χρήση του 2024, η εταιρεία είχε εμφανίσει κύκλο εργασιών 3,53 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη μετά φόρων 1,97 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας την καθαρή της θέση στα 4,36 εκατ. ευρώ. Την ίδια περίοδο, τα ταμειακά της διαθέσιμα διαμορφώνονταν σε περίπου 1,45 εκατ. ευρώ, ενώ το σύνολο του ενεργητικού ανερχόταν σε 6,11 εκατ. ευρώ. Η εικόνα αυτή άλλαξε ριζικά στο δεκάμηνο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Οκτωβρίου 2025, διάστημα κατά το οποίο η Grifon Partners κατέγραψε εκρηκτική ανάπτυξη.

Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε περίπου 8,66 εκατ. ευρώ, υπερτετραπλάσια σε σχέση με το σύνολο της προηγούμενης χρήσης, ενώ η καθαρή θέση σχεδόν διπλασιάστηκε, φτάνοντας τα 8,74 εκατ. ευρώ. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η ενίσχυση της ρευστότητας, καθώς τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ξεπέρασαν τα 10,2 εκατ. ευρώ, από 1,45 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα, οδηγώντας το σύνολο του ενεργητικού στα 13,69 εκατ. ευρώ. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον ισχυρής κερδοφορίας και αυξημένης ρευστότητας εντάσσεται και η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Grifon Partners να εγκρίνει τη διανομή προμερίσματος για το 2025.

Η εταιρεία έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια συνεργασίες με σημαντικούς ομίλους στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η Fortress Investment Group και η Optima Bank. Παράλληλα, η διοικητική της ομάδα φέρεται να είχε ενεργή εμπλοκή την τελευταία διετία σε έργα στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, διατηρώντας χαμηλό προφίλ, ενώ έχει συνδεθεί και με συμφωνίες που αφορούν distressed assets και αναδιαρθρώσεις δανείων.

Antipollution: Προσωρινό μέρισμα 16 εκατ. ευρώ

Στη διανομή προσωρινού μερίσματος ύψους 16 εκατ. ευρώ για τη χρήση του 2025 προχωρεί η Antipollution του Βύρωνα Βασιλειάδη, τα οικονομικά στοιχεία της οποίας για το διάστημα από 1η Ιανουαρίου έως 30 Νοεμβρίου 2025, αποτυπώνουν εντυπωσιακή ανάπτυξη. Ο κύκλος εργασιών για την εξεταζόμενη περίοδο ανήλθε σε 120,67 εκατ. ευρώ, με μικτό κέρδος 77,34 εκατ. ευρώ.

Τα λειτουργικά αποτελέσματα διαμορφώθηκαν στα 72,15 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων έφτασαν τα 71,57 εκατ. ευρώ. Μετά την αφαίρεση φόρου εισοδήματος ύψους 7,59 εκατ. ευρώ, τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 63,98 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική κερδοφορία της εταιρείας. Ιδιαίτερη αύξηση καταγράφεται και στο σύνολο του ενεργητικού, το οποίο ανήλθε σε 74,7 εκατ. ευρώ, από 53,6 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024. Η καθαρή θέση της εταιρείας ενισχύθηκε σημαντικά, φτάνοντας τα 31,7 εκατ. ευρώ, έναντι 8,3 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, εξέλιξη που συνδέεται τόσο με την αυξημένη κερδοφορία όσο και με την ενίσχυση των αποθεματικών.

Η Metro Patissia Real Estate

Νέα θυγατρική απέκτησε η εταιρεία διαχείρισης ακινήτων, Μπλε Κέδρος ΑΕΕΑΠ, των αδελφών Παύλου και Μιχάλη Ευμορφίδη. Πρόκειται για την Metro Patissia Real Estate Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία η οποία συστάθηκε με μετοχικό κεφάλαιο 550.000 ευρώ. Όπως προκύπτει από τον καταστατικό της σκοπό, η εταιρεία θα δραστηριοποιείται στον τομέα των ακινήτων, με αντικείμενο την αγορά, μίσθωση, χρηματοδοτική μίσθωση, πώληση, διαχείριση και εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας, καθώς και δικαιωμάτων ή συμμετοχών που συνδέονται με αυτήν, είτε για ίδιο λογαριασμό είτε για λογαριασμό τρίτων. Παράλληλα, προβλέπεται η ανέγερση, κατασκευή, ανακατασκευή και γενικότερη ανάπτυξη οικιστικών, ξενοδοχειακών και επαγγελματικών ακινήτων. Για την επίτευξη των στόχων της, η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις με συναφές αντικείμενο, να ιδρύει θυγατρικές και υποκαταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, να συγκροτεί κοινοπραξίες, να συμμετέχει σε διαγωνισμούς, καθώς και να λαμβάνει δάνεια παρέχοντας εγγυήσεις ή εμπράγματες ασφάλειες επί των περιουσιακών της στοιχείων.

