Πρεμιέρα για τις Πανελλήνιες 2026, με τους μαθητές των ΓΕΛ να εξετάζονται στο μάθημα της Έκθεσης - Πότε και πού θα ανακοινωθούν τα θέματα.

Η Έκθεση Νεοελληνική Γλώσσα Λογοτεχνία είναι το πρώτο μάθημα των φετινών Πανελληνίων με τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων να κάνουν «ποδαρικό» στην εξεταστική διαδικασία προθάλαμο της εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ., κοινή για τους υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών Λυκείων. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες. Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΓΕΛ.

Η γνωστοποίηση των θεμάτων στους υποψηφίους γίνεται μεταξύ 9:00 με 9:30 το πρωί, με την λήξη της εξεταστικής διαδικασίας να είναι ακριβώς τρεις ώρες από την ώρα που οι μαθητές τα παίρνουν στα χέρια τους.

Όταν ανακοινωθεί η άφιξη των θεμάτων, καμία συζήτηση δεν επιτρέπεται πλέον ανάμεσα στους εξεταζόμενους. Με τη διανομή των θεμάτων οι υποψήφιοι διαβάζουν προσεκτικά τις οδηγίες και τις ακολουθούν πιστά για την αναγραφή στοιχείων στην 1η σελίδα του τετραδίου τους, ξεκινώντας από την πρώτη γραμμή.

Πάνω στη φωτοτυπία με τα θέματα αναγράφουν το ονοματεπώνυμό τους με κεφαλαία γράμματα. Οποιαδήποτε σημείωση ή απάντηση πάνω στη φωτοτυπία δεν βαθμολογείται. Στον πίνακα της αίθουσας οι επιτηρητές θα γράψουν την Ώρα Έναρξης της Εξέτασης, τη Δυνατή Αποχώρηση, την Ώρα Λήξης της Εξέτασης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στη διάρκεια της εξέτασης οι υποψήφιοι δεν ζητούν διευκρινίσεις από τους επιτηρητές. Αν έχουν οποιαδήποτε αμφιβολία για τυχόν ασάφειες στη διατύπωση των θεμάτων, οι επιτηρητές δεν δίνουν καμία απάντηση αλλά μεταβιβάζουν το αίτημά τους στη Λυκειακή Επιτροπή, η οποία θα πράξει τα δέοντα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dis0samo3zrd?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τι ώρα θα ανακοινώσει το Υπουργείο Παιδείας το θέμα της Έκθεσης ΓΕΛ

Το Υπουργείο Παιδείας αναμένεται να ανακοινώσει τα θέματα της Έκθεσης Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας παραδοσιακά λίγο μετά τις 10 το πρωί στην ιστοσελίδα ΕΔΩ και την ίδια ώρα θα τα δημοσιεύσουμε στο Dnews.

Πανελλήνιες 2026: Dnews και Μεθοδικό παρουσιάζουν τα θέματα, τις απαντήσεις και το σχολιασμό για τα θέματα της Έκθεσης Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Το Dnews συμμεριζόμενο το μεγάλο ενδιαφέρον μαθητών, γονέων και καθηγητών για την αμεσότερη και την έγκυρη ενημέρωση για τα Θέματα και τις Απαντήσεις των Πανελληνίων Εξετάσεων 2026, σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων ΜΕΘΟΔΙΚΟ, καθ’ όλη τη διάρκεια των Πανελληνίων Εξετάσεων θα σας προσφέρει την πληρέστερη ενημέρωση.

Με την ανακοίνωση των θεμάτων από το Υπουργείο Παιδείας στο Dnews θα δημοσιεύουμε σε πρώτο χρόνο τα θέματα που έπεσαν στην Έκθεση Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία και σε πρώτο χρόνο θα δημοσιεύουμε τις απαντήσεις.

Θα υπάρξει ενδελεχής αξιολόγηση και σχολιασμός των θεμάτων που έπεσαν στην Έκθεση Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία στις Πανελλήνιες 2026, θα αναφερθούμε στα δύσκολα σημεία της εξέτασης ενώ νωρίς το μεσημέρι θα έχουμε αναλυτικές απαντήσεις από το φροντιστήριο Μεθοδικό.

Πανελλήνιες 2026: Τι κάνουν οι υποψήφιοι μόλις παραλάβουν το τετράδιο εξέτασης

Ελέγχουμε τα τετράδια, να περιέχουν 16 φύλλα και οι σελίδες να μην έχουν σημάδια ή σκισίματα-τσαλακώματα.

