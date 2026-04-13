Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών από τις 5 το απόγευμα

Αν και οι αντιπροσωπείες έφυγαν από το Πακιστάν, δεν έκλεισαν την πόρτα σε ενδεχόμενη συνέχιση των διαπραγματεύσεων.

Ο στρατός των ΗΠΑ αναμένεται να προχωρήσει από το απόγευμα στην επιβολή αποκλεισμού των λιμανιών του Ιράν, μετά την αποτυχία των απευθείας συνομιλιών των δυο εμπόλεμων κρατών, για την οποία η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη επιρρίπτουν την ευθύνη η μια στην άλλη.

Αφού ενέσκηψε το αδιέξοδο, το Πακιστάν, η χώρα που υπήρξε οικοδέσποινα των διαπραγματεύσεων, κάλεσε να τηρηθεί η ανακωχή δύο εβδομάδων που συμφωνήθηκε την περασμένη Τετάρτη ανάμεσα στις ΗΠΑ και στο Ιράν. Όμως καμιά από τις δυο πλευρές δεν έχει εκφραστεί ξεκάθαρα ως αυτό το στάδιο για το μέλλον της κατάπαυσης του πυρός, που θεωρητικά θα διαρκέσει ως την 22η Απριλίου.

Η αποτυχία του εγχειρήματος επιτείνει τους φόβους πως θα ξαναρχίσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που ξέσπασε με την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας την 28η Φεβρουαρίου κι έχει στοιχίσει τη ζωή σε 6.000 και πλέον ανθρώπους, στη μεγάλη πλειονότητά τους στο Ιράν και στον Λίβανο, ενώ προκαλεί ασφυξία στην παγκόσμια οικονομία.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν χθες πως θα προχωρήσουν στην επιβολή, από τις 17:00 (ώρα Ελλάδας), αποκλεισμού «εναντίον πλοίων όλων των εθνικοτήτων που εισέρχονται ή αναχωρούν από ιρανικά λιμάνια και παράκτιες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων όλων των λιμανιών στον Αραβικό Κόλπο (σ.σ. έτσι αναφέρονται στον Κόλπο) και τον κόλπο του Ομάν», σύμφωνα με ανακοινωθέν που δημοσιοποιήθηκε μέσω X.

Ταυτόχρονα διαβεβαίωσαν ότι θα επιτρέπουν την κυκλοφορία σε πλοία που δεν αναχωρούν ή κατευθύνονται στο Ιράν μέσω των Στενών του Ορμούζ, θαλάσσιας αρτηρίας στρατηγικής σημασίας για τον παγκόσμιο εφοδιασμό με πετρέλαιο.

Μετά την αναγγελία του αποκλεισμού αυτού, οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν αλματωδώς (+8%) στις πρώτες συναλλαγές στην Ασία, ξεπερνώντας ξανά το φράγμα των 100 δολαρίων το βαρέλι.

Οι εχθροπραξίες στον Λίβανο συνεχίζονται

«Φεύγουμε αφού υποβάλαμε πολύ απλή πρόταση, προσέγγιση που αποτελεί την τελική μας πρόσφορά και την καλύτερη που μπορούσαμε να κάνουμε. Θα δούμε αν οι Ιρανοί θα επιλέξουν να αποδεχτούν τους όρους μας ή όχι», είπε ο αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς προτού επιβιβαστεί στο αεροσκάφος με το οποίο επέστρεψε στις ΗΠΑ.

Ως προς το δεύτερο κυριότερο μέτωπο του πολέμου, τον Λίβανο, προβλέπεται να γίνουν αύριο Τρίτη συνομιλίες ανάμεσα σε αντιπροσωπείες της Βηρυτού και της Ουάσιγκτον στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, κάτι που ενέκρινε το Ισραήλ υπό πίεση της κυβέρνησης Τραμπ.

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό. Ανάμεσά τους ήταν μέλος ομάδας διάσωσης της λιβανικής Ερυθράς Ημισελήνου.

Αφού τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός ΗΠΑ-Ιράν, το Ισραήλ υποστήριξε ότι η συμφωνία δεν συμπεριλάμβανε τον Λίβανο, παρά το ότι ο πακιστανός πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ είχε ανακοινώσει το αντίθετο.

«Ο πόλεμος συνεχίζεται, και μέσα στη ζώνη ασφαλείας στον Λίβανο», ανέφερε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά την πρώτη επίσκεψή του στο νότιο τμήμα της λιβανικής επικράτειας από το ξέσπασμα των εχθροπραξιών με το σιιτικό κίνημα Χεζμπολά, που πρόσκειται στην Τεχεράνη, αναφερόμενος στα εδάφη που έχει καταλάβει ο στρατός του.

Ο ομόλογός του στον Λίβανο Ναουάφ Σαλάμ διαβεβαίωσε από την πλευρά του πως η Βηρυτός εργάζεται για να εξασφαλίσει μέσω διαπραγματεύσεων την «πλήρη αποχώρηση» των στρατευμάτων του Ισραήλ από το έδαφος της χώρας του.

