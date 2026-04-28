Τα ευανάγνωστα γράμματα και το ευκρινές γραπτό χωρίς πλήθος μουντζούρων παίζει ρόλο στην βαθμολόγηση.

Η εμφάνιση του γραπτού μπορεί να μην βαθμολογείται άμεσα στις Πανελλήνιες 2026, ωστόσο επηρεάζει σημαντικά την εικόνα που σχηματίζει ο βαθμολογητής. Ένα ανοργάνωτο, δυσανάγνωστο ή πρόχειρο γραπτό δυσκολεύει την κατανόηση και μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια μονάδων, ακόμη κι αν οι απαντήσεις είναι σωστές.

Πολλοί υποψήφιοι κάνουν βασικά λάθη, όπως ανορθογραφίες, ασύνδετες σκέψεις και έλλειψη λογικής σειράς στην ανάπτυξη των απαντήσεων. Συχνά εμφανίζονται τύποι ή συμπεράσματα πριν εξηγηθούν, ενώ δεν λείπουν και τα γραπτά που είναι «γεμάτα» χωρίς σαφή δομή, με απαντήσεις σε στήλες ή σε κάθε διαθέσιμο κενό χώρο.

Η ευανάγνωστη γραφή αποτελεί βασική προϋπόθεση. Αν ο διορθωτής δυσκολεύεται να διαβάσει, είναι πιθανό να μην μπορέσει να αξιολογήσει σωστά την απάντηση. Για τον λόγο αυτό, οι μαθητές πρέπει να γράφουν καθαρά, με σταθερό μέγεθος γραμμάτων και χωρίς υπερβολική βιασύνη.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν και τα σχήματα, ειδικά στα μαθήματα θετικής κατεύθυνσης. Πρέπει να είναι καθαρά, ευδιάκριτα και να σχεδιάζονται με όργανα, όπως χάρακας και διαβήτης. Ένα προσεγμένο σχήμα βοηθά τόσο τον μαθητή όσο και τον βαθμολογητή να κατανοήσουν καλύτερα τα δεδομένα της άσκησης.

Παράλληλα, η σωστή διάταξη του γραπτού παίζει καθοριστικό ρόλο. Οι προτάσεις και οι παράγραφοι πρέπει να ξεχωρίζουν, χωρίς να γράφονται λέξεις εκτός περιθωρίων ή να «στριμώχνονται» στο τέλος της σειράς. Το τετράδιο απαντήσεων παρέχει επαρκή χώρο, επομένως δεν χρειάζεται υπερβολική οικονομία.

Οι απαντήσεις καλό είναι να δίνονται με σειρά, το ένα ερώτημα κάτω από το άλλο, ενώ συνιστάται να αφήνονται κενές γραμμές μεταξύ τους. Αυτό διευκολύνει τόσο την ανάγνωση όσο και την πιθανή συμπλήρωση στοιχείων αργότερα.

Πανελλήνιες 2026: Τι να προσέξετε στο τετράδιο και στο πρόχειρο

Από πλευράς ΥΠΑΙΘΑ τονίζεται ότι κάθε υποψήφιος οφείλει να χρησιμοποιεί ένα μόνο τετράδιο απαντήσεων, το οποίο παραδίδεται από την επιτροπή εξέτασης, χωρίς δυνατότητα αντικατάστασης ή προμήθειας δεύτερου τετραδίου. Επιπλέον, όλες οι απαντήσεις πρέπει να γράφονται με ένα μόνο χρώμα στυλό, είτε μπλε είτε μαύρο, χωρίς εναλλαγές. Η χρήση μολυβιού στις απαντήσεις δεν επιτρέπεται, εκτός αν υπάρχει ρητή οδηγία στα θέματα της εξέτασης. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται και στη χρήση του πρόχειρου χώρου. Οι τελευταίες σελίδες του τετραδίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρόχειρο, μόνο αφού αναγραφεί στην κορυφή κάθε σελίδας η ένδειξη «ΠΡΟΧΕΙΡΟ». Στο συγκεκριμένο τμήμα επιτρέπεται η χρήση μολυβιού, ωστόσο επισημαίνεται ότι το πρόχειρο δεν βαθμολογείται σε καμία περίπτωση.