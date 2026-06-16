Ο Akylas μίλησε για την εμπειρία του στη Eurovision 2026.

Μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε ο Akylas στο «The Vidcast» του MAD και τη Μαριάννα Γαρυφαλλίδη, όπου μίλησε για την εμπειρία του στη Eurovision και τις στιγμές μετά από τον μεγάλο τελικό της Βιέννης.

Τα φετινά αποτελέσματα προκάλεσαν έκπληξη στην ελληνική αποστολή, καθώς καθ’ όλη τη διάρκεια των προετοιμασιών, η Ελλάδα βρισκόταν ανάμεσα στα μεγάλα φαβορί του διαγωνισμού.

Παρ’ όλα αυτά, ο Akylas με το «Ferto» κατάφερε να κατακτήσει την δέκατη θέση στην τελική βαθμολογία.

Μιλώντας για την εμπειρία του, εξήγησε ότι κυριαρχούσαν έντονα συναισθήματα και άγχος, μία συνθήκη που τον οδήγησε σε κρίση πανικού στις πρώτες δηλώσεις μετά τον τελικό.

Παράλληλα, μίλησε για την αγάπη που πήρε από τον κόσμο και το κοινό, αποκαλύπτοντας ότι υπήρξε μία θαυμάστρια που του προκάλεσε ιδιαίτερη συγκίνηση, καθώς τον ακολούθησε τόσο στη Βιέννη, όσο και στην Ολλανδία.

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Με αφορμή τη συζήτηση, αναφέρθηκε στο τελικό αποτέλεσμα περιγράφοντας μερικά από τα συναισθήματά του: «Με επηρέασε αρκετά. Εκείνο το βράδυ δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Νομίζω ό,τι θέση και να βγαίναμε δεν θα μπορούσα να κοιμηθώ. Βέβαια, λόγω στοιχημάτων το είχαμε πιστέψει όλοι πάρα πολύ και ενώ είχαμε γυρίσει και κάναμε πρόβες καθόμουν και σκεφτόμουν: «Δεν το πιστεύω». Με στενοχώρησε αρκετά, αλλά στάθηκα κυρίως στα καλά και στον κόσμο στο αεροδρόμιο… Το τι αγκαλιές με πήρανε, τι δάκρυα ρίξαμε, ήταν απίστευτη αυτή η αποδοχή που ένιωσα».

Μιλώντας για την πρώτη στιγμή που στάθηκε μπροστά από τις κάμερες μετά από τον τελικό και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ανέφερε:

«Θυμάμαι τη στιγμή που στάθηκα μπροστά από τις κάμερες και έπαθα κρίση πανικού. Δεν μου έχει συμβεί ποτέ ξανά αυτό να έχω εκεί 25 κάμερες… Εκεί το έπαθα λίγο, δηλαδή δεν μπορούσε να ηρεμήσει η φωνή μου… Ένιωσα ότι γυρνάω και πρέπει να λογοδοτήσω… Ένιωσα ξανά παιδάκι και έφερα κακούς βαθμούς. Πολύ κλάμα… Μέσα από τη Eurovision ήρθα σε επαφή με τις ευαίσθητες πλευρές μου».

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Σε άλλο σημείο της συζήτησης, μίλησε για την ώρα τον αποτελεσμάτων και τη στιγμή που η ελληνική αποστολή παρέμενε στο green room παρακολουθώντας τις βαθμολογίες: «Η αγάπη μου έδωσε ο κόσμος ήταν τόσο μεγάλη. Ήμουν περίεργα φορτισμένος συναισθηματικά, η αντίδραση του κόσμου μου γέμισε την καρδούλα… Νομίζω ότι κάπως τη μοιραστήκαμε όλοι την ξενέρα εκείνο το βράδυ… Είχαμε «παγώσει» στο green room, λέγαμε ότι το κάνουν για το σασπένς… Αλλά ήταν απίστευτη εμπειρία».

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Κλείνοντας, αποκάλυψε ότι θα ήθελε στο μέλλον να συμμετάσχει εκ νέου στη Eurovision αφού δημιουργήσει το κατάλληλο τραγούδι και αποκτήσει την απαραίτητη εμπειρία.

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