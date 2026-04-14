Λάσποβροχές θα σημειώνονται σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ ο Σάκης Αρναούτογλου, στην πρόγνωσή του αναφέρει οτι θα σημειωθεί ξανά πτώση της θερμοκρασίας.

Σήμερα Τρίτη, περιμένουμε αρκετές συννεφιές μέχρι και το βράδυ σε ολόκληρη τη χώρα, σύμφωνα με την πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου. Στη βορειοδυτική Ελλάδα κατά τις μεσημεριανές ώρες θα έχουμε κάποιες ασθενείς τοπικές μπόρες.

Κατά τη διάρκεια των βραδινών ωρών, μία δέσμη βροχών ή μπόρες, θα αρχίσουν να εκδηλώνονται στη δυτική Ελλάδα, αρχικά στο κεντρικό και νότιο Ιόνιο, στην νότια πλευρά της Ηπείρου, στη δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο.

Αργά το βράδυ κάποιες ασθενείς βροχές θα επηρεάσουν και την Αττική και αυτές οι βροχές θα κινούνται βορειότερα και θα φθάσουν να επηρεάσουν τη βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο, Θεσσαλία και τη υπόλοιπη Στερεά και από αργά τη νύχτα, κατά πάσα πιθανότητα, και αρκετές περιοχές της Μακεδονίας, συμπεριλαμβανομένης και τη Θεσσαλονίκης. Ίσως δούμε και λασποβροχές καθώς θα έχουμε και μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Στη Θεσσαλονίκη αργά το βράδυ δεν αποκλείεται κάποιες βροχές ή λασποβρoχές να είναι αρκετά έντονες.

Οι άνεμοι σήμερα θα είναι δυνατοί στο Ιόνιο, ενώ λιγότερο ενισχυμένοι θα είναι στο Αιγαίο.

Η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της νύχτας αρκετά ανεβασμένη, ενώ το μεσημέρι θα έχουμε 21 με 22 βαθμούς Κελσίου.

Η εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες

Τετάρτη το πρωί θα έχουμε λασποβροχές στη βόρεια Ελλάδα. Στην υπόλοιπη χώρα μόνο αραιές συννεφιές και σκόνη.

Η Πέμπτη δείχνει να κυλάει με καλό καιρό ενώ πολύ βόρεια, κατά μήκος των βορείων συνόρων της χώρας, δεν αποκλείονται κάποιες ασθενείς τοπικές μπόρες. Από το βράδυ οι βροχές διαφαίνονται στην Κρήτη, ίσως και στη νότια Πελοπόννησο.

Την Παρασκευή, οι βροχές θα είναι περισσότερες προς την Κρήτη και τη Μακεδονία και φαίνεται οτι στην ουσία μετά το απόγευμα προς το βράδυ της ίδιας ημέρας, φαίνεται οτι οι βροχές θα ενταθούν αρκετά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Κάποιες τοπικές βροχές αναμένονται και πάλι στη Μακεδονία. Αυτές οι βροχές, οι οποίες κατά πάσα πιθανότητα, θα είναι δυνατές, θα κρατήσουν μέχρι και το ξημέρωμα του Σαββάτου και ο καιρός έπειτα ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση, με μόνη εξαίρεση τη Μακεδονία που θα έχει κάποιες τοπικές βροχές.

Το Σάββατο το πρωί, βροχές στα νότια και στα βόρεια και αργότερα αναμένεται βελτίωση. Οι άνεμοι δυνατοί στο Ιόνιο και την Πέμπτη ακόμα και 8 μποφόρ. Την Παρασκευή οι άνεμοι είναι θυελλώδεις, ακόμα και 9 μποφόρ στην Κρήτη και στις Κυκλάδες.

Από το Σάββατο θα πέσουν αρκετά οι άνεμοι στα δυτικά ενώ θα παραμείνουν αρκετά ενισχυμένοι στην περιοχή του Αιγαίου, Αττική, Κυκλάδες.

Οσον αφορά τη θερμοκρασία, ο καιρός θα είναι μαλακός την Τετάρτη και την Πέμπτη. Την Παρασκευή πριν την έλευση των βροχών δεν αποκλείεται να έχουμε και 27 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα στην Κρήτη θα πέσει η θερμοκρασία και θα έχει έντονη ψύχρα.

Από Παρασκευή θα αρχίσει να υποχωρεί το φαινόμενο στην νότια Ελλάδα και την Κρήτη, φαίνεται οτι αυτή η σκόνη, θα επηρεάζει μεγάλο κομμάτι της χώρας και τη βόρεια Ελλάδα.

Προς το Σαββατοκύριακο, με την έλευση των βοριάδων, η ανατολική Ελλάδα θα είναι πιο ψυχρή.

Υπάρχει μία τάση, προς 23 με 24 του μήνα, να κρυώσει ο καιρός προς την ανατολική και βόρεια χώρα, ίσως και μία αίσθηση χειμωνιάτικου σκηνικού.

Το βασικό για τις επόμενες ημέρες, είναι η αφρικανική σκόνη, η οποία κατά διαστήματα θα επιμείνει. Από την Τρίτη μέχρι και την Πέμπτη, θα έχουμε αλλεπάλληλα σκονοσύννεφα και μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

