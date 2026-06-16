Ποια μπριγάδα θα πανηγυρίσει την πρόκριση στους ημιτελικούς και ποια θα αποχωρήσει οριστικά από το MasterChef 10;

Απόψε, Τρίτη 16 Ιουνίου, είναι η τελευταία ημέρα της «μητέρας των μαχών»! Για τελευταία φορά οι τρεις chef κριτές, Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος, υποδέχονται στην κουζίνα του MasterChef 10 την Κόκκινη και τη Μπλε μπριγάδα, σε μια βραδιά που θα κρίνει τα πάντα.

Από την πρώτη ημέρα του φετινού διαγωνισμού σχηματίστηκαν δύο αντίπαλες μπριγάδες, δύο ξεχωριστοί μαγειρικοί κόσμοι, που συγκρούστηκαν σε όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού, εξελίχθηκαν και έφτασαν στη μαγειρική «μητέρα των μαχών» με έναν και μοναδικό στόχο: την απόλυτη επικράτηση απέναντι στην αντίπαλη μπριγάδα!

Στο τέλος της βραδιάς θα γνωρίζουμε ποια μπριγάδα, η Κόκκινη ή η Μπλε, θα υπερισχύσει και θα αναδειχθεί η απόλυτη νικήτρια, εξασφαλίζοντας την είσοδό της στους ημιτελικούς του MasterChef 10. Για τα μέλη της ηττημένης μπριγάδας το μαγειρικό ταξίδι στον διαγωνισμό θα ολοκληρωθεί οριστικά.

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O επίλογος αυτής της μεγάλης μαγειρικής διαδρομής θα γραφτεί απόψε για τις δύο μπριγάδες του MasterChef 10. Δεκατέσσερις διαγωνιζόμενοι ξεκίνησαν σε κάθε μπριγάδα. Κάθε δοκιμασία, κάθε πιάτο και κάθε αποχώρηση τους έφεραν μέχρι εδώ, όπου κρίνονται όλα! Δεν υπάρχει αύριο. Δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία.

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Τα μέλη της νικήτριας μπριγάδας θα συνεχίσουν στους ημιτελικούς του MasterChef 10 διεκδικώντας μία θέση στον φετινό μεγάλο τελικό! Εκεί, ο 2ος φιναλίστ θα κερδίσει χρηματικό έπαθλο 30.000 ευρώ, ενώ ο μεγάλος νικητής θα κατακτήσει τον τίτλο, το τρόπαιο και το σπουδαίο έπαθλο των 100.000 ευρώ του MasterChef 10!

Πριν από τη μεγάλη αναμέτρηση, οι δύο μπριγάδες περιμένουν με αγωνία να μάθουν το αποτέλεσμα της χθεσινής (Δευτέρα 15/6) δοκιμασίας στο Πλωμάρι της Λέσβου. Το σκορ αυτή τη στιγμή είναι 4-2 υπέρ της Κόκκινης μπριγάδας και γι’ αυτόν το λόγο η Μπλε μπριγάδα απόψε θα πρέπει με κάθε τρόπο να πάρει τους τρεις υπερπολύτιμους πόντους.

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Πέντε μήνες δυνατών μαγειρικών αναμετρήσεων ανάμεσα στην Κόκκινη και στη Μπλε μπριγάδα καταλήγουν σε αυτή την τελευταία μαγειρική μάχη, η οποία περιλαμβάνει τρεις δοκιμασίες. Αυτούς τους σημαντικούς τρεις πόντους θα τους διεκδικήσει μόνο ένας παίκτης από κάθε μπριγάδα! Αυτός που θα επιλέξουν θα πρέπει να συνδυάζει δημιουργικότητα, μαγειρική αντίληψη και πολύ σωστή γευστική παλέτα. Οι τρεις δοκιμασίες στη σειρά θα είναι:

• Τεστ Δημιουργικότητας

• Αντιγραφή πιάτου χωρίς συνταγή

• Γευσιγνωσία

Με ποια κριτήρια θα επιλέξουν οι δύο μπριγάδες τον εκπρόσωπό τους για την τελευταία και πιο κρίσιμη φάση της «μητέρας των μαχών»;

Ποια μπριγάδα θα πανηγυρίσει την πρόκριση στους ημιτελικούς και ποια θα αποχωρήσει οριστικά από το MasterChef 10;

Οι απαντήσεις θα δοθούν απόψε, Τρίτη 16 Ιουνίου, στην πιο καθοριστική βραδιά του διαγωνισμού!