Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών από τις 5 το απόγευμα

Ο στρατός των ΗΠΑ αναμένεται να προχωρήσει από το απόγευμα στην επιβολή αποκλεισμού των λιμανιών του Ιράν, μετά την αποτυχία των απευθείας συνομιλιών των δυο εμπόλεμων κρατών, για την οποία η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη επιρρίπτουν την ευθύνη η μια στην άλλη.
Αφού ενέσκηψε το αδιέξοδο, το Πακιστάν, η χώρα που υπήρξε οικοδέσποινα των διαπραγματεύσεων, κάλεσε να τηρηθεί η ανακωχή δύο εβδομάδων που συμφωνήθηκε την περασμένη Τετάρτη ανάμεσα στις ΗΠΑ και στο Ιράν. Όμως καμιά από τις δυο πλευρές δεν έχει εκφραστεί ξεκάθαρα ως αυτό το στάδιο για το μέλλον της κατάπαυσης του πυρός, που θεωρητικά θα διαρκέσει ως την 22η Απριλίου.
Η αποτυχία του εγχειρήματος επιτείνει τους φόβους πως θα ξαναρχίσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που ξέσπασε με την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας την 28η Φεβρουαρίου κι έχει στοιχίσει τη ζωή σε 6.000 και πλέον ανθρώπους, στη μεγάλη πλειονότητά τους στο Ιράν και στον Λίβανο, ενώ προκαλεί ασφυξία στην παγκόσμια οικονομία.
Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν χθες πως θα προχωρήσουν στην επιβολή, από τις 17:00 (ώρα Ελλάδας), αποκλεισμού «εναντίον πλοίων όλων των εθνικοτήτων που εισέρχονται ή αναχωρούν από ιρανικά λιμάνια και παράκτιες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων όλων των λιμανιών στον Αραβικό Κόλπο (σ.σ. έτσι αναφέρονται στον Κόλπο) και τον κόλπο του Ομάν», σύμφωνα με ανακοινωθέν που δημοσιοποιήθηκε μέσω X.
Ταυτόχρονα διαβεβαίωσαν ότι θα επιτρέπουν την κυκλοφορία σε πλοία που δεν αναχωρούν ή κατευθύνονται στο Ιράν μέσω των Στενών του Ορμούζ, θαλάσσιας αρτηρίας στρατηγικής σημασίας για τον παγκόσμιο εφοδιασμό με πετρέλαιο.
Μετά την αναγγελία του αποκλεισμού αυτού, οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν αλματωδώς (+8%) στις πρώτες συναλλαγές στην Ασία, ξεπερνώντας ξανά το φράγμα των 100 δολαρίων το βαρέλι.
Οι εχθροπραξίες στον Λίβανο συνεχίζονται
Αν και οι αντιπροσωπείες έφυγαν από το Πακιστάν, δεν έκλεισαν την πόρτα σε ενδεχόμενη συνέχιση των διαπραγματεύσεων.
«Φεύγουμε αφού υποβάλαμε πολύ απλή πρόταση, προσέγγιση που αποτελεί την τελική μας πρόσφορά και την καλύτερη που μπορούσαμε να κάνουμε. Θα δούμε αν οι Ιρανοί θα επιλέξουν να αποδεχτούν τους όρους μας ή όχι», είπε ο αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς προτού επιβιβαστεί στο αεροσκάφος με το οποίο επέστρεψε στις ΗΠΑ.
Ως προς το δεύτερο κυριότερο μέτωπο του πολέμου, τον Λίβανο, προβλέπεται να γίνουν αύριο Τρίτη συνομιλίες ανάμεσα σε αντιπροσωπείες της Βηρυτού και της Ουάσιγκτον στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, κάτι που ενέκρινε το Ισραήλ υπό πίεση της κυβέρνησης Τραμπ.
Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό. Ανάμεσά τους ήταν μέλος ομάδας διάσωσης της λιβανικής Ερυθράς Ημισελήνου.
Αφού τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός ΗΠΑ-Ιράν, το Ισραήλ υποστήριξε ότι η συμφωνία δεν συμπεριλάμβανε τον Λίβανο, παρά το ότι ο πακιστανός πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ είχε ανακοινώσει το αντίθετο.
