Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο έχουν εκφράσει τη διαφωνία τους με την τελευταία προσπάθεια του Τραμπ να ασκήσει πίεση στο Ιράν.

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, και ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, θα συνδιοργανώσουν την Παρασκευή τηλεδιάσκεψη για τη διαμόρφωση σχεδίου ασφαλείας για τα Στενά του Ορμούζ.

Μακρόν και Στάρμερ θα ηγηθούν των συνομιλιών για τη δημιουργία μιας «πολυμερούς και απολύτως αμυντικής αποστολής» που θα βοηθήσει στην «αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες», ανέφερε το Μέγαρο των Ηλυσίων σε ανακοίνωσή του.

Η ανακοίνωση αναφέρει ότι θα συμμετάσχουν χώρες «μη εμπόλεμες» που είναι πρόθυμες να συμβάλουν στην αποστολή, χωρίς να διευκρινίζεται πόσες και ποιες θα είναι αυτές.

Το Ιράν έχει ντε φάκτο μπλοκάρει εδώ και έναν μήνα την κυκλοφορία στα Στενά του Ορμούζ απαντώντας στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του. Μετά την ανακοίνωση της εφαρμογής εκεχειρίας και αργότερα μετά την αποτυχία των αμερικανοϊρανικών διαπραγματεύσεων, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, που βρίσκεται σε ισχύ από χθες.

Η τηλεδιάσκεψη της Παρασκευής στοχεύει στο «να προωθήσει τη διεθνή προσπάθεια που έχουμε αναπτύξει τις τελευταίες εβδομάδες για τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας», δήλωσε εκπρόσωπος του Βρετανού πρωθυπουργού. Ωστόσο, δεν είναι σαφές πώς η γαλλοβρετανική πρόταση θα συμβάλει στη μείωση της έντασης.

Ο Εμανουέλ Μακρόν είχε διατυπώσει από τον Μάρτιο ιδέα για μία μελλοντική αποστολή συνοδείας για το άνοιγμα των Στενών, όταν θα έχουν σιγήσει τα όπλα.

«Δεκάδες χώρες έχουν ήδη συμμετάσχει στις προπαρασκευαστικές εργασίες των αρχηγών των στρατιωτικών επιτελείων κυρίως για να προσδιορισθεί ποιο είναι το πλαίσιο μιας τέτοιας αποστολής», δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό στο Radio France internationale τονίζοντας ότι αντικείμενο είναι ο συντονισμός με τις παράκτιες χώρες».