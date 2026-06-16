Τα θέματα που θα συζητηθούν στο σημερινό επεισόδιο του «The 2Night Show».

Απόψε, Τρίτη 16 Ιουνίου στις 24:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Αλέκο Συσσοβίτη, που φέτος τον απολαύσαμε στις σειρές «Porto Leone» και «Από ήλιο σε ήλιο».

Ο γοητευτικός ηθοποιός γυρίζει τον χρόνο πίσω και θυμάται τα νεανικά του χρόνια, τότε που από την Μύκονο βρέθηκε στις λαμπερές πασαρέλες του Thierry Mugler και σε φαγοπότια με τον David Bowie και την Iman. Αποκαλύπτει το άγνωστο παρασκήνιο πίσω από το κινηματογραφικό του ντεμπούτο στην ταινία «Ελεύθερη Κατάδυση». Μιλάει με συγκίνηση για την αξεπέραστη αγάπη των γονιών του και εξηγεί γιατί άργησε να απογαλακτιστεί.

Εξομολογείται γιατί «δείλιασε» και δεν έκανε ποτέ το μεγάλο βήμα του γάμου, αποκαλύπτει πως η εργασιομανία σημάδεψε τη διαδρομή του και γιατί αναζητά περισσότερο χρόνο για τον εαυτό του.

Αναλύει τον ρόλο στη σειρά «Porto Leone» και τη βαθιά προσωπική σύνδεση που ένιωσε λόγω του πατέρα του.

Τέλος, μιλάει για τη θεατρική παράσταση «Τακούνια στον Βάλτο», την ποπ πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου, που υπόσχεται να μαγέψει το κοινό φέτος το καλοκαίρι στην Ταράτσα του θερινού Θεάτρου Λαμπέτη.

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Στο αποψινό «The 2Night Show» ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καλωσορίζει και τον ταλαντούχο συγγραφέα της νέας γενιάς, Νίκο Σκούφο. Ο Νίκος αρχικά αναφέρεται στο μπάσκετ και στην αποχή από τα βιβλία στα μαθητικά του χρόνια, μέχρι τη συγγραφή και την ποίηση.

Μιλά για τη δυσλεξία που, παρότι τον δυσκολεύει καθημερινά, δεν στάθηκε εμπόδιο στη δημιουργία. Αναφέρεται στην πορεία του στον χώρο του marketing και της διαφήμισης, όπου πρωτοπόρησε, αξιοποιώντας το ChatGPT στην Επικοινωνία. Εξηγεί πώς οι ταινίες του Θεόδωρου Αγγελόπουλου ενέπνευσαν το νέο του βιβλίο «Ο ΑΝΑΧΩΡΗΤΗΣ», ένα έργο μόλις 50 σελίδων που γεννά μεγάλα ερωτήματα.

Ακόμη, αποκαλύπτει άγνωστες ιστορίες για τον πατέρα του, έναν από τους μεγαλύτερους συλλέκτες βινυλίων στην Ελλάδα, αλλά και τις ποιητικές βραδιές που διοργανώνει, τις οποίες αντιμετωπίζει με χιούμορ και αυτοσαρκασμό.

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Καλεσμένοι του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2Night Show» είναι και οι «Trio Mousikanti».

Οι τρεις κορυφαίοι βιρτουόζοι και συνοδοιπόροι, Μανώλης Καραντίνης, Θάνος Γκιουλέτζης και Αχιλλέας Σοφούδης, ξεδιπλώνουν την κοινή τους πορεία, μοιράζονται άγνωστες ιστορίες της καριέρας τους και καθηλώνουν με την αυθεντικότητά τους.

Οι τρεις σπουδαίοι μουσικοί αναφέρονται στις συνεργασίες τους με τους μεγαλύτερους θρύλους του ελληνικού τραγουδιού, και εξηγούν τη μοναδική χημεία που τους ενώνει.

Παράλληλα, ο Μανώλης Καραντίνης κάνει μία ειλικρινή τοποθέτηση για τις αλλαγές στη νυχτερινή διασκέδαση, σημειώνοντας πως στο παρελθόν η σκηνή φιλοξενούσε πολλά μεγάλα ονόματα μαζί, ενώ σήμερα τα δεδομένα έχουν αλλάξει.

Οι τρεις βιρτουόζοι ετοιμάζουν τις βαλίτσες τους και ανακοινώνουν επίσημα την έναρξη της μεγάλης καλοκαιρινής τους περιοδείας σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στις 12 Σεπτεμβρίου, δίνουν ραντεβού στη Θεσσαλονίκη με τον Αντώνη Ρέμο, για να γιορτάσουν τα 30 χρόνια της καλλιτεχνικής του πορείας. Με ένα πρόγραμμα γεμάτο εκπλήξεις, που παντρεύει το βαθύ λαϊκό τραγούδι με world μουσικές, swing, tango και κινηματογραφικές μελωδίες, υπόσχονται να χαρίσουν στο κοινό μοναδικές live βραδιές κάτω από τα αστέρια, κάνοντας την πρώτη τους στάση στο στούντιο της εκπομπής.

Για 10η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2Νight Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου

«The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου_Κυριακή στη 01:00, Δευτέρα & Τρίτη στις 24:00.