«Ο πόλεμος συνεχίζεται, και μέσα στη ζώνη ασφαλείας στον Λίβανο», ανέφερε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά την πρώτη επίσκεψή του στο νότιο τμήμα της λιβανικής επικράτειας από το ξέσπασμα των εχθροπραξιών με το σιιτικό κίνημα Χεζμπολά, που πρόσκειται στην Τεχεράνη, αναφερόμενος στα εδάφη που έχει καταλάβει ο στρατός του.
Ο ομόλογός του στον Λίβανο Ναουάφ Σαλάμ διαβεβαίωσε από την πλευρά του πως η Βηρυτός εργάζεται για να εξασφαλίσει μέσω διαπραγματεύσεων την «πλήρη αποχώρηση» των στρατευμάτων του Ισραήλ από το έδαφος της χώρας του.
LIVE
-
Η Μόσχα προτείνει εκ νέου να παραλάβει το ιρανικό εμπλουτισμένο ουράνιο στο πλαίσιο μιας συμφωνίας13:41:34
Το Κρεμλίνο επέκρινε σήμερα την ανακοίνωση που έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πως οι ΗΠΑ θα αποκλείσουν τα Στενά του Ορμούζ, λέγοντας πως αυτό θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στις διεθνείς αγορές.
«Τέτοιου είδους ενέργειες πιθανόν θα συνεχίσουν να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις διεθνείς αγορές. Αυτό μπορεί να το υποθέσει κανείς με μεγάλο βαθμό βεβαιότητας», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.
Ο αμερικανικός στρατός ανέφερε πως θα αποκλείσει τη ναυτική κυκλοφορία προς και από ιρανικά λιμάνια από τις 17.00 ώρα Ελλάδας σήμερα, μια κίνηση που θα εμποδίσει περίπου δύο εκατομμύρια βαρέλια ιρανικού πετρελαίου την ημέρα να εισέλθουν στις διεθνείς αγορές, περιορίζοντας περαιτέρω τον εφοδιασμό παγκοσμίως.
Όπως επισήμανε ο Ντμίτρι Πεσκόφ, πολλές διαστάσεις του εν λόγω σχεδίου παραμένουν ασαφείς.
Η Μόσχα προτείνει εκ νέου να παραλάβει το ιρανικό εμπλουτισμένο ουράνιο στο πλαίσιο μιας συμφωνίας
Την ίδια ώρα, όπως επανέλαβε το Κρεμλίνο, η Ρωσία είναι έτοιμη να παραλάβει στο έδαφός της ιρανικό εμπλουτισμένο ουράνιο στο πλαίσιο μιας ενδεχόμενης ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης.
«Αυτή η πρόταση διατυπώθηκε από τον πρόεδρο (Βλαντίμιρ Πούτιν) κατά τη διάρκεια επαφών με τις ΗΠΑ, όπως και με χώρες της περιοχής. Η προσφορά εξακολουθεί να ισχύει, όμως δεν έχει υλοποιηθεί», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της ρωσικής προεδρίας, κατά τη διάρκεια της τακτικής συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί.
-
Ισραήλ: Ο ισραηλινός στρατός θα έχει τον πλήρη έλεγχο της πόλης Μπιντ Τζμπέιλ, στον νότιο Λίβανο, εντός ημερών13:08:12
Ο πλήρης επιχειρησιακός έλεγχος της πόλης Μπιντ Τζμπέιλ, στον νότιο Λίβανο, θα έχει επιτευχθεί εντός ημερών, με τους μαχητές της Χεζμπολάχ, που υποστηρίζεται από το Ιράν, να έχουν πλέον περιορισμένη δυνατότητα να επιτεθούν στο βόρειο Ισραήλ από την περιοχή, δήλωσε σήμερα ένας Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος.
«Μονάχα ένας μικρός αριθμός τρομοκρατών παραμένει στην περιοχή του Μπιντ Τζμπέιλ», είπε ο αξιωματικός, προσθέτοντας πως ο στρατός «εξουδετέρωσε τρομοκράτες καθώς εξέρχονταν από το νοσοκομείο στο Μπιντ Τζμπέιλ, ενώ εντόπισε πολλούς εκτοξευτές και όπλα».