Συμπληρώνουμε, πάντα με τις οδηγίες των επιτηρητών:

στο εξώφυλλο του τετραδίου: το εξεταζόμενο μάθημα και την κατεύθυνση, όπως αναφέρεται στο πρόγραμμα των εξετάσεων.

στο εσώφυλλο του τετραδίου: ΜΟΝΟ στον πρώτο πίνακα τα στοιχεία μας (εις διπλούν, αριστερά και δεξιά), με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ.

Γίνεται ο έλεγχος των στοιχείων από τους επιτηρητές και επικολλούνται τα αριθμητήρια.

Πανελλήνιες 2026: Το πρόγραμμα των εξετάσεων για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Στις 08:30 το πρωί ξεκινούν οι Πανελλήνιες 2026 για τους υποψηφίους των ημερήσιων και εσπερινών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να βρίσκονται στις αίθουσες εξέτασης έως τις 08:00, ενώ η διάρκεια εξέτασης των μαθημάτων θα είναι τρεις ώρες, με εξαίρεση ορισμένα ειδικά μαθήματα.

Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα για τα ΓΕΛ:

- Παρασκευή 29 Μαΐου 2026: Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

- Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026: Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά, Βιολογία

- Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026: Λατινικά, Χημεία, Πληροφορική

- Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026: Ιστορία, Φυσική, Οικονομία

Το πρόγραμμα για τα ΕΠΑΛ

Για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, οι εξετάσεις ξεκινούν το Σάββατο 30 Μαΐου 2026 με το μάθημα των Νέων Ελληνικών. Το πρόγραμμα των βασικών μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

- Σάββατο 30 Μαΐου 2026: Νέα Ελληνικά

- Τρίτη 2 Ιουνίου 2026: Μαθηματικά (Άλγεβρα)

- Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026: Ανατομία-Φυσιολογία II, ΑΟΘ, Δίκτυα Υπολογιστών, Αρχές Βιολογικής Γεωργίας

- Σάββατο 6 Ιουνίου 2026: Ηλεκτροτεχνία 2, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, Προγραμματισμός Υπολογιστών, Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης

- Τρίτη 9 Ιουνίου 2026: Υγιεινή, Ναυτικό Δίκαιο, ΑΟΔ, Στοιχεία Μηχανών

- Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026: Ηλεκτρικές Μηχανές, Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις, Ναυσιπλοΐα II, Ναυτικές Μηχανές

- Σάββατο 13 Ιουνίου 2026: Τεχνολογία Υλικών, Οικοδομική, ΜΕΚ II, Ψηφιακά Συστήματα

- Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026: Στοιχεία Ψύξης-Κλιματισμού, Κινητήρες Αεροσκαφών, Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων

Για τα ΕΠΑΛ, επίσης, η ώρα έναρξης είναι στις 08:30 και η προσέλευση πρέπει να γίνεται έως τις 08:00. Η διάρκεια εξέτασης είναι τρεις ώρες, εκτός από το Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, που διαρκεί τέσσερις ώρες.

Οι ημερομηνίες για τα ειδικά μαθήματα

Οι εξετάσεις ειδικών και μουσικών μαθημάτων ξεκινούν την Τρίτη 16 Ιουνίου 2026 με το μάθημα των Αγγλικών και ολοκληρώνονται την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026 με τα Ισπανικά.

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

- 16 Ιουνίου: Αγγλικά

- 17 Ιουνίου: Ελεύθερο Σχέδιο

- 18 Ιουνίου: Γραμμικό Σχέδιο

- 19 Ιουνίου: Γερμανικά

- 20 Ιουνίου: Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία

- 22 Ιουνίου: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία

- 23 Ιουνίου: Γαλλικά

- 24 Ιουνίου: Ιταλικά

- 25 Ιουνίου: Ισπανικά

Για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης στις 08:30, οι υποψήφιοι πρέπει να βρίσκονται στις αίθουσες έως τις 08:00, ενώ για όσα ξεκινούν στις 10:00, η προσέλευση πρέπει να γίνεται έως τις 09:30. Παράλληλα, ως προθεσμία για την Υγειονομική Εξέταση και την Πρακτική Δοκιμασία των υποψηφίων για τα ΤΕΦΑΑ ορίστηκε το διάστημα από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026.

{https://exchange.glomex.com/video/v-diu20ijnkujt?integrationId=40599y14juihe6ly}