Νέα στοιχεία, μαρτυρίες και κρίσιμα ευρήματα «δείχνουν» τον 65χρονο Ιταλό ως δράστη της διπλής τραγωδίας - Στο μικροσκόπιο κινητό, DNA και οικονομικά δεδομένα.

Η πολύκροτη υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο Αίγιο εξακολουθεί να συγκλονίζει την κοινή γνώμη, καθώς νέα στοιχεία και μαρτυρίες έρχονται συνεχώς στο φως, συνθέτοντας ένα ιδιαίτερα σύνθετο και σκοτεινό παζλ για τις Αρχές που ερευνούν την υπόθεση. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της 54χρονης γυναίκας, ο οποίος έχει ήδη λάβει προθεσμία για να απολογηθεί ενώπιον των δικαστικών Αρχών, επιμένοντας μέχρι στιγμής στην αθωότητά του.

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Διαλυμένο το κινητό της 54χρονης - «Το έσπασε εκείνη» δηλώνει ο 65χρονος

Την ίδια στιγμή, ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην υπόθεση του κινητού τηλεφώνου της 54χρονης, το οποίο δεν είχε εντοπιστεί κατά τις πρώτες έρευνες. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η συσκευή έχει πλέον βρεθεί αλλά φέρεται να έχει καταστραφεί. Οι Αρχές διερευνούν το ενδεχόμενο απόπειρας απόκρυψης ή αλλοίωσης στοιχείων μετά τη διάπραξη των ανθρωποκτονιών.

Σε ό,τι αφορά τα ευρήματα και αν υπάρχουν νέα στοιχεία από τη δεύτερη αυτοψία που έγινε στο σπίτι, η συνήγορος του 65χρονου είπε ότι «δεν έχουμε αποτελέσματα στην έρευνα, την οποία σε κάθε περίπτωση εμείς στηρίζουμε γιατί πρέπει να βγει η αλήθεια». Συμπλήρωσε πως ο εντολέας της δεν έχει καμία πρόσβαση στα αρχεία από το κινητό και τον υπολογιστή του. «Πήραν και τον υπολογιστή του χθες, ο οποίος είχε μείνει μέσα στο σπίτι και δεν μπορεί να κάνει καμία συναλλαγή όντας πολίτης της Ιταλίας στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν μπορεί να κάνει διατραπεζικές συναλλαγές, δεν μπορεί να κάνει να έρθει σε επαφή με κανέναν».

Ερωτηθείσα για το κινητό της 54χρονης που είχε χαθεί, σημείωσε ότι το έψαχναν από χθες και πως «νομίζω ότι σαν συσκευή βρέθηκε. […] Δεν είχε βρεθεί από αρχής. Βοήθησε ο κατηγορούμενος στο να βρεθεί η συσκευή. Δηλαδή ενημέρωσε ο ίδιος ότι υπήρχε μια εμπλοκή της θανούσης με το κινητό της. Είχε η ίδια μάλλον καταστρέψει κατά ένα μεγάλο μέρος το κινητό τις προηγούμενες μέρες. Ο ίδιος βοήθησε στο να βρεθεί το κινητό της». Όταν ερωτήθηκε αν μπορεί ο ίδιος να είχε αφαιρέσει στοιχεία από το κινητό, η δικηγόρος απάντησε ότι «ούτε καν το είχε ακουμπήσει».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η συνήγορός του επισήμανε ότι «από χθες έχουμε ζητήσει να ανοίξουν όλα τα κινητά, όλες οι συσκευές και φυσικά και οι δύο υπολογιστές, προκειμένου να ερευνηθεί οτιδήποτε πιστεύει η ανακριτική αρχή ότι θα βοηθήσει. Το κινητό του γιου και του κατηγορουμένου είναι στις Αρχές. Ο άνθρωπος αυτός, όπως θα τον δείτε, ένας άνθρωπος πράος, ήσυχος, ήρεμος, ο οποίος ακόμα δεν αντιλαμβάνεται και κάποιες ερωτήσεις που του κάνουμε οι συνήγοροί του, προκειμένου να τον βοηθήσουμε όταν ας πούμε τον ρωτάμε κάτι που μπορεί να είναι έξω από την ηθική του ή είναι δύσκολο στην καθημερινότητά του μας κοιτάει περίεργα».

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Στο σκέλος των πειστηρίων, η υπεράσπιση του κατηγορουμένου υποστηρίζει ότι δεν έχουν εντοπιστεί αποτυπώματα του 65χρονου πάνω στο φονικό μαχαίρι, επισημαίνοντας ωστόσο ότι τα πλήρη εργαστηριακά αποτελέσματα δεν έχουν ακόμη παραδοθεί. Από την πλευρά τους, οι Αρχές κρατούν επιφυλακτική στάση, τονίζοντας ότι η ανάλυση DNA και ιχνών από τα νύχια της 54χρονης αναμένεται να δώσει κρίσιμες απαντήσεις σχετικά με το αν υπήρξε πάλη με τον δράστη. Την ίδια ώρα, οι αστυνομικές Αρχές έχουν συλλέξει και αναλύουν υλικό από κάμερες ασφαλείας, προσπαθώντας να ανασυνθέσουν με ακρίβεια τις κινήσεις των προσώπων που σχετίζονται με το έγκλημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, από την έως τώρα ανάλυση δεν προκύπτει η παρουσία τρίτου προσώπου στον χώρο την κρίσιμη χρονική περίοδο, γεγονός που ενισχύει την εστίαση των ερευνών στον βασικό κατηγορούμενο.

