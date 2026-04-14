Στη σύλληψη δύο ατόμων, στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο της 19χρονης στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, προχώρησε η αστυνομία. Η κοπέλα βρέθηκε αναίσθητη στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου τα ξημερώματα της Τρίτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο συλληφθέντες εμφανίστηκαν αυτοβούλως στις αστυνομικές Αρχές, ενώ σε βιντεοληπτικό υλικό φέρονται να καταγράφονται μαζί με τη νεαρή γυναίκα λίγο πριν εκείνη εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις της.

Πρόκειται για έναν 26χρονο έναν 22χρονο, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορία για έκθεση σε κίνδυνο.

Παράλληλα, έχει ταυτοποιηθεί ακόμη ένας νεαρός, κάτοικος Αργοστολίου, ο οποίος φέρεται να ήταν μέλος της ίδιας παρέας.

Κατά τις ίδιες πηγές, ένας εκ των δύο συλληφθέντων έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για υποθέσεις που σχετίζονται με ναρκωτικά.

