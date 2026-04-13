Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και οι αναταράξεις στις ροές πετρελαίου και φυσικού αερίου επαναφέρουν με ένταση στο προσκήνιο το ζήτημα της ενεργειακής ασφάλειας, ωθώντας κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο να επιταχύνουν τις επενδύσεις σε πιο ανθεκτικά ηλεκτρικά δίκτυα. Ωστόσο, καθώς οι χώρες στρέφονται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για να περιορίσουν την εξάρτησή τους από τα ορυκτά καύσιμα, αναδύεται μια νέα στρατηγική εξάρτηση: η κυριαρχία της Κίνας στις τεχνολογίες που απαιτούνται για τη μετάβαση αυτή.

Οι κινεζικές επιχειρήσεις ελέγχουν πλέον σχεδόν κάθε κρίσιμο κρίκο της αλυσίδας παραγωγής σύγχρονων ενεργειακών δικτύων, από τα φωτοβολταϊκά πάνελ και τα καλώδια υψηλής τάσης έως τους μετασχηματιστές και τις μπαταρίες αποθήκευσης ενέργειας. Ήδη πριν από την κλιμάκωση της σύγκρουσης με το Ιράν, η Κίνα είχε εντείνει τη διεθνή της επέκταση, προσφέροντας τεχνολογίες για την ανάπτυξη δικτύων ικανών να καλύψουν και τις αυξανόμενες ενεργειακές ανάγκες της τεχνητής νοημοσύνης.

Η άνοδος αυτή δεν είναι τυχαία. Για δεκαετίες, το Πεκίνο διοχέτευσε εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια στην πράσινη ενέργεια, καθιστώντας την πυλώνα της στρατηγικής του για ενεργειακή αυτάρκεια. Παράλληλα, περιόρισε τον ξένο ανταγωνισμό σε κρίσιμους τομείς της εγχώριας αγοράς, όπως οι ανεμογεννήτριες και οι μπαταρίες ηλεκτρικών οχημάτων, επιτρέποντας στις κινεζικές εταιρείες να εξελιχθούν σε παγκόσμιους πρωταγωνιστές.

Η σύγκρουση με το Ιράν ανέδειξε εκ νέου τους κινδύνους που συνεπάγεται η εξάρτηση από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο της Μέσης Ανατολής. H γεωπολιτική αναστάτωση έχει ήδη λειτουργήσει ως καταλύτης για την επιτάχυνση επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές και αποθήκευση ενέργειας.

Χώρες από την Ασία έως τη Λατινική Αμερική προχωρούν σε νέες ενεργειακές επενδύσεις με αυξανόμενη συμμετοχή κινεζικών ομίλων. Οι Φιλιππίνες ανακοίνωσαν την άμεση λειτουργία 22 νέων μονάδων ανανεώσιμης ενέργειας για τη σταθεροποίηση του δικτύου τους, ενώ η Βραζιλία προχωρά σε νέους διαγωνισμούς για μονάδες ηλεκτροπαραγωγής και μεγάλης κλίμακας αποθήκευσης με μπαταρίες.

Την ίδια ώρα, η αυξανόμενη διείσδυση της Κίνας προκαλεί ανησυχία σε Ευρώπη και άλλες δυτικές οικονομίες, καθώς ενισχύονται οι φόβοι ότι η εξάρτηση από κινεζικές ενεργειακές τεχνολογίες μπορεί να δημιουργήσει νέους κινδύνους για την οικονομική και εθνική ασφάλεια. Οι ανησυχίες αυτές εντάθηκαν ιδιαίτερα μετά τους περιορισμούς που επέβαλε το Πεκίνο στις εξαγωγές ορισμένων σπάνιων γαιών τον τελευταίο χρόνο.

Παρά τις επιφυλάξεις, η παγκόσμια ζήτηση για εξοπλισμό αποθήκευσης και διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνεται ραγδαία. Οι παγκόσμιες αποστολές μπαταριών για αποθήκευση ενέργειας σχεδόν διπλασιάστηκαν το πρώτο τρίμηνο του έτους, με τις κινεζικές εταιρείες να διατηρούν σαφή κυριαρχία στην αγορά.

Μεγάλες κινεζικές εταιρείες, όπως η Contemporary Amperex Technology Co. Limited, η BYD και η Sungrow, επιταχύνουν πλέον την παγκόσμια επέκτασή τους, επενδύοντας σε νέες μονάδες παραγωγής στην Ευρώπη και αλλού. Η CATL, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής μπαταριών ηλεκτρικών οχημάτων παγκοσμίως, καταγράφει ήδη αυξημένη ζήτηση για οικιακά συστήματα αποθήκευσης στην Ευρώπη και για μπαταρίες δικτύου στην Ασία.

Η κινεζική υπεροχή βασίζεται και στην τεχνολογική πρωτοπορία στις μπαταρίες φωσφορικού σιδήρου λιθίου, μια τεχνολογία που προσφέρει χαμηλότερο κόστος και θεωρείται ιδανική για αποθήκευση ενέργειας σε ηλεκτρικά δίκτυα. Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, σχεδόν το σύνολο της παγκόσμιας παραγωγής τέτοιων μπαταριών προέρχεται από την Κίνα.