Η Φαίη Σκορδά απάντησε στις ερωτήσεις των συνεργατών της για τον επικείμενο γάμο της.

Η Φαίη Σκορδά, είναι ένα από τα πρόσωπα που επιλέγει να κρατάει την προσωπική της ζωή έξω από τα φώτα της δημοσιότητας, ωστόσο έχει γίνει γνωστό ότι επρόκειτο να παντρευτεί τον αγαπημένο της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη.

Αν και η ίδια δεν έχει δώσει περαιτέρω πληροφορίες για το μυστήριο και την τελετή, μόλις εχθές αποκάλυψε ότι ο γάμος της δεν θα πραγματοποιηθεί μέσα στο καλοκαίρι.

Παράλληλα, το πρωί της Τρίτης 16 Ιουνίου, με αφορμή ένα από τα θέματα που τέθηκε προς συζήτηση στον αέρα του «Buongiorno», οι συνεργάτες της άρχισαν τις ερωτήσεις γύρω από το ζήτημα με τον Άρη Καβατζίκη να αναρωτιέται για το αν θα βρει ημερομηνία για το μυστήριο.

«Και στα δικά μας στις ελεύθερες!», αναφώνησε αρχικά η Φαίη Σκορδά με τη συνεργάτιδά της να την ρωτά για το χτένισμα που θα επιλέξει να κάνει στο γάμο της.

Στην ερώτηση αυτή, η παρουσιάστρια απάντησε: «Κάτσε, πρέπει να βρούμε το ρούχο…».

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«Βρήκαμε και τα χτενίσματα… Ημερομηνία θα βρεις; Σε παρακαλώ!», αποκρίθηκε ο Άρης Καβατζίκης.

Χωρίς να επεκταθεί περαιτέρω η Φαίη Σκορδά, απάντησε στα ερωτήματα των συνεργατών της σημειώνοντας: «Όλα θα μπουν σε μία σειρά. Κοίταξε να δεις, επειδή είναι κάτι ευχάριστο και θέλω να το ευχαριστηθώ, δεν είναι ότι δεν λέω, ή καθυστερώ γιατί υπάρχει κάτι. Είναι απλά ότι θέλω να το ευχαριστηθώ. Να γίνει με άνεση, όχι με πίεση. Δηλαδή, πιεζόμαστε για όλα, να πιεστούμε και γι’ αυτό που είναι για χαρά; Θα ραφτούμε!».

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