{https://x.com/idfonline/status/2043600254356852931}
-
Μακρόν, Στάρμερ αναλαμβάνουν δράση για «πολυεθνική ειρηνική αποστολή» στο Ορμούζ13:06:12
Γαλλία και Βρετανία θα φιλοξενήσουν τις «επόμενες ημέρες» συνομιλίες για τη δημιουργία «πολυεθνικής ειρηνικής αποστολής» με στόχο την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, σε ανάρτησή του στο X.
«Τις επόμενες ημέρες, μαζί με το Ηνωμένο Βασίλειο, θα οργανώσουμε διάσκεψη με τις χώρες που είναι έτοιμες να συμβάλουν μαζί μας σε μια πολυεθνική ειρηνική αποστολή, με στόχο την αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά», έγραψε, προσθέτοντας ότι η αποστολή θα είναι «αυστηρά αμυντική» και έτοιμη να αναπτυχθεί «μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες».
{https://x.com/EmmanuelMacron/status/2043615829229539669}
-
Α. Συρίγος: «Είμαστε στην αρχή της κρίσης»12:49:20
{https://exchange.glomex.com/video/v-dhrv0oo40obl?integrationId=40599y14juihe6ly}
-
Βρετανία για βάσεις στην Κύπρο: Δεν τίθεται προς διαπραγμάτευση το καθεστώς τους12:37:37
«Δεν τίθεται προς διαπραγμάτευση» το νομικό καθεστώς των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο. Αυτό υποστηρίζει με συνέντευξη του στην εφημερίδα Daily Telegraph ο υφυπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, αρμόδιος για τις Ένοπλες Δυνάμεις, Αλ Καρνς. Παράλληλα σημειώνει ότι η νομική βάση των κυρίαρχων περιοχών στο Ακρωτήρι και τη Δεκέλεια είναι σταθερή, απορρίπτοντας κατηγορηματικά κάθε ενδεχόμενο παραχώρησης της κυριαρχίας τους, ενόψει πιθανών συνομιλιών με τη Λευκωσία. «Πρέπει να είμαστε απολύτως σαφείς σε αυτό: το νομικό καθεστώς των κυρίαρχων βάσεων είναι ακλόνητο», τονίζει χαρακτηριστικά.
-
Πώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ενισχύει την κινεζική κυριαρχία στην πράσινη ενέργεια12:21:08
Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και οι αναταράξεις στις ροές πετρελαίου και φυσικού αερίου επαναφέρουν με ένταση στο προσκήνιο το ζήτημα της ενεργειακής ασφάλειας, ωθώντας κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο να επιταχύνουν τις επενδύσεις σε πιο ανθεκτικά ηλεκτρικά δίκτυα. Ωστόσο, καθώς οι χώρες στρέφονται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για να περιορίσουν την εξάρτησή τους από τα ορυκτά καύσιμα, αναδύεται μια νέα στρατηγική εξάρτηση: η κυριαρχία της Κίνας στις τεχνολογίες που απαιτούνται για τη μετάβαση αυτή.
-
Πάπας Λέων: Δεν φοβάμαι την κυβέρνηση Τραμπ12:18:32
Ο Πάπας Λέων ΙΔ' δήλωσε σήμερα ότι «δεν φοβάται την κυβέρνηση Τραμπ» και πως θα συνεχίσει να εκφράζεται δημόσια, μετά την κριτική του Αμερικανού προέδρου για τα σχόλιά του σχετικά με τον πόλεμο με το Ιράν. «Δεν θα μπω σε αντιπαράθεση. Όσα λέω δεν έχουν σκοπό να αποτελέσουν επιθέσεις εναντίον κανενός», είπε ο Πάπας Λέων σε δημοσιογράφους.
«Καλώ όλους τους ανθρώπους να αναζητήσουν τρόπους οικοδόμησης γεφυρών ειρήνης και συμφιλίωσης, να αναζητήσουν τρόπους αποφυγής του πολέμου, κάθε φορά που αυτό είναι δυνατό». Ο ποντίφικας δεσμεύτηκε ότι θα «συνεχίσει αυτό που πιστεύω ότι είναι η αποστολή της Εκκλησίας στον κόσμο σήμερα».
