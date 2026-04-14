Ανοιχτό από την Παρασκευή είναι το gov.gr για το fuel pass και αφορά όλα τα ΑΦΜ.

Ανοιχτή για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως του λήγοντος αριθμού του ΑΦΜ, θα είναι έως την 30ή Απριλίου 2026 η πλατφόρμα στο gov.gr για τη χορήγηση του Fuel Passστους δικαιούχους.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της ειδικής εφαρμογής vouchers.gov.gr με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet, ενώ, παρέχεται και η δυνατότητα εξυπηρέτησης μέσω ΚΕΠ για όσους δεν έχουν πρόσβαση σε ψηφιακά μέσα.

«Αέρας» το fuel pass

Ανεβαίνει ξανά το κόστος των καυσίμων, με πολλούς οδηγούς να σχολιάζουν ότι το Fuel Pass… εξαφανίστηκε μέσα σε ένα μόνο γέμισμα.

Οι αυξήσεις έγιναν ιδιαίτερα αισθητές στους εκδρομείς του Πάσχα, καθώς σε αρκετά νησιά οι τιμές της βενζίνης ξεπέρασαν τα 2,20 ευρώ το λίτρο.

Οι βενζινοπώλες προειδοποιούν μάλιστα ότι επίκεινται νέες ανατιμήσεις τις επόμενες ημέρες, επικαλούμενοι την ένταση στη Μέση Ανατολή.

Με άδεια ρεζερβουάρ και το Fuel Pass ήδη εξαντλημένο από ένα γέμισμα, οι οδηγοί βρίσκονται αντιμέτωποι με τη νέα ανοδική πορεία των τιμών.

Ιδιαίτερα οι εκδρομείς που ταξίδεψαν σε νησιά για το Πάσχα αναγκάστηκαν να πληρώσουν σημαντικά ακριβότερα καύσιμα σε σύγκριση με την Αττική.

Η αίτηση για το Fuel Pass

Αίτηση μπορεί να υποβάλλει κάθε φυσικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων και των ελεύθερων επαγγελματιών που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.

Προϋπόθεση αποτελεί το οικογενειακό εισόδημα που είχαν δηλώσει για το 2024, να είναι έως 25.000 ευρώ για τους άγαμους και έως 35.000 για έγγαμους ή με σύμφωνο συμβίωσης. Τα ποσό προσαυξάνεται κατά 5.000 για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του νοικοκυριού.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν είτε την έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, είτε την απευθείας κατάθεση του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό (IBAN).

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο του δηλωθέντος εισοδήματος ανέρχεται σε 39.000 ευρώ και προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος.

Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων και των ελευθέρων επαγγελματιών, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, με δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα για το 2024 έως 25.000 ευρώ για άγαμους και έως 35.000 ευρώ για έγγαμους ή μέλη συμφώνου συμβίωσης. Τα όρια αυξάνονται κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, ενώ, για μονογονεϊκές οικογένειες φτάνουν τα 39.000 ευρώ, με αντίστοιχες προσαυξήσεις.

Κάθε δικαιούχος μπορεί να δηλώσει ένα όχημα ή μοτοσυκλέτα / μοτοποδήλατο, το οποίο πρέπει να είναι σε κυκλοφορία, ασφαλισμένο και χωρίς οφειλές τελών κυκλοφορίας. Η αίτηση υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη, συνιδιοκτήτη ή μισθωτή (leasing), που διαθέτει τα νόμιμα δικαιώματα χρήσης.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων είναι απλή και πραγματοποιείται ηλεκτρονικά.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν είτε την έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας είτε την απευθείας κατάθεση του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό (IBAN). Η ψηφιακή κάρτα προσφέρει υψηλότερη επιδότηση, αλλά χρησιμοποιείται αποκλειστικά για αγορές καυσίμων.

Τα ποσά της επιδότησης