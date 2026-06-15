Η ανάρτηση της Ιωάννα Τούνη για τον γιο της Πάρη.

Σε σχολική γιορτή του γιου της, Πάρη, βρέθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 15 Ιουνίου, η Ιωάννα Τούνη, η οποία μέσα από τις αναρτήσεις της δεν έκρυψε τη χαρά και τη συγκίνησή της.

Πιο συγκεκριμένα, μέσα από Instagram stories που ανήρτησε μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από τη σχολική εκδήλωση στον παιδικό σταθμό που πηγαίνει ο γιος της, αναφέροντας μάλιστα ότι μπροστά σε κοινό είπε και ένα σύντομο ποιηματάκι.

Στη δεύτερη φωτογραφία που δημοσίευσε, απεικονίζεται ο μικρός Πάρης να κρατάει ένα χαρτί, έχοντας στην μπλούζα του καρφιτσωμένη μία φατσούλα με καρδιές στα μάτια.

«Πήραμε και σχολικό δίπλωμα. Και είμαι μία περήφανη μαμά!», έγραψε η Ιωάννα Τούνη, εμφανώς συγκινημένη με τον γιο της.