-
Η Βρετανία δεν υποστηρίζει αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ12:00:26
Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε σήμερα ότι η Βρετανία δεν θα συρθεί στον πόλεμο στο Ιράν και ότι δεν υποστηρίζει έναν αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ.
«Δεν υποστηρίζουμε τον αποκλεισμό», τόνισε. «Ήμασταν σαφείς ως προς το γεγονός ότι δεν θα αφήσουμε να συρθούμε σε αυτόν τον πόλεμο», μολονότι το Λονδίνο μετείχε σε «αμυντικές ενέργειες» μετά την έναρξη της σύγκρουσης στα τέλη του Φεβρουαρίου, πρόσθεσε στη διάρκεια συνέντευξής του στο BBC, λίγες ώρες πριν από τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών από τον αμερικανικό στρατό που ανακοινώθηκε χθες, Κυριακή, από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.
Στις δηλώσεις που έκανε στο BBC Radio 5 Live, ο Στάρμερ σημείωσε επίσης ότι είναι ζωτικής σημασίας να επιτευχθεί να ξανανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ.
«Είναι, κατά την άποψή μου, ζωτικής σημασίας να ανοίξουν τα στενά και να ανοίξουν πλήρως, και σε αυτό έχουμε εστιάσει όλες μας τις προσπάθειες τον τελευταίο καιρό και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε», πρόσθεσε ο Στάρμερ.
-
Ο αποκλεισμός του Ορμούζ από τις ΗΠΑ απειλεί να βαθύνει τη χειρότερη ενεργειακή κρίση των τελευταίων δεκαετιών11:58:50
Η απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να διατάξει ναυτικό αποκλεισμό στα Στενά του Ορμούζ απειλεί να επιδεινώσει δραματικά τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση των τελευταίων δεκαετιών, εντείνοντας την ήδη εκρηκτική αντιπαράθεση με το Ιράν και προκαλώντας σοκ στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας.
-
Ιρανός αξιωματούχος: Οι Αμερικανοί σύντομα θα νοσταλγούν τη βενζίνη των 4 δολαρίων11:15:32
Ο επικεφαλής της ιρανικής αντιπροσωπείας που συναντήθηκε με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς το Σαββατοκύριακο δήλωσε ότι οι Αμερικανοί σύντομα θα νοσταλγούν την εποχή της βενζίνης των 4 δολαρίων.
«Απολαύστε τις τρέχουσες τιμές στα πρατήρια», έγραψε τη Δευτέρα στην πλατφόρμα X ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ.
«Με τον λεγόμενο "αποκλεισμό", σύντομα θα νοσταλγείτε τη βενζίνη των 4-5 δολαρίων», πρόσθεσε.
Ο Γκαλιμπάφ επισύναψε στιγμιότυπο οθόνης με τις τιμές καυσίμων στην Ουάσινγκτον, χρησιμοποιώντας τον όρο αναζήτησης «βενζινάδικο κοντά στον Λευκό Οίκο».
-
Ξενοφών Κοντιάδης: Η ήττα του Όρμπαν έχει μεγάλη πολιτική και θεσμική σημασία10:59:47
-
Ιράν: Τα λιμάνια του Κόλπου είναι «είτε για όλους είτε για κανέναν»10:32:43
Ο στρατός του Ιράν δήλωσε ότι τα λιμάνια στον Περσικό Κόλπο και στη Θάλασσα του Ομάν είναι «είτε για όλους είτε για κανέναν», σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο IRIB, καθώς οι ΗΠΑ αναμένεται να προχωρήσουν από το απόγευμα στην επιβολή αποκλεισμού.
«Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν θεωρούν την υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων της χώρας μας φυσικό και νομικό καθήκον και, κατά συνέπεια, η άσκηση της κυριαρχίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στα χωρικά ύδατα της χώρας μας είναι φυσικό δικαίωμα του ιρανικού έθνους», μετέδωσε το IRIB επικαλούμενο τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις.
