Δεξαμενόπλοια υπό αμερικανικές κυρώσεις διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ παρά τον αποκλεισμό

Η ναυτική απομόνωση των ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ τέθηκε χθες σε ισχύ, όπως ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Μιλώντας από τον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν επιθυμεί «πολύ έντονα» μια συμφωνία και αποκάλυψε ότι δέχθηκε τηλεφώνημα το ίδιο πρωί από «τους κατάλληλους ανθρώπους» που επιδιώκουν διαπραγματεύσεις.
Την ίδια στιγμή, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς κατηγόρησε την ιρανική κυβέρνηση ότι προβαίνει σε «πράξη οικονομικής τρομοκρατίας» μπλοκάροντας τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τραμπ προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε ιρανικά «ταχύπλοα επίθεσης» επιχειρήσουν να πλησιάσουν τον αποκλεισμό «θα ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΝΟΝΤΑΙ άμεσα».
Νωρίτερα, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου είχε δηλώσει ότι η χώρα δεν πρόκειται να «παραδοθεί υπό απειλές», χωρίς ωστόσο να υπάρξει μέχρι στιγμής επίσημη απάντηση στις τελευταίες δηλώσεις του Τραμπ.
Παράλληλα, ο οργανισμός UK Maritime Trade Operations εξέδωσε προειδοποίηση, επισημαίνοντας ότι τα πλοία στην περιοχή ενδέχεται να συναντήσουν «στρατιωτική παρουσία» καθώς και διαδικασίες ελέγχου κατά τη διέλευσή τους.
Τέλος, ο πάπας Λέων απάντησε στην κριτική που δέχθηκε από τον Τραμπ, δηλώνοντας ότι «δεν έχει καμία πρόθεση να συζητήσει» τον πόλεμο με τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος τον είχε χαρακτηρίσει «επιζήμιο για την εξωτερική πολιτική».
Ανάλυση NYT: Για το Ισραήλ, ο πόλεμος είναι η μόνη απάντηση09:10:03
Τις ημέρες που προηγήθηκαν της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, Ισραηλινοί αξιωματούχοι ανησύχησαν ότι ο πόλεμος μπορεί να τελείωνε σύντομα. Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου φέρεται να διέταξε περισσότερα πλήγματα στο Ιράν, σαν να προσπαθούσε να προκαλέσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ζημιά πριν ο Ντόναλντ Τραμπ αναγκάσει το Ισραήλ να σταματήσει.
Δεξαμενόπλοια υπό αμερικανικές κυρώσεις διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ παρά τον αποκλεισμό08:30:52
Το Reuters αναφέρει ότι κινεζικό δεξαμενόπλοιο στο οποίο έχουν επιβληθεί κυρώσεις από την Ουάσινγκτον πέρασε από τα Στενά του Ορμούζ παρά τον ναυτικό αποκλεισμό της θαλάσσιας οδού από τις ΗΠΑ.
Το πρακτορείο επικαλείται δεδομένα από τις εταιρείες LSEG, MarineTraffic και Kpler.
Το δεξαμενόπλοιο αναγνωρίστηκε ως το «Rich Starry» και, σύμφωνα με το Reuters, είναι το πρώτο που κατάφερε να διασχίσει τα Στενά και να εξέλθει από τον Περσικό Κόλπο από τότε που τέθηκε σε ισχύ ο αποκλεισμός.
Το πλοίο και η ιδιοκτήτρια εταιρεία του, Shanghai Xuanrun Shipping Co Ltd, είχαν τεθεί υπό αμερικανικές κυρώσεις για συναλλαγές με το Ιράν.
Το Reuters ανέφερε επίσης ότι ένα ακόμη δεξαμενόπλοιο υπό αμερικανικές κυρώσεις, το Murlikishan, κατευθύνεται σήμερα προς τα Στενά και αναμένεται να φορτώσει αργό πετρέλαιο στο Ιράκ στις 16 Απριλίου. Το πλοίο, γνωστό παλαιότερα ως MKA, έχει μεταφέρει ρωσικό και ιρανικό πετρέλαιο, σύμφωνα με το δημοσίευμα.
