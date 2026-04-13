Τι λένε οι ειδικοί.

Η νέα τάση αδυνατίσματος στην Κίνα έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις, με τους νέους να βάζουν μια πλαστική μεμβράνη στο στόμα τους και να τρώνε το φαγητό τους χωρίς να το καταπίνουν.

Όπως οι ίδιοι ισχυρίζονται, αυτό εμποδίζει την πρόσληψη θερμίδων και υποτίθεται ότι έτσι ξεγελούν τον οργανισμό τους στέλνοντας ψευδή μηνύματα στον εγκέφαλο ότι δήθεν το αίσθημα της πείνας είναι κορεσμένο. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι αυτή η μέθοδος δεν είναι τίποτε άλλο από μία προσομοίωση φαγητού που μπορεί να προκαλέσει βαριές διατροφικές διαταραχές, όπως βουλιμία και ανορεξία.

Επίσης, οι μεμβράνες περιέχουν μικροπλαστικά που αναμειγνύονται με το σάλιο και καταλήγουν στο αναπνευστικό και στο πεπτικό σύστημα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhs8dt7ep8k9?integrationId=40599y14juihe6ly}