Ξεχάστε ότι ξέρατε: τα κουνούπια μπορεί να μάθουν να συνδέουν τη χημική ουσία Deet στο εντομοαπωθητικό με το «αίμα», λέει νέα έρευνα.

Νέες μελέτες δείχνουν πως το εντομοαπωθητικό σπρέι που χρησιμοποιείται παγκοσμίως για την προστασία των ανθρώπων από τα τσιμπήματα από τα κουνούπια, μπορεί να γίνει ελκυστικό για τα έντομα εάν το συνδέσουν με την τροφή.

Το Deet, το οποίο έχει τη χημική ονομασία Ν,Ν-διαιθυλ-μετα-τολουαμίδιο, είναι το παλαιότερο, ένα από τα πιο αποτελεσματικά και πιο κοινά ενεργά συστατικά σε εμπορικά εντομοαπωθητικά. Χρησιμοποιείται ευρέως σε εντομοαπωθητικά, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να συνιστούν προϊόντα με 50% Deet ως την πρώτη επιλογή για την προστασία από τα τσιμπήματα κουνουπιών.

Η προστασία αυτή είναι σημαντική δεδομένου ότι σε ορισμένες χώρες τα τσιμπήματα κουνουπιών μπορούν να μεταδώσουν θανατηφόρες ασθένειες όπως ο δάγκειος πυρετός, η ιαπωνική εγκεφαλίτιδα, η ελονοσία και ο ιός Ζίκα.

Ωστόσο, μια νέα μελέτη δείχνει ότι, όπως τα σκυλιά του Παβλόφ έμαθαν να συνδέουν το χτύπημα ενός κουδουνιού με το φαγητό, έτσι και τα κουνούπια μπορούν να μάθουν ότι η παρουσία του Deet υποδηλώνει την πιθανότητα ενός «αιματογεύματος».

«Για πολύ καιρό, πιστεύεται ότι τα απωθητικά λειτουργούν αποκλειστικά λόγω των χημικών τους ιδιοτήτων, είτε επειδή είναι τοξικά ή δυσάρεστα για τα κουνούπια και τα διώχνουν, είτε εμποδίζοντας την ικανότητά τους να ανιχνεύουν τους ανθρώπους. Ωστόσο, τα ευρήματά μας υποδηλώνουν ότι η αντίδραση μπορεί να τροποποιηθεί από την εμπειρία», δήλωσε ο καθηγητής Claudio Lazzari, από το Πανεπιστήμιο της Τουρ της Γαλλίας. «Πιστεύουμε ότι αυτό αντιπροσωπεύει μια σημαντική αλλαγή στην κατανόησή μας για τα εντομοαπωθητικά».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ενώ μελέτες έχουν δείξει ότι τα κουνούπια ενοχλούνταν λιγότερο από το Deet μετά την πρώτη έκθεση, η ομάδα πίσω από τη νέα έρευνα δήλωσε ότι πλέον δεν ήταν σαφές γιατί συνέβαινε αυτό.

Οι ερευνητές ανέφεραν στο Journal of Experimental Biology, ότι αρχικά παρατήρησαν πώς τα παγιδευμένα κουνούπια προσπάθησαν να δαγκώσουν μια σακούλα με ζεστό αίμα που δεν μπορούσαν να φτάσουν. Περαιτέρω έρευνα αποκάλυψε ότι το 60% των κουνουπιών που τρέφονταν όταν τους παρουσιάστηκε ζεστό αίμα παράλληλα με την έκθεση σε Deet, έδειξαν προσπάθειες δαγκώματος όταν εκτέθηκαν μόνο σε Deet.

Αυτό το συνέκριναν με το 17% των εντόμων που δεν είχαν λάβει προηγούμενη «εκπαίδευση», το 13% των κουνουπιών που είχαν προηγουμένως παρουσιάσει μόνο Deet, το 17% που είχαν προηγουμένως τραφεί με ζεστό αίμα χωρίς έκθεση σε Deet και το 23% που είχαν προηγουμένως τραφεί με ζεστό αίμα και είχαν εκτεθεί σε Deet αλλά όχι ταυτόχρονα.

