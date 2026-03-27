Επιβεβαίωσε την επανασύνδεση με τον Νίνο.

Για τα νεά της επαγγελματικά βήματα αλλά και για την επανασύνδεσή της με τον Νίνο, μίλησε η Ζόζεφιν, η οποία υπέγραψε το νέος της συμβόλαιο στην Heaven Music.

Η ίδια δεν έκρυψε τη χαρά της για αυτή τη συνεργασία, τονίζοντας: «Νιώθω πάρα πολύ ωραία, πολύ χαρούμενη που μπήκα στην οικογένεια του ΑΝΤ1 και της Heaven. Ξεκινάει ένα πολύ ωραίο ταξίδι για μένα».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη νέα της δισκογραφική δουλειά με τον Νίνο, αποκαλύπτοντας πως το τραγούδι έχει έντονα προσωπικό χαρακτήρα.«Το καινούριο μας τραγούδι με τον Νίνο είναι η ιστορία μας. Όταν το άκουσα, συγκινήθηκα. Είναι ένα τραγούδι-σταθμός για μένα, ένα αληθινό τραγούδι που το κάνει ξεχωριστό ότι το έγραψε αυτός ο άνθρωπος».

Η τραγουδίστρια παραδέχτηκε για πρώτη φορά on camera την επανασύνδεση με τον Νίνο, τονίζοντας ότι είναι ερωτευμένη:

«Είμαι ερωτευμένη. Υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος. Πιστεύω στις δεύτερες ευκαιρίες και, αν είναι καθαρός ο ουρανός και δεν έχει προχωρήσει καθένας τη ζωή του, μάλλον θα δεις μια επανασύνδεση».