Το Ιράν θα συνεχίσει να διασφαλίζει την ασφάλεια των Στενών και «πλοία που συνδέονται με τον εχθρό δεν έχουν και δεν θα έχουν το δικαίωμα διέλευσης από το Ορμούζ», αναφέρει η δήλωση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας.
Άλλα πλοία θα επιτρέπεται να διέρχονται από τα Στενά, υπό την προϋπόθεση ότι συμμορφώνονται με τους κανονισμούς του Ιράν, προσθέτει η δήλωση.
«Επίσης, δεδομένων των συνεχιζόμενων απειλών του εχθρού κατά του ιρανικού έθνους και της εθνικής ασφάλειας της χώρας μας, ακόμη και μετά το τέλος του πολέμου, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα εφαρμόσει αποφασιστικά έναν μόνιμο μηχανισμό ελέγχου των Στενών του Ορμούζ», μετέδωσε το κρατικό δίκτυο.
«Η εγκληματική επιβολή περιορισμών από τις ΗΠΑ στην κίνηση πλοίων σε διεθνή ύδατα είναι παράνομη πράξη και ισοδυναμεί με πειρατεία», ανέφερε.
Αν απειληθεί η ασφάλεια των λιμανιών, «κανένα λιμάνι στον Περσικό Κόλπο και στη Θάλασσα του Ομάν δεν θα είναι ασφαλές», πρόσθεσαν οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις.
-
Ισραήλ: Σε άμεση ετοιμότητα για επιστροφή στις πολεμικές επιχειρήσεις10:13:10
{https://exchange.glomex.com/video/v-dhrsq2yy3ah5?integrationId=40599y14juihe6ly}
-
Οι υπουργοί Εξωτερικών της ASEAN ζητούν από τις ΗΠΑ και το Ιράν να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις10:04:15
Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ένωσης των Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) κάλεσαν σήμερα τις ΗΠΑ και το Ιράν να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις για οριστικό τερματισμό της σύγκρουσής τους, όπως και για την πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή της δεκαπενθήμερης κατάπαυσης του πυρός μεταξύ τους.
Οι υπουργοί, οι οποίοι πραγματοποίησαν σύνοδο μέσω διαδικτύου για να συζητήσουν για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ζήτησαν επίσης την ασφαλή, ανεμπόδιστη και συνεχή διέλευση πλοίων και αεροσκαφών από τα Στενά του Ορμούζ.
-
Πετρελαιοφόρα αποφεύγουν τα Στενά του Ορμούζ09:55:30
Τα πετρελαιοφόρα αποφεύγουν τα Στενά του Ορμούζ ενόψει του αμερικανικού αποκλεισμού που αναμένεται να τεθεί σε ισχύ σήμερα Δευτέρα του Πάσχα, μετά την αποτυχία ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με στοιχεία ναυτιλίας που επικαλείται το Reuters.
Δύο πετρελαιοφόρα με σημαία Πακιστάν, τα Shalamar και Khairpur, εισήλθαν στον Κόλπο την Κυριακή του Πάσχα, σύμφωνα με δεδομένα από LSEG και Kpler.
Το Shalamar (τύπου Aframax) κατευθύνεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για φόρτωση αργού πετρελαίου Das, ενώ το Khairpur (τύπου Panamax) στο Κουβέιτ για φόρτωση διυλισμένων προϊόντων.
Το Mombasa B, δεξαμενόπλοιο πολύ μεγάλου μεγέθους (VLCC) με σημαία Λιβερίας, το οποίο επίσης διέσχισε τα Στενά την Κυριακή, βρίσκεται χωρίς φορτίο στον Κόλπο.
Το Agios Fanourios I με σημαία Μάλτας, που επιχείρησε να περάσει τα Στενά την Κυριακή για να εισέλθει στον Κόλπο ώστε να φορτώσει ιρακινό αργό Basra για το Βιετνάμ, έκανε στροφή και τώρα είναι αγκυροβολημένο κοντά στον Κόλπο του Ομάν. Το πλοίο σχεδιάζει να κατευθυνθεί προς το Ιράκ.
