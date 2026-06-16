Οι «Σούπερ Ήρωες», η νέα κωμική σειρά του ΑΝΤ1, έρχονται απόψε στις 20:00, και θα μας χαρίσουν μοναδικές στιγμές γέλιου!
Τρίτη 16 Ιουνίου – Επεισόδιο 30
Ο Δημήτρης βάζει κανόνα να μην χρησιμοποιεί το προσωπικό του ΣΟΥΠΕΡ κινητά εν ώρα εργασίας.
Όμως τελικά, πέφτει ο ίδιος στην παγίδα του. Παράλληλα, ο Μάγκνους έρχεται να επιτηρήσει το μανάβικο και όταν καταφθάνει και ο Ιάκωβος... η Ρένα βρίσκεται μπλεγμένη σε ένα ερωτικό τρίγωνο.
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Στα ταμεία, η Σταυρούλα ετοιμάζεται για ένα οικογενειακό τραπέζι με το σόι του Ζαχαρία, όμως εκείνος δεν δείχνει και τόσο πρόθυμος να πάει.
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Τέλος, ο Σπύρος προβληματίζεται για το πώς θα πει στην Έφη ότι ο Βαγγέλης την απατάει και καταλήγει να κάνει ψώνια μαζί της για τον ίδιο τον Βαγγέλη.
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Guest: Θοδωρής Κατσαφάδος, Λένα Ζευγαρά, Κώστας Καζάκας, Ολυμπία Δεδοπούλου