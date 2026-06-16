Η νέα ανάρτηση του Σταύρου Φλώρου και οι εξελίξεις της υγείας του.

Σχεδόν ένας μήνας έχει περάσει από το σοβαρό ατύχημα που υπέστη ο Σταύρος Φλώρος κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στο ριάλιτι επιβίωσης του Survivor.

Ο 22χρονος παίκτης, παραμένει σε κλινική στην Αμερική και μέσω μίας ανάρτησής του, θέλησε να μοιραστεί τα νεότερα για την κατάσταση της υγεία του.

Όπως εξήγησε, υποβλήθηκε σε ένα νέο χειρουργείο το οποίο είχε επιπλοκές και σοβαρή αιμορραγία, μία συνθήκη που τον οδήγησε αμέσως μετά σε μία έκτακτη επέμβαση.

Υπενθυμίζεται, ότι από το ατύχημα, ο Σταύρος Φλώρος ακρωτηριάστηκε στο αριστερό πόδι και τραυματίστηκε σοβαρά στο δεξί, με τον ίδιο να δίνει μάχη για την αποκατάστασή του.

Το απόγευμα της Τρίτης 16 Ιουνίου, μέσα από ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μοιράστηκε τα νεότερα για την υγεία του:

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«Γεια σε όλους, το ξέρω ότι έχω καιρό να ανεβάσω κάτι. Η αλήθεια είναι ότι πίστευα ότι το θέμα θα έχει ξεχαστεί μέχρι τώρα, αλλά το θέμα όχι απλά δεν ξεχάστηκε. Βλέπω συνέχεια να μου στέλνετε μηνύματα για το πώς εξελίσσεται η υγεία μου και πραγματικά σε ευχαριστώ, το εκτιμώ πάρα πολύ αυτό. Δεν έχω ανεβάσει κάποιο βίντεο γιατί πραγματικά πέρασα την πιο δύσκολη εβδομάδα της αποκατάστασής μου μέχρι στιγμής. Αφόρητοι πόνοι. Έκανα ένα χειρουργείο που είχε μία πάρα πολύ σοβαρή επιπλοκή. Δημιουργήθηκε μία εσωτερική αιμορραγία, οπότε αναγκαστικά έπρεπε να κάνω και ένα δεύτερο έκτακτο χειρουργείο. Η ψυχολογία μου ήταν στα χειρότερά της, αλλά με τη βοήθεια του Θεού, τη στήριξη της οικογένειάς μου και τα δικά σας μηνύματα, βρήκα τη δύναμη να συνεχίσω και να μην τα παρατήσω, γιατί πραγματικά είναι πολύ δύσκολο και πολύ ανηφορικός ο δρόμος που ανεβαίνω. Οι γιατροί όμως είναι αισιόδοξοι. Πάμε καλά! Εξελίσσονται προς το παρόν τα πράγματα ομαλά και ελπίζω να συνεχίσει έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ όλους μέσα από την καρδιά μου. Θα προσπαθήσω να σας κρατάω όσο πιο ενημερωμένους μπορώ και πραγματικά σας ευχαριστώ», εξήγησε ο Σταύρος Φλώρος.

{https://www.instagram.com/p/DZpemeqMcAm/?hl=el}

Στη λεζάντα της ανάρτησής του, επέλεξε να συμπληρώσει: «Πέρασε ένας μήνας από τη στιγμή που όλα άλλαξαν… Στην πιο δύσκολη και οδυνηρή εβδομάδα της αποκατάστασης μου στηρίγματα μου: ο Θεός, η Παναγία, η οικογένειά μου και φυσικά εσείς. Εσείς, που δεν έχετε αφήσει την κατάσταση να ξεχαστεί και δείχνετε αμέριστο ενδιαφέρον! Σας ευχαριστώ για όλα από καρδιάς!».