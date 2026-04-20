Η υπόθεση του βιασμού στη Ρόδο αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία της 31χρονης.

Ποινή κάθειρξης 10 ετών επέβαλε το μεσημέρι της Δευτέρας, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Κω, σε 56χρονο κάτοικο της Ρόδου ο οποίος κατηγορείται για αιμομιξία και βιασμό της 31χρονης κόρης του.

Ο 56χρονος είχε αποκτήσει και ένα παιδί με την κόρη του. Το δικαστήριο καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης με αναστολή και την κόρη του. Ο άνδρας ομολόγησε ότι είχε ερωτικές σχέσεις με την κόρη του ενώ η υπόθεση έφτασε στο δικαστήριο μετά από καταγγελία της ίδιας.

Η κόρη του είχε εκμυστηρευτεί σε μια φίλη της τα όσα βίωνε και παραπέμφθηκε σε δίκη με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Ρόδου, το οποίο εκδόθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 2026.

Μετά από ένταλμα που είχε εκδοθεί από τον ανακριτή Ρόδου σε βάρος του 56χρονου ακολούθησε η σύλληψή του στις 27 Νοεμβρίου 2025, και έκτοτε παρέμενε έγκλειστος.

Η κόρη του δήλωσε πως όλα ξεκίνησαν όταν εκείνη ήταν μόλις 16 ετών. Οι γονείς της, σύμφωνα με την ίδια είχαν χωρίσει και η ανήλικη τότε έμενε στο σπίτι της γιαγιάς της μαζί με τον πατέρα της. Η ίδια έχει καταγγείλει πως για τουλάχιστον 12 χρόνια τη βίαζε ο πατέρας της σε καθημερινή βάση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το δικαστήριο επέβαλε ποινή φυλάκισης 2 ετών, με 3ετή αναστολή στην 31χρονη.

Σύμφωνα με τη «Δημοκρατική» της Ρόδου, στο επίκεντρο της αποδεικτικής διαδικασίας βρισκόταν η έκθεση εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης, η οποία απέδιδε εξαιρετικά υψηλή πιθανότητα πατρότητας για τον ημεδαπό 56 ετών σε σχέση με το κοριτσάκι που γεννήθηκε στις 28 Οκτωβρίου 2022. Σύμφωνα με τα στοιχεία που είχαν περιληφθεί στη δικογραφία, η 31χρονη έμεινε έγκυος και γέννησε χωρίς ιατρική παρακολούθηση κατά την εγκυμοσύνη και τον τοκετό, με τον τοκετό να φέρεται να πραγματοποιήθηκε αιφνιδίως μέσα στο σπίτι της, παρόντος του 56χρονου, ο οποίος κατά τα αναφερόμενα παρείχε συνδρομή. Το παιδί είναι σήμερα 3 ετών.

Πατέρας και κόρη είχαν αρνηθεί τις κατηγορίες στο πλαίσιο της ανακριτικής διαδικασίας. Η 31χρονη είχε υποστηρίξει ότι από την ηλικία των 16 ετών υπήρξαν γενετήσιες πράξεις χωρίς τη συναίνεσή της, επικαλούμενη σχέση εξουσίας, εξάρτησης και απουσίας τρίτου προσώπου που θα μπορούσε να παρέμβει. Ο 56χρονος από την πλευρά του, είχε παραδεχθεί σεξουαλικές σχέσεις για περίπου έναν μήνα γύρω στο 2021 και 2022, αλλά αρνήθηκε οποιαδήποτε πράξη πριν από αυτό το διάστημα ενώ απέρριψε κάθε άλλη κατηγορία.

Με πληροφορίες του ΑΠΕ /Δημοκρατική