Η Creta Farms

Σε τροχιά εκτεταμένης γεωγραφικής ανάπτυξης εισέρχεται η Creta Farms του επιχειρηματία Δημήτρη Βιντζηλαίου, προχωρώντας στην ίδρυση νέων υποκαταστημάτων σε κομβικές περιοχές της χώρας, με στόχο την ενίσχυση του παραγωγικού και διανεμητικού της δικτύου. Η εταιρεία ενδυναμώνει την παρουσία της τόσο στην Αττική όσο και στην περιφέρεια, επεκτείνοντας το αποτύπωμά της στη Βόρεια, Κεντρική και Νότια Ελλάδα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην Κρήτη, όπου καταχωρίστηκε η λειτουργία νέου υποκαταστήματος στη ΒΙΠΕ Ηρακλείου, καθώς και στον Πρίνο Ρεθύμνου, ενισχύοντας περαιτέρω τον ρόλο του νησιού ως βασικού πυλώνα της παραγωγικής δραστηριότητας της εταιρείας.

Παράλληλα, η Creta Farms επεκτείνεται στη Θεσσαλία με νέο υποκατάστημα στη Λάρισα, ενώ στη Βόρεια Ελλάδα ιδρύθηκε μονάδα στη ΒΙΠΕΘ Σίνδου, στον δήμο Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, περιοχή με έντονη βιομηχανική δραστηριότητα και στρατηγική σημασία για την εφοδιαστική αλυσίδα. Η αναπτυξιακή στρατηγική συνεχίζεται στη Νότια Ελλάδα με την εγκατάσταση υποκαταστήματος στη Σπάρτη Λακωνίας, ενώ στη Δυτική Ελλάδα η εταιρεία ενισχύει την παρουσία της με νέο υποκατάστημα στην Πάτρα. Τέλος, η Creta Farms προχώρησε και στην ίδρυση υποκαταστήματος στο Περιστέρι.

Η Whitetip Investments

Στην έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους 100.000 ευρώ προχώρησε η εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών Whitetip Investments Μονοπρόσωπη ΑΕ την οποία τρέχει ο Μπάμπης Αγγελετόπουλος. Το ομολογιακό δάνειο είναι τριετούς διάρκειας, χωρίς εξασφαλίσεις, με ετήσιο επιτόκιο 2%, καταβλητέο σε ετήσια βάση. Η έκδοση αφορά 5.000 ομολογίες ονομαστικής αξίας 20 ευρώ εκάστη, ποσό που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία κάθε μετοχής της εταιρείας. Σκοπός της έκδοσης, σύμφωνα με την ανακοίνωση, είναι η χρηματοδότηση της καταβολής ποσού 200.000 ευρώ στο Συνεγγυητικό Ταμείο. Όπως προβλέπεται, σε περίπτωση μη αποπληρωμής του δανείου κατά τη λήξη του, αυτό θα μετατρέπεται αυτοδικαίως σε μετοχές, με λόγο μετατροπής μία ομολογία προς μία μετοχή, ενώ τυχόν μεταβολή της ονομαστικής αξίας των μετοχών θα επιφέρει αντίστοιχη αναπροσαρμογή του λόγου μετατροπής.

Αποποίηση Ευθύνης

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη στήλη Market Maven προσφέρονται προς τους επισκέπτες/τριες/χρήστες/τριες της αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, δεν δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως προτροπή, προσφορά, άποψη ή σύσταση της στήλης για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρεογράφου και δεν συνθέτουν νομική, φορολογική, λογιστική, ή επενδυτική συμβουλή ή υπηρεσία σχετικά με την αποδοτικότητα ή καταλληλότητα οποιουδήποτε χρεογράφου ή επένδυσης. Κατά συνέπεια, δεν υφίσταται ουδεμία ευθύνη για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.