Παρά το αδιέξοδο, τρία υπερδεξαμενόπλοια πλήρως φορτωμένα με πετρέλαιο πέρασαν τα Στενά του Ορμούζ το Μεγάλο Σάββατο, σύμφωνα με στοιχεία ναυτιλίας. Φαίνεται ότι ήταν τα πρώτα πλοία που βγήκαν από τον Κόλπο μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός την περασμένη εβδομάδα.
-
Ιράν για Στενά του Ορμούζ: «Υποχώρησαν» τα αμερικανικά αντιτορπιλικά που στοχοποιήθηκαν09:04:57
{https://exchange.glomex.com/video/v-dhrqqm58qgtl?integrationId=40599y14juihe6ly}
-
Τραμπ: Δεν με νοιάζει αν επιστρέψει το Ιράν στις διαπραγματεύσεις09:03:57
Μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από την Ουάσινγκτον, αφού επέστρεψε αεροπορικώς από τη Φλόριντα, ο Τραμπ ρωτήθηκε πόσος χρόνος μπορεί να χρειαστεί μέχρι Ιρανοί αξιωματούχοι να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εν μέσω μιας εύθραυστης εκεχειρίας.
«Δεν με νοιάζει αν επιστρέψουν ή όχι», απάντησε. «Αν δεν επιστρέψουν, είμαι εντάξει.»
Ο Τραμπ δήλωσε ότι κατά τις διαπραγματεύσεις του Σαββατοκύριακου, με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, το Ιράν ανέφερε ότι επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικού όπλου.
«Εξακολουθούν να το θέλουν και αυτό το κατέστησαν σαφές το επόμενο βράδυ. Το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο», είπε.
-
Στα σκαριά νεός διεθνής «συνασπισμός» για την προστασία της ναυσιπλοΐας08:24:25
{https://exchange.glomex.com/video/v-dhrre1sobb6h?integrationId=40599y14juihe6ly}
-
Η τιμή του πετρελαίου ξεπερνά εκ νέου τα 100 δολάρια08:13:49
Η τιμή του αμερικανικού πετρελαίου ξεπέρασε εκ νέου τα 100 δολάρια το βαρέλι τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, στις πρώτες συναλλαγές αφού ξανάνοιξαν οι αγορές, μερικές ώρες αφού οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως προχωρούν από σήμερα σε αποκλεισμό των λιμανιών του Ιράν, ελλείψει συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
Ενώ υποχώρησε περί τα 97 δολάρια στο τέλος της προηγούμενης συνεδρίασης, η τιμή του βαρελιού του West Texas Intermediate (WTI) προς παράδοση τον Μάιο σημείωσε αύξηση 7%.
Το βαρέλι του Brent Βόρειας Θάλασσας, προς παράδοση τον Ιούνιο, είχε φθάσει παράλληλα τα 101,80 δολάρια (+6,8%).
-
«Δυο δάχτυλα» από τη σύναψη συμφωνίας;08:11:59
«Δυο δάχτυλα» από τη σύναψη συμφωνίας;
Μολονότι διαβεβαίωσε ότι οι συνομιλίες 20 και πλέον ωρών στην Ισλαμαμπάντ είχαν αρχίσει «καλά» και ότι στα «περισσότερα» ζητήματα οι χώρες θα μπορούσαν να συμφωνήσουν, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέδωσε την αποτυχία της διαπραγμάτευσης στην άρνηση του Ιράν να αποκηρύξει διά παντός την απόκτηση πυρηνικού οπλοστασίου -- φιλοδοξία που η Τεχεράνη διαψεύδει για δεκαετίες πως έτρεφε ποτέ.
Ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, ο οποίος συμμετείχε στις εντατικές συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ, τόνισε από την πλευρά του ότι τα μέρη είχαν φτάσει «δυο δάχτυλα» από τη σύναψη συμφωνίας, αποδίδοντας το ότι δεν κλείστηκε στον «μαξιμαλισμό» των Αμερικανών.
Ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας Εσμαΐλ Μπαγαεΐ -επίσης παρών στην πακιστανική πρωτεύουσα- αναφέρθηκε νωρίτερα σε «ατμόσφαιρα καχυποψίας και δυσπιστίας» και έκρινε πως ήταν «προφανές» πως δεν θα μπορούσε να συναφθεί συμφωνία σε «μόνο» μια συνάντηση.
