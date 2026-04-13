Σε τροχιά επιτάχυνσης της ενεργειακής της μετάβασης εισέρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, υπό το βάρος των γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και της εκτόξευσης του κόστους ενέργειας.

Όπως αναφέρει ο Guardian, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προειδοποίησε ότι η Ευρώπη καλείται να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της υπερβολικής εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα, την ώρα που η διεθνής αστάθεια εντείνεται. Όπως τόνισε η ίδια, μέσα σε διάστημα μόλις 44 ημερών από την έναρξη των επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, το κόστος εισαγωγών ορυκτών καυσίμων για την ΕΕ αυξήθηκε κατά περισσότερα από 22 δισεκατομμύρια ευρώ. Η αύξηση αυτή σημειώθηκε χωρίς καμία επιπλέον ενεργειακή προμήθεια, γεγονός που καταδεικνύει τη δομική ευαλωτότητα της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας σε εξωτερικούς κραδασμούς.

Επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε ότι η στρατηγική απανθρακοποίησης της ΕΕ καθίσταται πλέον ακόμη πιο επιτακτική. Τόνισε ότι η Ευρώπη διαθέτει ήδη σημαντική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και πυρηνική ενέργεια, τις οποίες χαρακτήρισε «εγχώριες» και αξιόπιστες. Όπως σημείωσε, ο στόχος είναι η ενίσχυση ενός ενεργειακού μοντέλου που θα είναι οικονομικά προσιτό, ασφαλές και λιγότερο εξαρτημένο από ασταθείς διεθνείς παράγοντες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζεται να παρουσιάσει την επόμενη εβδομάδα μια συνολική στρατηγική για τον περιορισμό των οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης. Στο επίκεντρο της πρωτοβουλίας βρίσκεται ο καλύτερος συντονισμός των κρατών-μελών, τόσο για την ενίσχυση των αποθεμάτων φυσικού αερίου όσο και για την πιθανή αξιοποίηση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου. Παράλληλα, εξετάζεται μεγαλύτερη ευελιξία στους κανόνες κρατικών ενισχύσεων, με στόχο τη στήριξη επενδύσεων στον ενεργειακό τομέα, ενώ δίνεται έμφαση και στην ανάγκη υιοθέτησης πρόσθετων μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας.

Υποδομές και ηλεκτροδότηση στο προσκήνιο

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται και στην ανάπτυξη των ενεργειακών δικτύων, τα οποία θεωρούνται κρίσιμα για την ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η φον ντερ Λάιεν κάλεσε τα κράτη-μέλη να επιταχύνουν τις διαδικασίες για την έγκριση σχετικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ενώ προανήγγειλε και μια ευρύτερη στρατηγική για την ηλεκτροδότηση της οικονομίας, ως βασικό εργαλείο για τη μείωση της χρήσης ορυκτών καυσίμων.

Διπλωματική στασιμότητα και ανησυχία για την περιοχή

Την ίδια στιγμή, η διεθνής εικόνα παραμένει αβέβαιη. Οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν εμφανίζονται να έχουν βαλτώσει, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για την πορεία της κρίσης. Η πρόεδρος της Επιτροπής επισήμανε ότι οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία θα πρέπει να αντιμετωπίζει κρίσιμα ζητήματα, όπως το πυρηνικό πρόγραμμα και το βαλλιστικό οπλοστάσιο του Ιράν, αλλά και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ, το οποίο αποτελεί ζωτικής σημασίας εμπορική αρτηρία.

Παράλληλα, η φον ντερ Λάιεν εξέφρασε έντονη ανησυχία για την κατάσταση στον Λίβανο, καλώντας όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να σεβαστούν την κυριαρχία της χώρας και να προχωρήσουν σε πλήρη παύση των εχθροπραξιών. Όπως τόνισε, η σταθερότητα στη Μέση Ανατολή και τον Κόλπο δεν μπορεί να επιτευχθεί όσο η ένταση στην περιοχή παραμένει υψηλή.

Κρίση και ευκαιρία για την Ευρώπη

Μέσα σε αυτό το σύνθετο περιβάλλον, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρεί να μετατρέψει την κρίση σε ευκαιρία για έναν βαθύτερο ενεργειακό μετασχηματισμό. Η ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας και η στροφή σε καθαρότερες πηγές ενέργειας αναδεικνύονται πλέον όχι μόνο ως περιβαλλοντική επιλογή, αλλά ως στρατηγική αναγκαιότητα για την οικονομική και γεωπολιτική σταθερότητα της Ευρώπης.