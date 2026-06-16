Στο δεύτερο «κύμα» των δημοσκοπήσεων που πραγματοποιούνται μετά την ίδρυση της -με πρώτη αυτή της Alco για τον Alpha- η ΕΛΑΣ δεν είναι μόνο δεύτερο κόμμα, καθαρά, αλλά καταγράφει μονοψήφια διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία. Και όλα αυτά, μόλις είκοσι ημέρες μετά την ίδρυση της.

Μήνυμα ότι η ΕΛΑΣ μπορεί και πρέπει να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία από τις πρώτες εκλογές και όχι στις δεύτερες -που πιθανότητα θα ακολουθήσουν, αν δεν σχηματιστεί κυβέρνησης- έστειλε το βράδυ της Δευτέρας, από τη Νίκαια, ο Αλέξης Τσίπρας.

Ο πρώην πρωθυπουργός, ανέβασε τον «πήχη» για τον ίδιο και τη Συμπαράταξη. Όμως, στην Αμαλίας φαίνεται να πιστεύουν πως ένα σενάριο κατά το οποίο θα δώσουν στον Κυριάκο Μητσοτάκη ένα ισχυρό «χτύπημα» στις πρώτες κάλπες, που θα τον οδηγήσει στα «σχοινιά» μέχρι τις δεύτερες, ώστε να δεχθεί εκεί την τελική επίθεση, είναι εντελώς ρεαλιστικό.

«Να δούμε νίκη στις πρώτες κάλπες»

Η πρώτη εκδήλωση της ΕΛΑΣ μετά το Θησείο, ικανοποίησε πλήρως την Αμαλίας. Ο κόσμος που συγκεντρώθηκε ήταν αρκετός - και σίγουρα περισσότερος από ότι στην προεκλογική συγκέντρωση που έγινε στον ίδιο χώρο, το 2023. Επίσης, ήταν ξεκάθαρο στις συζητήσεις μεταξύ των παρευρισκόμενων ότι πλέον υπάρχει και πολύ μεγαλύτερη αισιοδοξία.

Ο Αλέξης Τσίπρας, ανεβαίνοντας στο βήμα ήταν σαφές ότι ήθελε να στείλει μηνύματα προς τους πολίτες. Αρχικά, ότι η Συμπαράταξη θέλει να εκφράσει κατά κύριο λόγο τους λαϊκούς ανθρώπους, τους εργαζόμενους, τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, τις γυναίκες, τους νέους και τις νέες. Στη συνέχεια, ότι έχει πρόγραμμα που το επεξεργάζεται εδώ και πολύ καιρό, έχοντας κοστολογήσει κάθε πρόταση που κάνει.

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Το σημαντικότερο, όμως, μήνυμα του πρώην πρωθυπουργού ήταν ότι υπάρχει εναλλακτική πρόταση εξουσίας, ένα κόμμα που μπορεί να κερδίσει το σύστημα εξουσίας που έχει συσπειρωθεί γύρω από το πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη και έχει δει τα συμφέροντα να ικανοποιούνται σε βαθμό που ούτε οι ίδιοι δεν το πιστεύουν. Επομένως, θα κάνει τα πάντα για να διατηρηθεί στην εξουσία.

Και κάπου εκεί, ο κ.Τσίπρας, αφού πρώτα είπε πως η Συμπαράταξη έγινε με το «καλημέρα» αξιωματική αντιπολίτευση στη συνείδηση των πολιτών, έθεσε τον επόμενο στόχο, λέγοντας πως «εμείς λοιπόν λέμε, ότι αφού πλέον ο μέσος Έλληνας πολίτης έχει κατανοήσει ποια είναι η πολιτική δύναμη που μπορεί να χτυπήσει τη Ν.Δ. του Κ. Μητσοτάκη, ήρθε η ώρα να δούμε το πως θα νικήσει τον Κ. Μητσοτάκη και στις πρώτες κάλπες, όχι στις δεύτερες».

Αντικειμενικά, λοιπόν, ανέβασε τον «πήχη» πολύ ψηλά μιλώντας για «ήττα» του Κ.Μητσοτάκη στις πρώτες εκλογές. Στην Αμαλίας, όμως, θεωρούν ρεαλιστική μια τέτοια προοπτική. Δηλαδή, στις πρώτες εκλογές να καταφέρουν ένα ισχυρό στρατηγικό «χτύπημα» στη Νέα Δημοκρατία, ώστε στις δεύτερες να έρθει το «νοκ άουτ».

Πλέον, στο δεύτερο «κύμα» των δημοσκοπήσεων που πραγματοποιούνται μετά την ίδρυση της -με πρώτη αυτή της Alco για τον Alpha- η ΕΛΑΣ δεν είναι μόνο δεύτερο κόμμα, καθαρά, αλλά καταγράφει μονοψήφια διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία. Και όλα αυτά, μόλις είκοσι ημέρες μετά την ίδρυση της.

Υπό αυτό το πρίσμα, στο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα έχουν κάθε λόγο να αισιοδοξούν ότι το επόμενο διάστημα θα ανεβάσουν κι άλλο τα ποσοστά τους. Σε σημείο που θα μπορούν πια ανοιχτά να απειλήσουν την πρωτιά της «γαλάζιας» παράταξης.