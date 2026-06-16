«Τον λατρεύω, μου έχει σταθεί πάρα πολύ».

Ο Akylas άνοιξε την καρδιά του σε συνέντευξη που παραχώρησε το βράδυ της Δευτέρας 16 Ιουνίου, μιλώντας για την εμπειρία του στη Eurovision, την οικογένειά του, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ως μουσικός του δρόμου, αλλά και την προσωπική του ζωή.

Αναφερόμενος στη συμμετοχή του στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού, περιέγραψε την έντονη ψυχολογική πίεση που βίωσε, τονίζοντας πως αισθανόταν ότι εκπροσωπούσε τις προσδοκίες του ελληνικού κοινού. Όπως εξήγησε, η συγκίνηση ήταν τόσο μεγάλη ώστε μετά την εμφάνισή του ξέσπασε σε κλάματα, ενώ χαρακτήρισε τη διαδικασία της ψηφοφορίας ένα πραγματικό συναισθηματικό «τρενάκι», γεμάτο αγωνία και ανατροπές.

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Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον πατέρα του, ξεκαθαρίζοντας ότι η απουσία συχνών δημόσιων αναφορών προς εκείνον δεν σημαίνει πως δεν έχουν στενή σχέση. Αντίθετα, υπογράμμισε ότι τον αγαπά βαθιά και ότι στάθηκε δίπλα του σε όλη αυτή τη διαδρομή. Μίλησε ακόμη για τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπισε ο πατέρας του σε νεαρή ηλικία, καθώς και για τη στήριξη και τα λόγια υπερηφάνειας που του εξέφρασε μετά τη Eurovision.

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Ο Akylas θυμήθηκε επίσης τα πρώτα του βήματα ως καλλιτέχνης του δρόμου, περιγράφοντας μια περίοδο γεμάτη προκλήσεις αλλά και πολύτιμες εμπειρίες. Όπως ανέφερε, το να τραγουδά κανείς σε δημόσιους χώρους απαιτεί αντοχή, καθώς είναι εκτεθειμένος τόσο στην αποδοχή όσο και στην κριτική ή ακόμη και στον χλευασμό. Παρά τα αρνητικά σχόλια που κατά καιρούς άκουσε, δεν εγκατέλειψε την προσπάθειά του και συνέχισε να κυνηγά το όνειρό του.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι κατά τη διάρκεια των εμφανίσεών του στον δρόμο είχε βρεθεί αντιμέτωπος με αστυνομικούς ελέγχους, ενώ θυμήθηκε τις δυσκολίες της μεταφοράς του βαρύ εξοπλισμού που χρησιμοποιούσε στις μουσικές του εμφανίσεις.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε και στα προσωπικά του, σημειώνοντας πως δεν ερωτεύεται εύκολα, όμως όταν δημιουργήσει έναν βαθύ συναισθηματικό δεσμό, αφοσιώνεται ολοκληρωτικά στον άνθρωπο που βρίσκεται δίπλα του.

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