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Στα κρατητήρια της Αστυνομίας, ο 65χρονος κατηγορούμενος φέρεται να επανέλαβε εκδοχή σύμφωνα με την οποία η σύντροφός του και ο γιος της ενδέχεται να αλληλοεξοντώθηκαν μέσα στο σπίτι, ενώ ο ίδιος, όπως ισχυρίστηκε, βρισκόταν σε κατάσταση ύπνου και δεν αντιλήφθηκε το παραμικρό από τη φονική συμπλοκή. Ωστόσο, οι ισχυρισμοί του αυτοί δεν φαίνεται να ευσταθούν, καθώς σύμφωνα με τις έως τώρα ιατροδικαστικές εκτιμήσεις και τα ευρήματα της έρευνας, η εκδοχή αυτή δεν συνάδει με τον τρόπο τέλεσης των εγκλημάτων, όπως έχει αποτυπωθεί από τα τραύματα και τη συνολική εικόνα του χώρου.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται το μαχαίρι που εντοπίστηκε κάτω από τη σορό της 54χρονης γυναίκας. Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομική έρευνα, πάνω στο όπλο δεν εντοπίστηκαν δακτυλικά αποτυπώματα, γεγονός που αποδίδεται στο ότι το αντικείμενο είχε έρθει σε εκτεταμένη επαφή με αίμα, στοιχείο που ενδέχεται να έχει αλλοιώσει ή «καλύψει» τυχόν ίχνη. Οι Αρχές εκτιμούν ότι η απουσία αποτυπωμάτων δεν αναιρεί τη σημασία του ευρήματος, αλλά αντιθέτως εντάσσεται στο συνολικό πλαίσιο των προσπαθειών συγκάλυψης ή της έντονης βίας που ασκήθηκε στον τόπο του εγκλήματος. Οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, καθώς κάθε νέο στοιχείο αξιολογείται σε συνδυασμό με τα εργαστηριακά αποτελέσματα, τις καταθέσεις και την ανασύνθεση των τελευταίων ωρών πριν και μετά το διπλό φονικό στο Αίγιο.

Παράλληλα, εξετάζεται και η συμπεριφορά του 65χρονου μετά την ανακάλυψη των σορών, καθώς οι Αρχές θεωρούν κρίσιμα τα δεδομένα που αφορούν το χρονικό κενό ανάμεσα στην τέλεση του εγκλήματος και στην ειδοποίηση των Αρχών. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στη στάση του μετά την ανακάλυψη των σορών, καθώς χαρακτηρίζεται από αστυνομικούς ως ασυνήθιστα ψύχραιμη, στοιχείο που έχει μπει στο μικροσκόπιο της έρευνας. Οι αντιφάσεις στις καταθέσεις του, οι διαφορετικές εκδοχές για τις κινήσεις του μέσα στο σπίτι και η στάση του κατά την εξέταση από τους αστυνομικούς αποτελούν σημεία-«κλειδιά» της δικογραφίας.

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Η μαρτυρία για το φλόμπερ και το μαχαίρι δίνει πολλές απαντήσεις

Ο μάρτυρας – κλειδί με τον οποίο είχε μιλήσει ο 65χρονος αμέσως μετά την τραγωδία έδωσε μια κρίσιμη πληροφορία για το όπλο που βρέθηκε στη μονοκατοικία και κατασχέθηκε. Ένα φλόμπερ που ο 65χρονος Ιταλός είχε φροντίσει, όπως λέει ο φίλος του, να το κάνει λειτουργικό: «Ναι, γνωρίζω ότι είχε ένα όπλο φλόμπερ το οποίο μάλιστα επειδή δεν ήταν λειτουργικό, τον βοήθησα πηγαίνοντάς το σε ένα οπλοπωλείο στο Αίγιο για την επισκευή του και έτσι το όπλο ήταν πλέον λειτουργικό. Επίσης, η Μαρία ξέρω ότι το συγκεκριμένο όπλο που ήταν του πατέρα της το φύλαγε ως κειμήλιο, κρυμμένο στο σπίτι της. Αναγνωρίζω το εν λόγω μαχαίρι που βρέθηκε στη θήκη του πάνω στο κομοδίνο γιατί το είχα δει στο σπίτι τους και το θαύμαζα. Όπως μου είχε πει ο Μ. ήταν κειμήλιο της οικογενείας του».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj7469l766hl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Αύριο η κηδεία των θυμάτων

Η τελευταία πράξη του δράματος αναμένεται να εκτυλιχθεί αύριο, καθώς θα τελεστούν οι κηδείες των δύο θυμάτων, της 54χρονης γυναίκας και του 26χρονου γιου της, στον Λόγγο του Αιγίου, μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης και συγκίνησης. Η τοπική κοινωνία παραμένει σοκαρισμένη από την αγριότητα της υπόθεσης, προσπαθώντας να συνειδητοποιήσει τα γεγονότα, ενώ παράλληλα παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις γύρω από την έρευνα που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Το ενδιαφέρον στρέφεται και στη δικαστική διαδικασία, καθώς αύριο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή για την απολογία του ο 65χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος εξακολουθεί να αρνείται την εμπλοκή του στην υπόθεση.