Σε μια άλλη δοκιμή, η ομάδα διαπίστωσε ότι σχεδόν το 60% των κουνουπιών που είχαν προηγουμένως τραφεί με αίμα ενώ είχαν εκτεθεί σε Deet στη συνέχεια προσπάθησαν να φτάσουν και να δαγκώσουν το χέρι ενός ερευνητή που είχε υποβληθεί σε θεραπεία με Deet. Αντιθέτως, τα μη εκπαιδευμένα κουνούπια προσπάθησαν να δαγκώσουν το άλλο χέρι του ερευνητή.

Η δρ. Nina Stanczyk του πανεπιστημίου ETH Zürich, η οποία έχει μελετήσει στο παρελθόν την αποτελεσματικότητα του Deet έναντι των κουνουπιών, χαιρέτισε την έρευνα. «Έχει αποδειχθεί ότι τα κουνούπια έχουν εντυπωσιακές μαθησιακές ικανότητες, αλλά το γεγονός ότι μπορούν να συσχετίσουν μια τόσο έντονη απωθητική μυρωδιά με την τροφή τους και στη συνέχεια να έλκονται από αυτήν, είναι αξιοσημείωτο και σημαντικό να το γνωρίζουμε για το μέλλον», είπε.

Ωστόσο, οι ειδικοί τόνισαν ότι τα ευρήματα δεν σημαίνουν ότι οι ταξιδιώτες πρέπει να εγκαταλείψουν το εντομοαπωθητικό τους. «Οι άνθρωποι θα πρέπει να καταλάβουν ότι το εντομοαπωθητικό δεν χάνει την αποτελεσματικότητά του μέσω της κανονικής χρήσης, αλλά μόνο υπό συγκεκριμένες εργαστηριακές συνθήκες που έχουν σχεδιαστεί για να αποκαλύψουν πώς λειτουργεί στα κουνούπια», δήλωσε η Lazzari.

Η καθηγήτρια Francesca Romana Dani, εντομολόγος στο Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας, η οποία δεν συμμετείχε στη μελέτη, δήλωσε ότι είναι απίθανο, υπό κανονικές συνθήκες, τα κουνούπια να αλλάξουν την αντίδρασή τους στο εντομοαπωθητικό με βάση την προηγούμενη εμπειρία, κυρίως επειδή το ίδιο έντομο μπορεί να συναντήσει διαφορετικά απωθητικά κατά τη διάρκεια των επόμενων γευμάτων τους.

«Επιπλέον, αν και ένα μόνο κουνούπι μπορεί να φάει πολλά γεύματα αίματος, το κάνει κάθε λίγες μέρες, επομένως είναι σημαντικό να αξιολογηθεί πόσο καιρό θα διαρκέσει η ανάμνηση ενός γεύματος αίματος που λήφθηκε παρουσία του εντομοαπωθητικού», είπε.

Η Stanczyk τόνισε ότι οι ταξιδιώτες θα πρέπει να συνεχίσουν να τοποθετούν εντομοαπωθητικά με σιγουριά. «Οι συντάκτες της μελέτης δηλώνουν ότι ήταν δύσκολο να κάνουν τα κουνούπια να τραφούν για πρώτη φορά παρουσία εντομοαπωθητικά και ότι ο υψηλότερος κίνδυνος που θα δημιουργούσε μια συσχέτιση είναι όταν το εντομοαπωθητικό αρχίζει να εξασθενεί», είπε. «Επομένως, το πιο σημαντικό σημείο για τους ταξιδιώτες είναι να εφαρμόζουν τακτικά το εντομοαπωθητικό τους σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας του προϊόντος».

Με πληροφορίες του Guardian