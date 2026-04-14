Ορισμένα από τα πλοία που πέρασαν από τα Στενά είχαν αναχωρήσει από το Ιράν.

Παραμένουν αναπάντητα τα ερωτήματα για το καθεστώς του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στα Στενά του Ορμούζ σήμερα Τρίτη, καθώς δεδομένα παρακολούθησης έδειξαν ότι αρκετά πλοία διέσχισαν τη θαλάσσια οδό, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που είχαν αναχωρήσει από το Ιράν.

Σύμφωνα με τους New York Times, ορισμένα από τα πλοία που πέρασαν από τα Στενά τη Δευτέρα - τόσο πριν όσο και μετά την εφαρμογή του αποκλεισμού - είχαν αναχωρήσει από το Ιράν, μετέφεραν ιρανικά προϊόντα ή βρίσκονταν υπό αμερικανικές κυρώσεις, σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης εμπορίου Kpler. Δεν ήταν άμεσα σαφές αν τα πλοία που αναχώρησαν από ιρανικά λιμάνια είχαν λάβει άδεια διέλευσης ή κατάφεραν να παρακάμψουν τον αποκλεισμό.

Το πλοίο Christianna, φορτηγό με σημαία Λιβερίας, βγήκε από τον Περσικό Κόλπο μέσω των στενών τη Δευτέρα το βράδυ, αφού είχε αναχωρήσει από το ιρανικό λιμάνι Bandar Imam Khomeini, σύμφωνα με την Kpler. Το πλοίο δεν μετέφερε φορτίο.

Το Elpis, δεξαμενόπλοιο μεθανόλης, διέσχισε τα Στενά περίπου την ώρα που ξεκινούσε ο αμερικανικός αποκλεισμός, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης. Η Kpler ανέφερε ότι το πλοίο βρισκόταν στο ιρανικό λιμάνι Bushehr. Οι ΗΠΑ είχαν επιβάλει κυρώσεις στο πλοίο πέρυσι με την προηγούμενη ονομασία του (Chamtang) λόγω των δεσμών του με το ιρανικό εμπόριο πετρελαίου.

Δεδομένα από Bloomberg και Vesselfinder δείχνουν κινήσεις αρκετών άλλων πλοίων μέσα και γύρω από τα Στενά τις τελευταίες δύο ημέρες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το δεξαμενόπλοιο Murlikishan εισήλθε στον Περσικό Κόλπο μέσω των Στενών νωρίς την Τρίτη. Το πλοίο είχε προηγουμένως βρεθεί στο Fujairah των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Το δεξαμενόπλοιο, που δεν μετέφερε φορτίο την Τρίτη, είχε τεθεί υπό αμερικανικές κυρώσεις για μεταφορά ρωσικού και ιρανικού πετρελαίου, με την προηγούμενη ονομασία του (MKA).

Το Manali, πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου με σημαία Παναμά, επίσης εξήλθε από τον Περσικό Κόλπο μέσω των Στενών το πρωί της Τρίτης.

Ο αποκλεισμός φαίνεται ότι αποθάρρυνε ορισμένα πλοία, τουλάχιστον προσωρινά, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης.

Ώρες πριν τεθεί σε ισχύ ο αποκλεισμός, δύο πλοία που πλησίαζαν τα Στενά φάνηκε να αλλάζουν πορεία. Το ένα, φορτηγό πλοίο συνδεδεμένο με την Κίνα με την ονομασία Guan Yuan Fu Xing, έκανε απότομη αναστροφή κοντά στα Στενά ενώ έπλεε από τις ακτές του Ομάν και παρέμεινε στον Κόλπο του Ομάν την Τρίτη.

Το Rich Starry, δεξαμενόπλοιο πετρελαϊκών προϊόντων επίσης συνδεδεμένο με την Κίνα, φάνηκε να κάνει αναστροφή πλησιάζοντας τα Στενλα περίπου μία ώρα πριν από την προθεσμία του αποκλεισμού. Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα στράφηκε ξανά προς το Στενά και εξήλθε από τον Κόλπο. Το πλοίο, γνωστό παλαιότερα ως Full Star, είχε μπει στη μαύρη λίστα του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ το 2023 με την κατηγορία ότι βοήθησε την Τεχεράνη στην παράκαμψη κυρώσεων.

Με πληροφορίες από New York Times