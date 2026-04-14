Με ισχυρή άνοδο ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση το Χρηματιστήριο Αθηνών την Τρίτη, με τον τραπεζικό κλάδο να δίνει τον τόνο και τους βασικούς δείκτες να κλείνουν κοντά στα υψηλά ημέρας, σε μια συνεδρίαση με ιδιαίτερα αυξημένο τζίρο και σαφή υπεροχή των αγοραστών.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.284,40 μονάδες καταγράφοντας άνοδο 2,64%. Ο συνολικός τζίρος διαμορφώθηκε στα 470,43 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας την έντονη συναλλακτική δραστηριότητα της ημέρας, ενώ ο όγκος συναλλαγών ανήλθε στα 73,73 εκατ. τεμάχια. Επιπλέον, μέσω πακέτων διακινήθηκαν 30 συναλλαγές συνολικής αξίας 27,47 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 ενισχύθηκε κατά 2,79% στις 5.821 μονάδες, με τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM να ολοκληρώνει τη συνεδρίαση στις 2.768 μονάδες με κέρδη 2,23%.

Ο τραπεζικός δείκτης σημείωσε τη μεγαλύτερη άνοδο, κλείνοντας στις 2.673 μονάδες με άλμα 5,63%.Στο ταμπλό των τραπεζών, η Eurobank έκλεισε με άνοδο 7,56%, η Εθνική Τράπεζα ενισχύθηκε κατά 5,95%, η Τράπεζα Κύπρου κατά 5,68%, η Πειραιώς κατά 4,47%, η Alpha Bank κατά 4,40% και η Optima Bank κατά 3,20%. Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης ξεχώρισε η AKTOR με άνοδο 9,16%, καταγράφοντας την καλύτερη επίδοση μεταξύ των blue chips, ενώ ακολούθησαν η Βιοχάλκο με +5,19%, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με +3,20% και η AEGEAN με +3,04%. Στον αντίποδα, πιέσεις δέχθηκαν ο ΟΠΑΠ που υποχώρησε κατά 5,56% και η Metlen με απώλειες 2,49%.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, ανοδικά κινήθηκαν κυρίως οι ΑΒΑΞ με +4,93%, Austriacard με +4,78%, Profile με +3,84% και Fourlis με +3,83%.