90 συλλήψεις σε διαμαρτυρία στη Νέα Υόρκη για τις πωλήσεις όπλων στο Ισραήλ07:47:16
Η αστυνομία της Νέας Υόρκης συνέλαβε περίπου 90 διαδηλωτές στο Μανχάταν, καθώς διέκοψαν την κυκλοφορία για να διαμαρτυρηθούν για τον πόλεμο στο Ιράν και τις πωλήσεις όπλων των ΗΠΑ προς το Ισραήλ.
Η οργάνωση Jewish Voice for Peace, που ηγούταν της διαμαρτυρίας, ανέφερε ότι μεταξύ των συλληφθέντων ήταν η Chelsea Manning, η ηθοποιός Hari Nef και η δημοτική σύμβουλος της Νέας Υόρκης Alexa Aviles.
Σύμφωνα με το Associated Press, εκατοντάδες άνθρωποι πραγματοποίησαν αρχικά καθιστική διαμαρτυρία έξω από τα γραφεία του ηγέτη των Δημοκρατικών στη Γερουσία Chuck Schumer και της γερουσιαστή Kirsten Gillibrand, τους οποίους κατηγόρησαν ότι διευκολύνουν τις εντεινόμενες επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο και τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν.
Αφού οι διαδηλωτές εμποδίστηκαν από την ασφάλεια να εισέλθουν στο κτίριο, διέκοψαν την κυκλοφορία έξω από αυτό, φωνάζοντας συνθήματα όπως «χρηματοδοτήστε τους ανθρώπους, όχι τις βόμβες», πριν οι αρχές προχωρήσουν σε συλλήψεις.
To Ισραήλ ανακοινώνει τον θάνατο υπαξιωματικού του στον νότιο Λίβανο07:40:57
Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έφεδρος υπαξιωματικός έπεσε σε «μάχη» στον νότιο Λίβανο, όπου αναμετρώνται για πάνω από έναν μήνα με το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν.
«Ο αρχιλοχίας Αγιάλ Ουριέλ Μπλάνκο, 30 ετών, οδηγός πυροσβεστικού οχήματος (...) έπεσε σε μάχη στον νότιο Λίβανο», ανέφερε λακωνικό ανακοινωθέν τους.
Ισραηλινός βομβαρδισμός προκαλεί ζημιές σε νοσοκομείο στο νότιο Λίβανο07:35:17
Βίντεο που επαληθεύτηκε από το Al Jazeera δείχνει εκτεταμένες ζημιές μέσα και γύρω από το νοσοκομείο της Tebnin στο νότιο Λίβανο, μετά από ισραηλινές επιθέσεις.
Το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο του Λιβάνου (NNA) ανέφερε ότι η επίθεση στο νοσοκομείο προκάλεσε θύματα.
Σύμφωνα με το Al Jazeera, οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο, πολλές από τις οποίες επικεντρώνονται στον Νότο, από τις 2 Μαρτίου έχουν σκοτώσει περισσότερους από 2.000 ανθρώπους.
Ο Απρίλιος χειρότερος μήνας στον ενεργειακό τομέα απ' ότι ο Μάρτιος06:51:28
Ο τρέχων μήνας «αναμένεται να είναι ακόμη χειρότερος από τον Μάρτιο» για τον τομέα της ενέργειας, ακόμη κι αν ο πόλεμος στο Ιράν τελειώσει σύντομα, προειδοποίησε χθες Δευτέρα ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ), ο Φατίχ Μπιρόλ.
Ενώ δεξαμενόπλοια παρέδωσαν τον Μάρτιο τις ποσότητες που μετέφεραν καθώς είχαν «φορτωθεί πριν από την έναρξη της κρίσης (...) τίποτα δεν μπόρεσε να φορτωθεί» σε πετρελαιοφόρα αυτόν τον μήνα, εξήγησε ο κ. Μπιρόλ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.
Εκφράστηκε έπειτα από συνάντηση με τη γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα και τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας (ΠΤ) Ατζάι Μπάγκα, με σκοπό να υπάρξει συντονισμός της αντίδρασης των τριών θεσμών στις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην παγκόσμια οικονομία.
«Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση της ιστορίας. Αφορά το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, όμως επίσης κι άλλα βασικά προϊόντα, απόλυτα απαραίτητα, όπως τα λιπάσματα, τα πετροχημικά προϊόντα, ή ακόμη το ήλιο», εξήγησε ο επικεφαλής του ΔΟΕ.
Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, οι τρεις διεθνείς οργανισμοί ενώνουν τις «δυνατότητές τους» ως προς την «αποτίμηση» όχι μόνο των εξελίξεων της κρίσης αλλά «και του πώς αντιδρούν οι χώρες», σημείωσε από τη δική της πλευρά η Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα.
Ως προς αυτό, το ΔΝΤ και η ΠΤ θύμισαν πως μπορούν να εκταμιεύσουν κατ’ ελάχιστον 20 δισεκατομμύρια δολάρια (ο καθένας θεσμός) για να βοηθήσουν χώρες που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες.
«Αν η κρίση συνεχιστεί, θα αλλάξουμε τον προσανατολισμό άλλων προγραμμάτων, κάτι που θα μας επιτρέψει να έχουμε διαθέσιμο μέσα στους επόμενους έξι μήνες ποσό συνολικά 50 ως 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων», διαβεβαίωσε από την πλευρά του ο Ατζάι Μπάγκα, αναφερόμενος στις δυνατότητες χορηγήσεων της ΠΤ.
Η κρίση μπορεί να παραταθεί ακόμη κι αφού τερματιστεί ο πόλεμος εξαιτίας «των ζημιών στις υποδομές» των τομέων του πετρελαίου και του αερίου στα κράτη του Κόλπου, προειδοποίησε η κ. Γκεοργκίεβα.
Σύμφωνα με τον ΔΟΕ, πάνω από το ένα τρίτο των ενεργειακών υποδομών στις χώρες του Κόλπου έχει υποστεί σοβαρές ζημιές κατά τη διάρκεια του πολέμου που ξέσπασε την 28η Φεβρουαρίου με την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, το οποίο αντέδρασε κλείνοντας de facto το στενό του Χορμούζ.
Ο Φατίχ Μπιρόλ θέλησε να φανεί θετικός, θυμίζοντας πως πάνω από το 80% των παγκόσμιων στρατηγικών αποθεμάτων παραμένει διαθέσιμο.
Κάλεσε τις χώρες να «μην επιβάλλουν περιορισμούς στις εξαγωγές» τους, να δρουν ως «υπεύθυνα μέλη της διεθνούς κοινότητας».
Ο Τραμπ «βλέπει» Κούβα μετά το Ιράν06:49:31
Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Δευτέρα στον Τύπο στον Λευκό Οίκο πως οι ΗΠΑ μπορεί να «περάσουν από την Κούβα», αφού πρώτα «τελειώσουν» με το Ιράν, συνεχίζοντας τις απειλές στη νήσο της Καραϊβικής, στην οποία η κυβέρνησή του έχει επιβάλει πετρελαϊκό αποκλεισμό.
Υποστήριξε πως αμερικανοί πολίτες με καταγωγή από την Κούβα υφίστανται «κάκιστη μεταχείριση» από τις αρχές και ότι συγγενείς τους έχουν σκοτωθεί ή ξυλοκοπηθεί, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.
Επανέλαβε ακόμη πως η Κούβα είναι «αποτυχημένο κράτος» διότι κατ’ αυτόν την «κυβερνούσε φρικτά για πολλά χρόνια» η επαναστατική κυβέρνηση του Φιδέλ Κάστρο.
Από την άλλη ο κουβανός πρόεδρος Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ προειδοποίησε εκ νέου χθες την Ουάσιγκτον να μην κλιμακώσει τη διένεξη ανάμεσα στις δυο χώρες σε στρατιωτική αναμέτρηση. Η νήσος δεν θέλει πόλεμο, τόνισε, αλλά αν η άλλη πλευρά το επιλέξει «θα γίνει μάχη».
Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ έχει πολλαπλασιάσει τις απειλητικές δηλώσεις εναντίον της Αβάνας και πρόσφατα έφτασε στο σημείο να πει πως θα είναι αυτός που «θα έχει την τιμή» να «πάρει» την Κούβα, χωρίς να ξεκαθαρίσει τι ακριβώς εννοούσε.
Επανήλθε μολονότι τον περασμένο μήνα επιβεβαιώθηκε από την Αβάνα ότι έχουν αρχίσει να διεξάγονται συνομιλίες με την Ουάσιγκτον με σκοπό να αποκλιμακωθεί η ένταση.
«Η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο των Ιρανών» λέει ο Βανς06:43:20
«Η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο» των Ιρανών, έκρινε χθες Δευτέρα ο αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν στην πακιστανική πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ το σαββατοκύριακο, στις οποίες συμμετείχε προσωπικά, τονίζοντας το ότι η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ απαιτεί -μεταξύ άλλων- να της παραδοθεί όλη η ποσότητα εμπλουτισμένου ουρανίου που έχει στην κατοχή της η Ισλαμική Δημοκρατία.
«Θέλουμε να βγει από τη χώρα το υλικό αυτό», να «έχει τον έλεγχό του» η Ουάσιγκτον, είπε στο Fox News και πρόσθεσε πως είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί, με «επαληθεύσεις», ότι το Ιράν δεν θα παράγει ουράνιο εμπλουτισμένο κατά υψηλό βαθμό στο μέλλον.
Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ ήταν επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας που συμμετείχε σε συνομιλίες -επιπέδου άνευ προηγουμένου, αλλά άκαρπες- με αξιωματούχους του Ιράν στο Πακιστάν, για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.
Ο Τζέι Ντι Βανς εξέφρασε για ακόμη μια φορά την καχυποψία των ΗΠΑ.
«Είναι ένα πράγμα το ότι οι Ιρανοί λένε πως δεν θα αποκτήσουν πυρηνικό όπλο, είναι άλλο να δημιουργήσουμε τους απαραίτητους μηχανισμούς ώστε να είναι εγγυημένο πως δεν θα γίνει αυτό», είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο που προτιμά η αμερικανική δεξιά κι επανέλαβε ότι παρουσίασε τις «κόκκινες γραμμές» της Ουάσιγκτον στους συνομιλητές του.
Κατ’ αυτόν, οι Ιρανοί «έκαναν ένα βήμα», και «γι’ αυτό νομίζω ότι θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπήρξαν ενθαρρυντικές ενδείξεις, αλλά δεν έφθασαν αρκετά μακριά».
Η Τεχεράνη σημείωσε χθες ότι οι δυο πλευρές βρίσκονταν κοντά σε συμφωνία, αλλά «δυστυχώς, γίναμε μάρτυρες συνεχών μαξιμαλιστικών απαιτήσεων από την αμερικανική πλευρά», όπως το έθεσε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί.
Αναφερόμενος στο στενό του Χορμούζ, που έχει κλείσει de facto το Ιράν αφότου άρχισε ο πόλεμος την 28η Φεβρουαρίου, ο αντιπρόεδρος Βανς -που δεν κρύβει τις φιλοδοξίες του να διεκδικήσει στο μέλλον την προεδρία-, είπε πως αναμένει η Τεχεράνη να το ανοίξει πλήρως με αντάλλαγμα τη συνέχιση της εύθραυστης κατάπαυσης του πυρός, διάρκειας δυο εβδομάδων στη θεωρία.
Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ απείλησε χθες ότι θα «καταστραφεί» οποιοδήποτε σκάφος «ταχείας επίθεσης» του Ιράν αποπειραθεί να σπάσει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, την επιβολή του οποίου ανακοίνωσε ο στρατός των ΗΠΑ.