Οι ΗΠΑ θα αρχίσουν «διαδικασία αποκλεισμού όλων των πλοίων που αποπειρώνται να εισέλθουν στο ή να εξέλθουν από το στενό του Χορμούζ», ήταν η αντίδραση του προέδρου Τραμπ στην είδηση της αποτυχίας των διαπραγματεύσεων.
Χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες σχετικά με οποιαδήποτε επιχείρηση αυτής της φύσης στο στενό, που έχει ουσιαστικά κλείσει από το Ιράν αφότου άρχισε ο πόλεμος, δήλωσε στο Fox News πως η Βρετανία «και μερικές άλλες χώρες» θα στείλουν ναρκαλιευτικά.
Το Ιράν «δεν θα υποχωρήσει μπροστά σε καμιά απειλή», αντέταξε ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν, ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, ο οποίος ηγήθηκε της ιρανικής αντιπροσωπείας στο Ισλαμαμπάντ.
Οι Φρουροί της Επανάστασης -ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας- από την πλευρά τους απείλησαν να παγιδεύσουν τους εχθρούς τους σε «θανάσιμη δίνη» και επαναβεβαίωσαν πως έχουν υπό τον «πλήρη έλεγχό τους» τη ναυσιπλοΐα στο στενό, όπου η Τεχεράνη εννοεί να επιβάλλει διόδια στο εξής.
Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων FARS, δυο δεξαμενόπλοια υπό σημαία Πακιστάν που κατευθύνονταν εκεί έκαναν αναστροφή χθες, ενώ εκατοντάδες άλλα παραμένουν αποκλεισμένα.
«Ελάχιστοι λόγοι υπάρχουν για να θεωρήσουμε ότι οποιοσδήποτε αποκλεισμός θα ανάγκαζε το Ιράν να συνθηκολογήσει. Στην πραγματικότητα, η ανθεκτικότητα που έχει δείξει η χώρα υποδεικνύει το αντίθετο», εκτίμησε ο Ντάνι Κιτρίνοβιτς, ερευνητής του ινστιτούτου μελετών για την εθνική ασφάλεια (INSS) του Τελ Αβίβ, υπογραμμίζοντας ακόμη πως για την εφαρμογή τέτοιων σχεδίων θα απαιτείτο «μαζική και παρατεταμένη ανάπτυξη ναυτικών πόρων».
-
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
-
Το ιρανικό Πολεμικό Ναυτικό χαρακτηρίζει «γελοίες» τις αμερικανικές απειλές για αποκλεισμό του Ορμούζ08:11:44
Ο αρχηγός του ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού χαρακτήρισε σήμερα «γελοίες» τις δηλώσεις του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θέλει να επιβάλει αποκλεισμό των στενών του Ορμούζ μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο πλευρών.
«Οι γενναίοι άνδρες της ναυτικής δύναμης (...) εποπτεύουν και ελέγχουν όλες τις κινήσεις» των Αμερικανών στην περιοχή, δήλωσε ο Σαχράμ Ιρανί, σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση. «Οι απειλές του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών να επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό εναντίον του Ιράν (...) είναι εντελώς γελοίες και διασκεδαστικές», πρόσθεσε.
Εξάλλου οι ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν επίσης σήμερα πως οποιοδήποτε στρατιωτικό σκάφος αποπειραθεί να πλησιάσει τα στενά του Ορμούζ θα θεωρηθεί πως παραβιάζει την κατάπαυση πυρός δύο εβδομάδων που συμφωνήθηκε με τις ΗΠΑ και θα αντιμετωπισθεί σκληρά και αποφασιστικά.
Τα στενά βρίσκονται υπό τον έλεγχο και την «ευφυή διαχείριση» του ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού, υποστηρίζουν οι Φρουροί σε δήλωση που μεταδόθηκε από ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, στην οποία προσθέτουν ότι είναι «ανοικτά για την ασφαλή διέλευση μη στρατιωτικών σκαφών σύμφωνα με ειδικές ρυθμίσεις».
-