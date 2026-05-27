Το οξυζενέ μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλο το σπίτι - από την κουζίνα και το μπάνιο μέχρι το πλυντήριο - αρκεί να μην αναμειγνύεται ποτέ με άλλα καθαριστικά όπως η χλωρίνη ή το ξύδι.

Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε ένα μπουκαλάκι οξυζενέ (υπεροξείδιο του υδρογόνου) στο ντουλάπι του μπάνιου.

Αν και παλαιότερα θεωρούνταν καλό αντισηπτικό για αμυχές και πληγές - μια σύσταση που οι γιατροί πλέον έχουν αποσύρει - μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλούς χώρους του σπιτιού για απολύμανση.

Το οξυζενέ είναι μια χημική ένωση που δρα ως οξειδωτικό. «Είναι ένα ισχυρό απολυμαντικό, μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον», λέει η Lisa Sharp, ειδική στον καθαρισμό. «Μπορεί να εξολοθρεύσει αποτελεσματικά βακτήρια, ιούς και σπόρους μούχλας, αποτελώντας εξαιρετική επιλογή για ένα καθαρό σπίτι χωρίς τη χρήση σκληρών χημικών».

Δείτε πώς μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σε κάθε δωμάτιο:

Στην Κουζίνα

: Έχετε ένα ταψί ή μια μαγειρική επιφάνεια γεμάτη καμένα λίπη και υπολείμματα φαγητού; Ανακατέψτε οξυζενέ με μαγειρική σόδα μέχρι να γίνουν πάστα. Απλώστε το μείγμα στο σημείο που θέλετε, αφήστε το να δράσει για οκτώ ώρες και μετά τρίψτε το με ένα μαλακό σφουγγάρι που δεν χαράζει. Αφαιρέστε λεκέδες από καλά σερβίτσια: Είτε πρόκειται για οικογενειακά κειμήλια είτε για καλά πορσελάνινα πιάτα, αυτά τα σκεύη δεν μπαίνουν στο πλυντήριο πιάτων. Αν έχουν κιτρινίσει με τα χρόνια ή έχουν λεκέδες από τσάι και καφέ, φτιάξτε μια πάστα με τρία μέρη μαγειρικής σόδας και ένα μέρος οξυζενέ. Τρίψτε απαλά τον λεκέ, ξεπλύνετε και επαναλάβετε αν χρειαστεί.

Στο Μπάνιο

Φυσικό καθαριστικό για τη λεκάνη : Αν θέλετε να αποφύγετε τα βαριά χημικά, το οξυζενέ κάνει θαύματα στα είδη υγιεινής, καθώς αφαιρεί λεκέδες, άλατα και οσμές. Απλώς ρίξτε οξυζενέ μέσα στη λεκάνη, αφήστε το να δράσει για λίγα λεπτά, τρίψτε με το πιγκάλ και τραβήξτε το καζανάκι.

: Αν θέλετε να αποφύγετε τα βαριά χημικά, το οξυζενέ κάνει θαύματα στα είδη υγιεινής, καθώς αφαιρεί λεκέδες, άλατα και οσμές. Απλώς ρίξτε οξυζενέ μέσα στη λεκάνη, αφήστε το να δράσει για λίγα λεπτά, τρίψτε με το πιγκάλ και τραβήξτε το καζανάκι. Λεύκανση αρμών:Αν οι αρμοί στα πλακάκια σας έχουν μαυρίσει, ανακατέψτε οξυζενέ με μαγειρική σόδα. Απλώστε την πάστα στους αρμούς με μια παλιά οδοντόβουρτσα, αφήστε τη για μισή ώρα και μετά τρίψτε με κυκλικές κινήσεις.

Σημαντική Προειδοποίηση: Το οξυζενέ του εμπορίου πωλείται συνήθως σε περιεκτικότητα 3%. Δεν πρέπει ποτέ να αναμειγνύεται με άλλα καθαριστικά, όπως χλωρίνη, ξύδι ή καθαριστικό οινόπνευμα, καθώς η ένωση αυτή δημιουργεί επικίνδυνες και τοξικές αναθυμιάσεις.

Στο Πλυντήριο

Ισχυρό λευκαντικό και αφαιρετικό λεκέδων: Το οξυζενέ είναι ιδανικό για δύσκολους λεκέδες από φαγητό, ιδρώτα ή αίμα, καθώς η διογκωτική του δράση ανασηκώνει τη βρωμιά από τις ίνες.

Προσοχή: Επειδή έχει λευκαντικές ιδιότητες, δοκιμάστε το πρώτα σε ένα κρυφό σημείο του υφάσματος και αποφύγετε τη χρήση του σε σκούρα ή χρωματιστά ρούχα. Είναι όμως τέλειο για να επαναφέρει τη λάμψη στα γαριασμένα λευκά.

Καθαρισμός του πλυντηρίου: Με τον καιρό, στο πλυντήριο συσσωρεύονται υπολείμματα σαπουνιού και μούχλα. Για να απολυμάνετε τον κάδο (ειδικά στα πλυντήρια εμπρόσθιας φόρτωσης), ρίξτε δύο φλιτζάνια οξυζενέ και τρέξτε ένα άδειο πρόγραμμα πλύσης σε υψηλή θερμοκρασία.

Στην Κρεβατοκάμαρα και οπουδήποτε αλλού

: Τα πουπουλένια μαξιλάρια είναι πολύ ευαίσθητα για το πλυντήριο ρούχων. Μπορείτε να τα πλύνετε στο χέρι στην μπανιέρα, χρησιμοποιώντας νερό και οξυζενέ. Επίσης, ένα διάλυμα οξυζενέ με νερό σε ένα βαποριζατέρ είναι ιδανικό για να ψεκάσετε και να απολυμάνετε το στρώμα σας. Σπρέι καθαρισμού για όλες τις χρήσεις: Μπορείτε να φτιάξετε ένα δικό σας απολυμαντικό σπρέι για πάγκους, ξύλα κοπής και βρύσες, αναμειγνύοντας ίσα μέρη (50/50) οξυζενέ και νερού. Ψεκάστε την επιφάνεια και αφήστε το να δράσει για τουλάχιστον πέντε λεπτά πριν το σκουπίσετε.

Tip: Αν θέλετε ωραίο άρωμα, προσθέστε λίγες σταγόνες αιθέριου ελαίου, προσέχοντας όμως αν έχετε στο σπίτι κατοικίδια ή μικρά παιδιά, καθώς ορισμένα αιθέρια έλαια είναι τοξικά γι' αυτά.

Πηγή: Southern Living