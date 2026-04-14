Η ελληνική κυβέρνηση ετοιμάζεται να αναθεωρήσει προς τα κάτω την πρόβλεψή της για την οικονομική ανάπτυξη το 2026, μειώνοντάς την κοντά στο 2% από 2,4%, καθώς οι πληθωριστικές πιέσεις που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή επιβαρύνουν τις οικονομικές προοπτικές της χώρας, σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters που επικαλούνται δύο αξιωματούχους του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Η αναθεωρημένη εκτίμηση αναμένεται να ενσωματωθεί στο μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό σχέδιο που θα κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως το τέλος του μήνα, σηματοδοτώντας επίσημη προσαρμογή του οικονομικού σχεδιασμού της Αθήνας υπό το βάρος των διεθνών εξελίξεων.

Στον προϋπολογισμό του 2026, η κυβέρνηση είχε θέσει ως βασικό σενάριο ανάπτυξη 2,4% και πληθωρισμό 2,2%. Ωστόσο, όπως ανέφερε ένας από τους αξιωματούχους στο Reuters, οι αυξημένες τιμές ενέργειας λόγω της σύρραξης στο Ιράν αναμένεται να διατηρήσουν τον πληθωρισμό σε υψηλότερα επίπεδα από τα αρχικά προβλεπόμενα. Η επίσημη αναθεώρηση των μακροοικονομικών προβλέψεων αναμένεται να αποτυπωθεί στις 30 Απριλίου, με την κατάθεση της ετήσιας έκθεσης προόδου για το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό-Διαρθρωτικό Σχέδιο 2026-2029 προς την Κομισιόν. Σύμφωνα με πληροφορίες, το οικονομικό επιτελείο βρίσκεται ήδη σε διαρκείς διαβουλεύσεις με ευρωπαϊκούς θεσμούς για την οριστικοποίηση των νέων παραδοχών.

Η επιβράδυνση των προβλέψεων έρχεται σε μια περίοδο όπου και άλλοι θεσμοί έχουν προχωρήσει σε πιο συντηρητικές εκτιμήσεις για την ελληνική οικονομία. Το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής έχει προειδοποιήσει ότι η ανάπτυξη μπορεί να κινηθεί ακόμη και στο 1,7% υπό δυσμενές ενεργειακό σενάριο, ενώ η Τράπεζα της Ελλάδος έχει ήδη μειώσει τη δική της πρόβλεψη στο 1,9%. Αντίστοιχα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αναθεώρησε την εκτίμησή του για την ελληνική ανάπτυξη στο 1,8%, επικαλούμενο την ενεργειακή εξάρτηση της χώρας και τις αυξημένες τιμές καυσίμων.

Η νέα υποβάθμιση των προβλέψεων αποτυπώνει την αυξανόμενη ανησυχία ότι η γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή και η ενεργειακή αβεβαιότητα ενδέχεται να περιορίσουν σημαντικά τη δυναμική της ελληνικής οικονομίας το επόμενο έτος.