Η καταδίκη του κλείνει το τελευταίο κεφάλαιο στην ομοσπονδιακή έρευνα διάρκειας σχεδόν τριών ετών για τον θάνατο του Μάθιου Πέρι.

Ποινή φυλάκισης σχεδόν 3,5 χρόνων επέβαλε το δικαστήριο στον βοηθό του Μάθιου Πέρι για την εμπλοκή του στον θάνατο του ηθοποιού από υπερβολική δόση κεταμίνης.

Ο 60χρονος Κένεθ Ιβαμάσα παραδέχθηκε πως αυτός ήταν που έκανε την ένεση με κεταμίνης στον ηθοποιό, λίγο πριν ο πρωταγωνιστής από τα [Φιλαράκια» βρεθεί νεκρός στο σπίτι του στο Λος Άντζελες το 2023.

«Γνώριζες για τη μάχη του με την εξάρτηση», του είπε ο δικαστής πριν την καταδίκη. «Η συμπεριφορά σου ήταν απερίσκεπτη». Η καταδίκη του κλείνει το τελευταίο κεφάλαιο στην ομοσπονδιακή έρευνα διάρκειας σχεδόν τριών ετών για τον θάνατο του Πέρι.

Ο βοηθός του ηθοποιού, ο οποίος ζούσε στο σπίτι του, καταδικάστηκε την Τρίτη σε 41 μήνες φυλάκιση επειδή έκανε στον πρωταγωνιστή των Friends τουλάχιστον τρεις ενέσεις κεταμίνης και τον άφησε μόνο του, πριν βρεθεί μπρούμυτα μέσα στο τζακούζι της αυλής του στις 28 Οκτωβρίου 2023.

Ο Ιβαμάσα είχε δηλώσει ένοχος τον Αύγουστο του 2024 για μία μόνο κατηγορία συνωμοσίας για διακίνηση κεταμίνης που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του ηθοποιού και ήταν ο τελευταίος από τους πέντε συγκατηγορούμενους που καταδικάστηκαν για την υπόθεση. Είχε ζητήσει έξι μήνες φυλάκιση και έξι μήνες κατ' οίκον περιορισμό. Οι εισαγγελείς συνέστησαν την ποινή των 41 μηνών, λέγοντας ότι η τιμωρία αντανακλά τόσο την «βλάβη που έθεσε τέλος στη ζωή» που προκάλεσε ο 60χρονος όσο και τη «σημαντική συνεργασία» που αργότερα παρείχε στους ερευνητές.

«Αυτό που είσαι είναι το τέρας που τον σκότωσε», δήλωσε η επί χρόνια διευθύντρια επιχειρήσεων και εκτελεστής διαθηκών του Πέρι, Λίζα Φέργκιουσον, σε μια δραματική δήλωση που εκφώνησε καθώς ο 60χρονος παρακολουθούσε λίγα μέτρα μακριά. Κατηγόρησε τον Ιβαμάσα ότι εν γνώσει του εκμεταλλεύτηκε έναν ναρκομανή για να ζήσει μια πολυτελή ζωή στο σπίτι του Πέρι, είπε ψέματα στην οικογένεια, έβγαλε φωτογραφίες στην κηδεία του Πέρι, απαίτησε τρία χρόνια από τον μισθό του των 150.000 δολαρίων ως αποζημίωση απόλυσης και μήνυσε τους εκτελεστές της διαθήκης του ηθοποιού με αξίωση αποζημίωσης εργασίας όταν δεν πήρε αυτό που ήθελε. «Ο Μάθιου άξιζε να ζήσει. Εσύ όχι».

Όταν ήρθε η σειρά του να απευθυνθεί στην οικογένεια, ο 60χρονος είπε ότι «λυπάται τρομερά» και μετάνιωσε για τις πράξεις του. «Λυπάμαι πολύ που έκανα παράνομες πράξεις», είπε. «Ελπίζω να αποτελέσει παράδειγμα για όποιον βρίσκεται στην ίδια θέση με εμένα».

