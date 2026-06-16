«Η παραγωγικότητα είναι το σημαντικότερο στοίχημα της ελληνικής οικονομίας. Είναι η προϋπόθεση για περισσότερες επενδύσεις, υψηλότερους μισθούς και πραγματική σύγκλιση με την Ευρώπη», τόνισε ο Πρόεδρος του ΣΕΒ.

Με βασικό μήνυμα «Παραγωγική Ελλάδα σε μια Ευρώπη που αλλάζει» και κεντρικό σύνθημα #SEV4Productivity πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη 16 Ιουνίου 2026, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του ΣΕΒ.

Κατά τη διάρκεια της φετινής Γενικής Συνέλευσης, τα μέλη του Συνδέσμου εξέλεξαν Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τον κ. Σπύρο Θεοδωρόπουλο. Αντιπρόεδροι εξελέγησαν η κα Ράνια Αικατερινάρη, ο κ. Ανδρέας Σιάμισιης και ο κ. Βασίλειος Ψάλτης, Γενική Γραμματέας η κα Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου και Ταμίας ο κ. Μάρκος Βερέμης.

Στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν επίσης οι Όλγα Βαγενά, Καλλίνικος Καλλίνικος, Νάγια Καλογεράκη, Ιωάννης Καραγιάννης, Νικόλαος Καυκάς, Αλέξανδρος Κίκιζας, Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος, Νικόλαος Λούλης, Φίλιππα Μιχάλη, Αριστοτέλης Παντελιάδης, Κυριάκος Σαμπατακάκης, Μενέλαος Τασόπουλος, Θεόδωρος Τρύφων και Ευάγγελος Χρυσάφης. Παράλληλα, εξελέγη νέο Γενικό Συμβούλιο, με εκπροσώπηση από ευρύ φάσμα επιχειρήσεων και δυναμικών κλάδων της ελληνικής οικονομίας.

Στην ομιλία του προς τα μέλη του ΣΕΒ, ο κ. Θεοδωρόπουλος έθεσε στο επίκεντρο την ανάγκη ενίσχυσης της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας και των επενδύσεων. Αναφέρθηκε στο υψηλό ενεργειακό κόστος, στη μείωση του μη μισθολογικού κόστους, στην ανάγκη για πιο ευέλικτη αγορά εργασίας, καθώς και στη σημασία καθαρών κανόνων στο χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις στρατηγικές επενδύσεις, στις υπεραποσβέσεις ως εργαλείο επιτάχυνσης επενδυτικών σχεδίων, στις ευκαιρίες που δημιουργεί η αμυντική βιομηχανία, αλλά και στην τεχνητή νοημοσύνη, την οποία χαρακτήρισε μεγάλη πρόκληση και ευκαιρία για τις επιχειρήσεις.

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«Η παραγωγικότητα είναι το σημαντικότερο στοίχημα της ελληνικής οικονομίας. Είναι η προϋπόθεση για περισσότερες επενδύσεις, υψηλότερους μισθούς και πραγματική σύγκλιση με την Ευρώπη», τόνισε ο Πρόεδρος του ΣΕΒ.

Η Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., κα Ράνια Αικατερινάρη, ανέδειξε τον ρόλο του Συνδέσμου ως κοινωνικού εταίρου, τη στήριξη των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας, καθώς και την ενισχυμένη ευρωπαϊκή παρουσία του ΣΕΒ. Αναφέρθηκε επίσης στην Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, στις πρωτοβουλίες για ανάπτυξη δεξιοτήτων, στη νέα ΣΕΒ Τεχνική Ακαδημία, στα προγράμματα «ΜΑΖΙ ΣΤΗ ΓΝΩΣΗ» και στα GenAI Bootcamps.

Στο επίκεντρο της συνέλευσης βρέθηκαν ακόμη η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, ο νέος πολυετής προϋπολογισμός της ΕΕ, η πρωτοβουλία MED9, οι επενδυτικές ανάγκες της ελληνικής οικονομίας, η αγορά εργασίας, η τεχνολογική αναβάθμιση, η εξωστρέφεια και η ανάγκη μεγέθυνσης των ελληνικών επιχειρήσεων.

Πρόεδρος της φετινής Γενικής Συνέλευσης εξελέγη ο κ. Βασίλειος Φουρλής, Πρόεδρος Δ.Σ. της FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ο οποίος υπογράμμισε ότι η οργανωμένη επιχειρηματικότητα καλείται να λειτουργήσει ως θεσμικός συνομιλητής της Πολιτείας και της κοινωνίας σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας αλλά και σημαντικών ευκαιριών.

Παρεμβάσεις πραγματοποίησαν, μεταξύ άλλων, ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΕΒ και Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. κ. Ανδρέας Σιάμισιης, η Γενική Γραμματέας του Δ.Σ. του ΣΕΒ κα Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Alpha Bank κ. Βασίλης Ψάλτης, ο κ. Ευτύχης Βασιλάκης, ο κ. Αριστοτέλης Παντελιάδης και ο Ταμίας του Δ.Σ. του ΣΕΒ κ. Μάρκος Βερέμης.

Κοινός παρονομαστής των τοποθετήσεων ήταν η ανάγκη μετάβασης της ελληνικής οικονομίας σε ένα παραγωγικό μοντέλο υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, με περισσότερες επενδύσεις, ισχυρότερη βιομηχανική βάση, τεχνολογική αναβάθμιση, καλύτερες αμοιβές και ουσιαστική σύγκλιση με την Ευρώπη.

Η Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ ολοκληρώθηκε με σαφές μήνυμα ότι η παραγωγικότητα αποτελεί τη βάση για τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας, την ενίσχυση των επιχειρήσεων και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου.

