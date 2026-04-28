ΤΕΦΑΑ 2026: Χρηστικός οδηγός για την υγειονομική εξέταση και τα αγωνίσματα, τι πρέπει να ξέρουν οι υποψήφιοι.

Αντίστροφη μέτρηση για τις Πανελλήνιες 2026 με τους υποψηφίους να βρίσκονται στην τελική ευθεία της προετοιμασίας τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά το πέρας της εξέτασης των βασικών μαθημάτων δίνεται σκυτάλη στην υγειονομική εξέταση και τα αγωνίσματα για τους υποψηφίους των Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) με την διαδικασία να εκκινεί από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026 έως και την Παρασκευή 26 Ιουνίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι υποψήφιοι που δεν δήλωσαν συμμετοχή δεν έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στις εξετάσεις των αγωνισμάτων κατά την περίοδο διεξαγωγής τους. Επιπλέον, οι απόφοιτοι που διεκδικούν την εισαγωγή τους μέσω του ποσοστού 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση, συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας τους εξέτασης σε πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και στις πρακτικές δοκιμασίες, χωρίς δυνατότητα επανεξέτασης.

Πανελλήνιες 2026 και εξέταση για τα ΤΕΦΑΑ: Τα SOS της διαδικασίας

Οι υποψήφιοι, κατά την προσέλευσή τους στις επιτροπές υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας, πρέπει να έχουν μαζί τους:

δύο (2) μικρές φωτογραφίες

το δελτίο εξεταζομένου από το Λύκειό τους

δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο ή άλλο επίσημο έγγραφο ταυτοπροσωπίας

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

ιατρικές εξετάσεις (βεβαίωση οπτικής οξύτητας, ακτινογραφία θώρακος με γνωμάτευση και καρδιογράφημα με γνωμάτευση) ή αντίστοιχη βεβαίωση καταλληλότητας από αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές στρατιωτικών, αστυνομικών, πυροσβεστικών ή λιμενικών σχολών.

Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται την πρώτη ημέρα προσέλευσης στις επιτροπές, οι οποίες θα ανακοινωθούν προσεχώς. Όπως τονίζεται από πλευράς ΥΠΑΙΘΑ οι ιατρικές βεβαιώσεις και οι γνωματεύσεις μπορούν να έχουν εκδοθεί από νοσηλευτικά ιδρύματα του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή ιατρό του Δημοσίου ή και ιδιώτη ιατρό. Οι ιατρικές εξετάσεις έχουν εξάμηνη ισχύ από την ημερομηνία έκδοσης τους

Τα αγωνίσματα ΤΕΦΑΑ

Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε 3 από τα 4 αγωνίσματα της επιλογής τους, χωρίς περιορισμό στον συνδυασμό. Στον δρόμο και στην κολύμβηση υπάρχει δικαίωμα μίας μόνο προσπάθειας, ενώ στο άλμα εις μήκος και στη σφαιροβολία δίνονται τρεις προσπάθειες (βαθμολογείται η καλύτερη).

Δρόμος 200 μ. 1 προσπάθεια · Εκκίνηση από βατήρα

Άλμα εις μήκος 3 προσπάθειες · Με φορά

Σφαιροβολία 3 προσπάθειες · 6 κιλά (Α) / 4 κιλά (Κ)

Κολύμβηση 50 μ. 1 προσπάθεια · Ελεύθερο

Κάθε επίδοση αντιστοιχεί σε βαθμό από 0 έως 20, σύμφωνα με τους επίσημους πίνακες του Υπουργείου Παιδείας. Οι χρονομετρήσεις γίνονται χειρός και η εκκίνηση στον δρόμο από βατήρα. Η αξιολόγηση γίνεται ξεχωριστά για κάθε δοκιμασία (δρόμος 200μ., άλμα σε μήκος, σφαιροβολία και κολύμβηση 50μ.) και ο τελικός βαθμός προκύπτει από τον μέσο όρο των επιδόσεων.

Η λογική της βαθμολόγησης είναι απλή αλλά απαιτεί συνέπεια: όσο καλύτερη επίδοση σημειώνει ο υποψήφιος (π.χ. μικρότερος χρόνος στον δρόμο ή μεγαλύτερη επίδοση στα άλματα/ρίψεις), τόσο υψηλότερος βαθμός λαμβάνει. Στον αντίποδα, χαμηλές επιδόσεις οδηγούν σε χαμηλή βαθμολογία, ακόμη και στο μηδέν, όταν ξεπερνιούνται τα όρια των πινάκων. Η καλή προετοιμασία, η συνέπεια στην προπόνηση και η στρατηγική προσέγγιση κάθε αγωνίσματος είναι τα στοιχεία που κάνουν τη διαφορά στη βαθμολογία.

Πώς λειτουργεί στην πράξη η βαθμολόγηση

Στον δρόμο 200μ. μετράει ο χρόνος: όσο πιο γρήγορα τρέχει κάποιος, τόσο ανεβαίνει ο βαθμός.

Στο άλμα σε μήκος μετράει η απόσταση: μεγαλύτερο άλμα σημαίνει υψηλότερη βαθμολογία.

Στη σφαιροβολία μετράει η ρίψη του βάρους: μεγαλύτερη απόσταση = καλύτερος βαθμός.

Στην κολύμβηση 50μ. μετράει ο χρόνος: όσο πιο γρήγορα ολοκληρώνεται η διαδρομή, τόσο υψηλότερη αξιολόγηση.

