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Αυτοσχέδια καλώδια που διασχίζουν ολόκληρα χιλιόμετρα μέσα από δασικές εκτάσεις ή ελαιώνες απειλούν να τυλίξουν στις φλόγες ολόκληρους οικισμούς.

Τους καλοκαιρινούς μήνες η ρευματοκλοπή μπορεί να απειλήσει ολόκληρους οικισμούς, καθώς μια κακή ένωση ή ένας σπινθήρας μέσα σε ξερά χόρτα αρκεί για να ξεσπάσει μια καταστροφική πυρκαγιά σε δευτερόλεπτα.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο που εξασφάλισε το Dnews, συχνά γυμνά καλώδια «σέρνονται» κυριολεκτικά μέσα σε ξερά χόρτα.

Οι αυτοσχέδιες συνδέσεις και τα πρόχειρα καλώδια που απλώνονται σε εξωτερικούς χώρους δεν έχουν τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφαλείας, ενώ ένα εκτεθειμένο καλώδιο στο έδαφος αποτελεί μόνιμη απειλή ηλεκτροπληξίας για ένα παιδί, έναν περαστικό ή ένα ζώο.

Αν παρατηρήσετε κάπου επικίνδυνα, γυμνά καλώδια, η ενημέρωση των αρμόδιων αρχών (ΔΕΔΔΗΕ) είναι μια πράξη που μπορεί να προλάβει μια μεγάλη καταστροφή.

{https://www.youtube.com/watch?v=ldqlG_Z1UcM}

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