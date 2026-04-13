Σφοδρή επίθεση πραγματοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στον πάπα Λέοντα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (13/04), λέγοντας ότι ο πρώτος Αμερικανός πάπας πρέπει να «σταματήσει να υποχωρεί στη Ριζοσπαστική Αριστερά». Πρόκειται για μια εξαιρετικά σφοδρή επίθεση εναντίον του παγκόσμιου ηγέτη της Καθολικής Εκκλησίας, η οποία οξύνει μια διαμάχη που ξεκίνησε λόγω του πολέμου στο Ιράν.

«Ο πάπας Λέων είναι ΑΔΥΝΑΜΟΣ όσον αφορά το έγκλημα και απαράδεκτος στην εξωτερική πολιτική», έγραψε ο πρόεδρος στο Truth Social. Λίγο αργότερα, μίλησε στους δημοσιογράφους στη Βάση Άντριους, όπου προσγειώθηκε με το Air Force One. «Δεν νομίζω ότι κάνει πολύ καλή δουλειά», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι «δεν είμαι οπαδός του πάπα Λέοντα».

Η ανάρτηση του Τραμπ ακολούθησε την καταγγελία του πάπα Λέοντα το Σαββατοκύριακο για την «ψευδαίσθηση της παντοδυναμίας» που τροφοδοτεί τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν και την απαίτησή του προς τους πολιτικούς ηγέτες να σταματήσουν και να διαπραγματευτούν την ειρήνη.

Ο Λέων είχε ηγηθεί μιας βραδινής λειτουργίας στην Βασιλική του Αγίου Πέτρου την ίδια μέρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν άρχισαν τις πρόσωπο με πρόσωπο διαπραγματεύσεις στο Πακιστάν κατά τη διάρκεια μιας εύθραυστης εκεχειρίας.

Ο γεννημένος στις ΗΠΑ πάπας, δεν ανέφερε ονομαστικά τις Ηνωμένες Πολιτείες ή τον Τραμπ στην προσευχή του. Ωστόσο, ο τόνος και το μήνυμά του φαινόταν να απευθύνονται στον Αμερικανό πρόεδρο και στους αξιωματούχους των ΗΠΑ, οι οποίοι έχουν καυχηθεί για την στρατιωτική υπεροχή των ΗΠΑ και έχουν δικαιολογήσει τον πόλεμο με θρησκευτικά επιχειρήματα.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

«Ο Πάπας Λέων είναι ΑΔΥΝΑΜΟΣ όσον αφορά την εγκληματικότητα και απαράδεκτος στην εξωτερική πολιτική. Μιλάει περί “φόβου” για την κυβέρνηση Τραμπ, αλλά δεν αναφέρει τον ΦΟΒΟ που ένιωσε η Καθολική Εκκλησία, καθώς και όλες οι άλλες χριστιανικές οργανώσεις, κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID, όταν συλλαμβάνονταν ιερείς, πάστορες και όλοι οι άλλοι, επειδή τελούσαν λειτουργίες, ακόμα και όταν βγαίναν έξω και διατηρούσαν απόσταση τριών ή και έξι μέτρων μεταξύ τους.

Μου αρέσει πολύ περισσότερο ο αδελφός του Λούις από ό,τι αυτός, επειδή ο Λούις είναι απόλυτα MAGA. Αυτός το καταλαβαίνει, ενώ ο Λέων όχι! Δεν θέλω έναν Πάπα που πιστεύει ότι είναι εντάξει το Ιράν να έχει πυρηνικά όπλα. Δεν θέλω έναν Πάπα που θεωρεί τρομερό το γεγονός ότι η Αμερική επιτέθηκε στη Βενεζουέλα, μια χώρα που έστελνε τεράστιες ποσότητες ναρκωτικών στις Ηνωμένες Πολιτείες και, ακόμα χειρότερα, άδειαζε τις φυλακές της, συμπεριλαμβανομένων δολοφόνων, εμπόρων ναρκωτικών και δολοφόνων, στη χώρα μας. Και δεν θέλω έναν Πάπα που να επικρίνει τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, επειδή κάνω ακριβώς αυτό για το οποίο εκλέχθηκα, ΜΕ ΣΑΡΩΤΙΚΗ ΝΙΚΗ, καταρρίπτοντας ρεκόρ χαμηλών αριθμών εγκληματικότητας και δημιουργώντας την καλύτερη χρηματιστηριακή αγορά στην ιστορία. Ο Λέων θα έπρεπε να είναι ευγνώμων, επειδή, όπως όλοι γνωρίζουν, ήταν μια συγκλονιστική έκπληξη. Δεν ήταν σε καμία λίστα για να γίνει πάπας, και τοποθετήθηκε εκεί από την Εκκλησία μόνο επειδή ήταν Αμερικανός, και σκέφτηκαν ότι αυτός θα ήταν ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπίσουν τον πρόεδρο Ντόναλντ Τζ. Τραμπ. Αν δεν ήμουν στο Λευκό Οίκο, ο Λέων δεν θα ήταν στο Βατικανό.

Δυστυχώς, η αδύναμη στάση του Λέοντα απέναντι στο έγκλημα και στα πυρηνικά όπλα δεν μου αρέσει καθόλου, ούτε το γεγονός ότι συναντάται με υποστηρικτές του Ομπάμα όπως ο Ντέιβιντ Άξελροντ, ένας ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΟΣ της Αριστεράς, ο οποίος ήταν από αυτούς που ήθελαν να συλληφθούν οι εκκλησιαζόμενοι και οι κληρικοί. Ο Λέων πρέπει να σοβαρευτεί ως πάπας, να χρησιμοποιήσει την κοινή λογική, να σταματήσει να ικανοποιεί τη ριζοσπαστική Αριστερά και να επικεντρωθεί στο να είναι ένας Μεγάλος Πάπας, όχι ένας Πολιτικός. Αυτό τον βλάπτει πολύ και, το πιο σημαντικό, βλάπτει την Καθολική Εκκλησία!»