Τι πρέπει να προσέξει ένας υποψήφιος

Η επιτυχία δεν βασίζεται μόνο σε ένα δυνατό αγώνισμα. Απαιτείται ισορροπία και προετοιμασία σε όλα τα πεδία, καθώς ένας πολύ χαμηλός βαθμός σε μία δοκιμασία μπορεί να ρίξει σημαντικά τον μέσο όρο. Επίσης, σημαντικό ρόλο παίζουν:

η σωστή τεχνική (όχι μόνο η δύναμη ή η αντοχή),

η εξοικείωση με τις συνθήκες εξέτασης,

η διαχείριση άγχους την ημέρα των αγωνισμάτων.





Για αρρένες

Βαθμός Δρόμος 200μ. Άλμα εις μήκος Σφαιροβολία (6kg) Κολύμβηση 50μ. 20 έως 25″ ≥ 6.20μ ≥ 14.00μ έως 29″ 19 25″01–25″50 6.19–6.05μ 13.99–13.60μ 29″01–30″00 18 25″51–26″00 6.04–5.90μ 13.59–13.20μ 30″01–31″00 17 26″01–26″50 5.89–5.75μ 13.19–12.80μ 31″01–32″00 16 26″51–27″00 5.74–5.60μ 12.79–12.40μ 32″01–33″00 15 27″01–27″50 5.59–5.45μ 12.39–12.00μ 33″01–34″00 14 27″51–28″00 5.44–5.30μ 11.99–11.60μ 34″01–35″00 13 28″01–28″50 5.29–5.15μ 11.59–11.20μ 35″01–36″00 12 28″51–29″00 5.14–5.00μ 11.19–10.80μ 36″01–37″00 11 29″01–29″50 4.99–4.85μ 10.79–10.40μ 37″01–38″00 10 29″51–30″00 4.84–4.70μ 10.39–10.00μ 38″01–39″00 9 30″01–30″50 4.69–4.55μ 9.99–9.60μ 39″01–40″00 8 30″51–31″00 4.54–4.40μ 9.59–9.20μ 40″01–41″00 7 31″01–31″50 4.39–4.25μ 9.19–8.80μ 41″01–42″00 6 31″51–32″00 4.24–4.10μ 8.79–8.40μ 42″01–43″00 5 32″01–32″50 4.09–3.95μ 8.39–8.00μ 43″01–44″00 4 32″51–33″00 3.94–3.80μ 7.99–7.60μ 44″01–45″00 3 33″01–33″50 3.79–3.65μ 7.59–7.20μ 45″01–46″00 2 33″51–34″00 3.64–3.50μ 7.19–6.80μ 46″01–47″00 1 34″01–34″50 3.49–3.35μ 6.79–6.40μ 47″01–48″00 0 ≥34″51 ≤3.34μ ≤6.39μ ≥48″01

Πίνακας βαθμολόγησης – Θηλέων

Βαθμός Δρόμος 200μ. Άλμα εις μήκος Σφαιροβολία (4kg) Κολύμβηση 50μ. 20 έως 26″50 ≥ 5.15μ ≥ 11.00μ έως 31″00 19 26″60–27″00 5.14–5.00μ 10.99–10.60μ 31″01–32″00 18 27″10–27″50 4.99–4.85μ 10.59–10.20μ 32″01–33″00 17 27″60–28″00 4.84–4.70μ 10.19–9.80μ 33″01–34″00 16 28″10–28″50 4.69–4.55μ 9.79–9.40μ 34″01–35″00 15 28″60–29″00 4.54–4.40μ 9.39–9.00μ 35″01–36″00 14 29″10–29″50 4.39–4.25μ 8.99–8.60μ 36″01–37″00 13 29″60–30″00 4.24–4.10μ 8.59–8.20μ 37″01–38″00 12 30″10–30″50 4.09–3.95μ 8.19–7.80μ 38″01–39″00 11 30″60–31″00 3.94–3.80μ 7.79–7.40μ 39″01–40″00 10 31″10–31″50 3.79–3.65μ 7.39–7.00μ 40″01–41″00 9 31″60–32″00 3.64–3.50μ 6.99–6.60μ 41″01–42″00 8 32″10–32″50 3.49–3.35μ 6.59–6.20μ 42″01–43″00 7 32″60–33″00 3.34–3.20μ 6.19–5.80μ 43″01–44″00 6 33″10–33″50 3.19–3.05μ 5.79–5.40μ 44″01–45″00 5 33″60–34″00 3.04–2.90μ 5.39–5.00μ 45″01–46″00 4 34″10–34″50 2.89–2.75μ 4.99–4.60μ 46″01–47″00 3 34″60–35″00 2.74–2.60μ 4.59–4.20μ 47″01–48″00 2 35″10–35″50 2.59–2.45μ 4.19–3.80μ 48″01–49″00 1 35″60–36″00 2.44–2.30μ 3.79–3.40μ 49″01–50″00 0 ≥36″10 ≤2.29μ ≤3.39μ ≥50″01

Πανελλήνιες 2026: Πώς υπολογίζονται τα μόρια αγωνισμάτων

Ο τελικός βαθμός αγωνισμάτων προκύπτει ως μέσος όρος των βαθμών στα τρία αγωνίσματα (με προσέγγιση δεκάτου) και πολλαπλασιάζεται επί 200 για τον υπολογισμό των πρόσθετων μορίων.

Τύπος υπολογισμού πρόσθετων μορίων

Μόρια Αγωνισμάτων = [(Β1 + Β2 + Β3) ÷ 3] × 200



Ο μέγιστος αριθμός πρόσθετων μορίων αγωνισμάτων είναι 4.000 (μέσος όρος 20 × 200). Αυτά τα μόρια προστίθενται αποκλειστικά στα μόρια εισαγωγής για τα ΤΕΦΑΑ. Υποψήφιος που δεν λάβει μέρος σε κανένα αγώνισμα αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής.