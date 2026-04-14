Η ενεργειακή κρίση αναμένεται να επιβαρύνει σημαντικά την ελληνική οικονομία, με τις σοβαρότερες συνέπειες να καταγράφονται στον πληθωρισμό και στο έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Στην έκθεσή του για τις μακροοικονομικές εξελίξεις (World Economic Outlook), το ΔΝΤ προβλέπει ότι ο εναρμονισμένος πληθωρισμός στην Ελλάδα θα αυξηθεί στο 3,5% το 2026 από 2,9% το 2025, πριν υποχωρήσει στο 2,7% το 2027, επιβεβαιώνοντας ότι οι πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν εντονότερες σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Παράλληλα, το Ταμείο εκτιμά ότι το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών θα διευρυνθεί στο 6,4% του ΑΕΠ το 2026 από 5,7% το 2025, αντανακλώντας κυρίως την αύξηση του κόστους εισαγωγών ενέργειας και βασικών πρώτων υλών, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα και συνολικά η Ευρώπη εξακολουθούν να εξαρτώνται σημαντικά από το εξωτερικό για την ενεργειακή τους τροφοδοσία.

Παρά τις πιέσεις αυτές, το ΔΝΤ εμφανίζεται πιο συγκρατημένο ως προς τις επιπτώσεις στην ανάπτυξη, προβλέποντας ότι η ελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί με ρυθμό 1,8% το 2026 έναντι προηγούμενης εκτίμησης για 2%, ενώ για το 2027 τοποθετεί την ανάπτυξη στο 1,7%.

Θετική παραμένει και η εικόνα στην αγορά εργασίας, με το ΔΝΤ να προβλέπει περαιτέρω αποκλιμάκωση της ανεργίας στο 7,4% το 2026 από 8,9% το 2025 και στο 7,1% το 2027.

Ωστόσο, το Ταμείο προειδοποιεί ότι οι προβλέψεις αυτές βασίζονται σε ένα βασικό σενάριο αποκλιμάκωσης των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή εντός του έτους και αποκατάστασης της ομαλής λειτουργίας των Στενών του Ορμούζ. Σε περίπτωση επιδείνωσης της κρίσης, με παρατεταμένο κλείσιμο των θαλάσσιων διαύλων και νέες ζημιές σε ενεργειακές υποδομές, το παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον θα μπορούσε να επιβαρυνθεί σημαντικά περισσότερο.

Στο δυσμενές σενάριο του ΔΝΤ, μια απότομη και παρατεταμένη αύξηση των τιμών ενέργειας θα μπορούσε να περιορίσει την παγκόσμια ανάπτυξη ακόμη και στο 2% και να εκτινάξει τον πληθωρισμό πάνω από το 6%, εξέλιξη που θα δημιουργούσε νέες πιέσεις στις διεθνείς αγορές και στις οικονομίες υψηλής ενεργειακής εξάρτησης.