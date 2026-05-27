Μετά την Πολωνία και τη Λιθουανία, η Νορβηγία επίσης μπαίνει στην πυρηνική «ομπρέλα» της Γαλλίας.

Η Νορβηγία θα μπει στην πυρηνική «ομπρέλα» της Γαλλίας, ανακοίνωσαν ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Γιόνας Γκαρ Στέρε, σε μια περίοδο αυξημένων ανησυχιών στην Ευρώπη για τη δέσμευση των ΗΠΑ στην ασφάλεια της περιοχής.

Αυτή η κίνηση της Νορβηγίας είναι σημαντική, καθώς παραδοσιακά θεωρούνταν χώρα που πίστευε ότι η ασφάλειά της επιτυγχανόταν καλύτερα μέσω στενής συνεργασίας με την Ουάσινγκτον, σχολιάζει το Reuters. Ο Γάλλος πρόεδρος και ο Νορβηγός πρωθυπουργός συναντήθηκαν σήμερα, Τετάρτη στο Παρίσι, όπου υπεγράφη νέα αμυντική συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών. Αυτή προβλέπει την ένταξη της Νορβηγίας στην πρωτοβουλία υπό τη Γαλλία για τα πυρηνικά όπλα.

«Το κάνουμε αυτό λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της πολιτικής για την ασφάλεια στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένου του μαζικού επανεξοπλισμού της Ρωσίας και στον πυρηνικό τομέα, αλλά και λόγω του γεγονότος ότι διεξάγει έναν ολοκληρωτικό πόλεμο εναντίον μιας ευρωπαϊκής χώρας», δήλωσε ο Στέρε στο NTB. Δεν θα αναπτυχθούν πυρηνικά όπλα στη Νορβηγία σε καιρό ειρήνης, συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός της χώρας.

Ο Εμανουέλ Μακρόν επιβεβαίωσε αργότερα πως το Όσλο ζήτησε να μπει στην πυρηνική «ομπρέλα». Η Νορβηγία αποφάσισε να ενταχθεί στο πρόγραμμα «προηγμένης πυρηνικής αποτροπής» που πρότεινε το Παρίσι στους Ευρωπαίους συμμάχους, είπε ο Γάλλος πρόεδρος κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Στέρε.

«Η Γαλλία ανοίγει τώρα διάλογο με τους στενότερους συμμάχους της για το πώς τα πυρηνικά όπλα της μπορούν να συνεισφέρουν επίσης στην ευρωπαϊκή ασφάλεια και την αποτροπή στρατιωτικών απειλών», δήλωσε ο Στέρε συμπληρώνοντας πως το Όσλο θέλει να συνεργαστεί «με εταίρους όπως η Πολωνία, η Βρετανία, η Γερμανία και οι Σκανδιναβοί εταίροι».

Τον Μάρτιο, η Γαλλία προσφέρθηκε να επεκτείνει την προστασία της πυρηνικής «ομπρέλας» της σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Κάτι που, πρακτικά, σημαίνει πως σε περίπτωση επίθεσης στη Νορβηγία, θα υπάρξει πυρηνική απάντηση από τη Γαλλία.

Πριν από τη Νορβηγία, η Πολωνία και η Λιθουανία επίσης είχαν μπει στην πυρηνική «ομπρέλα» της Γαλλίας. Σημειώνεται πως η Ρωσία και οι ΗΠΑ είναι οι μεγαλύτερες πυρηνικές δυνάμεις του πλανήτη, με περισσότερες από 5.000 πυρηνικές κεφαλές έκαστη. Η Κίνα έχει περίπου 500, η Γαλλία 290 και η Βρετανία 225 πυρηνικές κεφαλές, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Αμερικανικής Ομοσπονδίας Επιστημόνων.