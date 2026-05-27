Σπουδαία διάκριση για τον Αϊτινό φορ, ο οποίος μέχρι πρόσφατα αγωνιζόταν στη χώρα μας με τη φανέλα της ΑΕΚ.

Μία ξεχωριστή και άκρως τιμιτική στιγμή έζησε ο Φραντζντί Πιερό, καθώς η Κυβερνήτης της Μασαχουσέτης, Μάουρα Χίλι, ανακήρυξε επίσημα την Τρίτη 26 Μαΐου 2026 ως «Ημέρα Frantzdy Pierrot».

Ο διεθνής Αϊτινός επιθετικός και «παιδί του Μέλροουζ» επιστρέφει στην περιοχή της Βοστώνης για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, γνωρίζοντας την απόλυτη αποθέωση.

Ο Πιερό τιμήθηκε σε μια συγκινητική τελετή στο Κυβερνείο της Μασαχουσέτης, όπου αναγνωρίστηκε η σπουδαία και γεμάτη προκλήσεις διαδρομή της καριέρας του. «Είναι ένα σουρεαλιστικό ταξίδι. Το να ξεκινάς από το Μέλροουζ και να φτάνεις να εκπροσωπείς τη χώρα σου σε ένα Μουντιάλ, μπροστά στους δικούς σου ανθρώπους, είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα», δήλωσε φανερά συγκινημένος ο Αϊτινός φορ.

Ο Πιερό κατέχει μια μοναδική πρωτιά για την πολιτεία, μιας και είναι ο μοναδικός γηγενής ποδοσφαιριστής από τη Μασαχουσέτη που συμπεριλαμβάνεται σε αποστολή ομάδας για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Για τους Έλληνες φιλάθλους, το όνομα του Φράντζντι Πιερό μόνο άγνωστο δεν είναι. Πριν φτάσει να γίνει ο «απόλυτος σταρ» της Μασαχουσέτης και της Αϊτής για το Μουντιάλ, ο Πιερό είχε περάσει από τα ελληνικά γήπεδα, φορώντας τη φανέλα της ΑΕΚ τη σεζόν 2024/25, μετρώντας συνολικά 39 συμμετοχές με 9 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

