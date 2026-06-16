Η ανάληψη των νέων καθηκόντων του συμπίπτει με τη μετάβαση της χώρας στη μετά-Ταμείο Ανάκαμψης εποχή.

Ο Βασίλης Ψάλτης, CEO της Alpha Bank, εξελέγη Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ, με την επιχειρηματική κοινότητα να επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της στην εμπειρία και τον ρόλο του σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για την ελληνική οικονομία. Η ανάληψη των νέων καθηκόντων του συμπίπτει με τη μετάβαση της χώρας στη μετά-Ταμείο Ανάκαμψης εποχή, όπου το ζητούμενο είναι η διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

Στην τοποθέτησή του, ο κ. Ψάλτης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα αξιοποίησε αποτελεσματικά τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, σημειώνοντας πως μέσω των δύο προγραμμάτων και με τη στήριξη των τραπεζών διατέθηκαν δάνεια ύψους 8,8 δισ. ευρώ, τα οποία κινητοποίησαν επενδύσεις συνολικής αξίας 27,5 δισ. ευρώ, κατατάσσοντας τη χώρα στις πρώτες θέσεις της Ευρώπης ως προς την απορροφητικότητα των διαθέσιμων πόρων. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, πρόκειται για ένα σημαντικό επίτευγμα που ταυτόχρονα θέτει τον πήχη για το επόμενο αναπτυξιακό βήμα.

Εστιάζοντας στις προκλήσεις της επόμενης ημέρας, ο CEO της Alpha Bank επισήμανε ότι για να διατηρηθεί η αναπτυξιακή πορεία απαιτείται επιτάχυνση των αδειοδοτήσεων για νέες ιδιωτικές επενδύσεις, προσέλκυση ξένων κεφαλαίων υψηλής ποιότητας που συνοδεύονται από τεχνογνωσία, καθώς και περαιτέρω ανάπτυξη της εγχώριας κεφαλαιαγοράς.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα της παραγωγικότητας, χαρακτηρίζοντάς το βασική διαρθρωτική πρόκληση της ελληνικής οικονομίας. Όπως σημείωσε, παρά το γεγονός ότι οι Έλληνες εργαζόμενοι καταγράφουν τις περισσότερες ώρες εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με μέσο όρο 39,6 ώρες έναντι 35,7 του ευρωπαϊκού μέσου όρου, η παραγωγή ανά εργαζόμενο ανέρχεται μόλις στο 55% του αντίστοιχου ευρωπαϊκού επιπέδου.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, πρότεινε την ανακατεύθυνση των χρηματοδοτήσεων προς επενδύσεις που αυξάνουν την παραγωγικότητα και ενισχύουν πιο ανταγωνιστικούς κλάδους της οικονομίας, τη δημιουργία ισχυρότερων κινήτρων για τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και τη μεγέθυνση των επιχειρήσεων μέσω συγχωνεύσεων, καθώς και την αξιοποίηση των αποταμιεύσεων, μεταξύ άλλων μέσω των επαγγελματικών ταμείων ασφάλισης, για τη χρηματοδότηση επενδύσεων στην ελληνική οικονομία.

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Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο Βασίλης Ψάλτης τόνισε ότι η Ελλάδα διαθέτει σήμερα ένα πολύτιμο κεφάλαιο, την αξιοπιστία της, το οποίο, όπως είπε, δεν αρκεί να διαφυλαχθεί αλλά πρέπει να μετατραπεί σε διατηρήσιμη ανάπτυξη. «Η Ελλάδα έχει σήμερα κάτι που στερήθηκε για πολλά χρόνια: αξιοπιστία. Πρόκειται για κεφάλαιο πολύτιμο και εύθραυστο. Δεν αρκεί να το διαφυλάξουμε. Οφείλουμε να το μετατρέψουμε σε ανάπτυξη. Αυτό δεν είναι αισιοδοξία. Είναι δουλειά μας», υπογράμμισε.

