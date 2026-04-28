Οι περιορισμοί που εξασφαλίζουν το αδιάβλητο των Πανελληνίων 2026 γνωστοποιούνται εγκαίρως στους υποψηφίους καθώς κάθε χρόνο καταγράφονται περιπτώσεις μηδενισμού γραπτών.

Ιδιαίτερη προσοχή καλούνται να δείξουν οι υποψήφιοι στις Πανελλήνιες 2026, καθώς το πλαίσιο διεξαγωγής των εξετάσεων προβλέπει αυστηρούς κανόνες, η παραβίαση των οποίων οδηγεί σε άμεσο μηδενισμό του γραπτού, χωρίς δυνατότητα ένστασης ή επανεξέτασης.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, απαγορεύεται ρητά η κατοχή και χρήση κινητών τηλεφώνων, smartwatches και κάθε είδους ηλεκτρονικής συσκευής επικοινωνίας ή μετάδοσης πληροφοριών. Παράλληλα, οι υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους βιβλία, σημειώσεις, τετράδια, διορθωτικά υλικά ή υπολογιστικές μηχανές μέσα στην αίθουσα εξέτασης.

Επιπλέον, αυστηρά απαγορεύονται η αντιγραφή, η επικοινωνία μεταξύ υποψηφίων, καθώς και οποιαδήποτε προσπάθεια γνωστοποίησης των θεμάτων με οποιονδήποτε τρόπο. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παραβίαση των κανονισμών, η τριμελής Λυκειακή Επιτροπή προχωρά στον μηδενισμό του γραπτού, καταγράφοντας αναλυτικά τους λόγους σε σχετικό πρακτικό. Αν εντοπιστούν απαγορευμένα αντικείμενα στην κατοχή υποψηφίου, αυτά κατάσχονται ενώ το γραπτό βαθμολογείται με μηδέν και αποστέλλεται ξεχωριστά στο βαθμολογικό κέντρο.

Ωστόσο, ο μηδενισμός αφορά αποκλειστικά το συγκεκριμένο μάθημα και δεν συνεπάγεται αποκλεισμό από τη συνολική διαδικασία. Οι υποψήφιοι διατηρούν τη δυνατότητα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με βάση τον μέσο όρο των υπόλοιπων μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν κανονικά, αν και οι πιθανότητες εισαγωγής σε υψηλόβαθμες σχολές μειώνονται σημαντικά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν προβλέπονται ποινικές ή άλλες κυρώσεις, ούτε αποκλεισμός από μελλοντικές εξετάσεις. Παρ’ όλα αυτά, η τήρηση των κανόνων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ομαλή και αδιάβλητη διεξαγωγή των Πανελληνίων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μάλιστα από πλευράς ΥΠΑΙΘΑ τονίζεται ότι σε περιπτώσεις μηδενισμού γραπτού η απόφαση της τριμελούς Λυκειακής Επιτροπήςπρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη σε πρακτικό που συντάσσεται και υπογράφεται από τον πρόεδρο, τα δύο μέλη και το γραμματέα της Λυκειακής Επιτροπής, στο οποίο πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια οι λόγοι για τους οποίους μηδενίζεται το γραπτό δοκίμιο, Σε περίπτωση που υπάρχουν στοιχεία τα οποία συλλαμβάνεται να κατέχει ο υποφήφιος, αυτά επισυνάπτονται στο πρακτικό που συντάσσεται, και η τριμελής Λυκειακή Επιτροπή βαθμολογεί το γραπτό δοκίμιο με τον κατώτερο βαθμό μηδέν (0). Αποστέλλει δε το ήδη μηδενισμένο γραπτό στο Β.Κ. σε ξεχωριστό φάκελο με συνημμένο αντίγραφο του πρακτικού.