Η τιμωρία του ήταν σημαντικά μικρότερη από την 15ετή ποινή που επιβλήθηκε τον περασμένο μήνα στην συγκατηγορούμενή του Γιάσβιν Σάνγκα, τη λεγόμενη «Βασίλισσα της Κεταμίνης» που πούλησε την κεταμίνη που χορηγήθηκε στον Πέρι. Οι τρεις άλλοι συγκατηγορούμενοι στην υπόθεση έλαβαν μικρότερες ποινές.

Ο Έρικ Φλέμινγκ, ο έμπορος ναρκωτικών που ενήργησε ως μεσάζων με την Σάνγκα, καταδικάστηκε σε δύο χρόνια φυλάκιση. Ο δρ. Σαλβαδόρ Πλασένσια, ο οποίος παραδέχτηκε ότι προμήθευε τον Πέρι με μεγάλες ποσότητες κεταμίνης τις εβδομάδες πριν από την εμφάνιση των Φλέμινγκ και Σάνγκα, καταδικάστηκε σε 30 μήνες φυλάκιση τον περασμένο Δεκέμβριο. Ο δρ. Μαρκ Τσάβες, ο οποίος βοήθησε τον Πλασένσια με την προμήθεια της κεταμίνης, έλαβε την πιο επιεική ποινή οκτώ μηνών κατ' οίκον κράτησης και τριών ετών υπό επιτήρηση.

Σε επιστολές προς το δικαστήριο, οι συγγενείς του Πέρι επέκριναν τον Ιβαμάσα επειδή είπε ψέματα στην οικογένεια για το τι συνέβη. Γνώριζαν τον Ιβαμάσα εδώ και δεκαετίες και τον εμπιστεύονταν να τον βοηθήσει να φροντίσει τον ευάλωτο Μάθιου, έγραψαν.

«Η πιο σημαντική δουλειά του Κένι - μακράν - ήταν να είναι ο σύντροφος και ο φύλακας του γιου μου στον αγώνα του κατά του εθισμού», έγραψε η μητέρα Σούζαν Μόρισον στον δικαστή. «Ο Κένι ήξερε, σε περίπτωση που ένιωθε υπερβολικά πιεσμένος, ότι με ένα τηλεφώνημα σε οποιονδήποτε αριθμό ανθρώπων στο περιβάλλον του Μάθιου, θα έρχονταν ενισχύσεις και η δουλειά του θα ήταν ασφαλής».

Ισχυρίστηκε ότι μετά τον θάνατο του Πέρι, η Ιβαμάσα προσπάθησε να μείνει κοντά, πιθανώς για να παρακολουθεί. «Μου έστελνε τραγούδια, ζωγράφιζε έναν μικρό χάρτη για να με βοηθήσει να βρω τον δρόμο μου στο νεκροταφείο. Αν έβλεπε ένα ουράνιο τόξο - ένα από τα αγαπημένα πράγματα του Μάθιου - με έπαιρνε τηλέφωνο. Επέμενε να μιλήσει στην κηδεία του Μάθιου. Κρατιόταν από εμένα και την οικογένεια σαν να ήταν με κάποιο τρόπο ο καλός άνθρωπος που προσπάθησε να σώσει τον Μάθιου», έγραψε.

Η μητέρα του Μάθιου Πέρι επέκρινε την Ιβαμάσα επειδή βρήκε πολλαπλές πηγές κεταμίνης για τον Πέρι, έκανε ένεση στον γιο της χωρίς ιατρική εκπαίδευση και φέρεται να απείλησε να υποβάλει αίτηση αποζημίωσης για να «αποσπάσει έναν διακανονισμό» όταν έγινε σαφές ότι δεν θα λάμβανε «οικονομική αποζημίωση» από την οικογένεια. Αποκάλεσε την Ιβαμάσα «άνθρωπο χωρίς συνείδηση».

Με πληροφορίες του Fox News/Rolling Stone