Ψυχοσάββατο της Πεντηκοστής 2026: Πότε τιμάται και γιατί προσφέρουμε «χρυσά» κόλλυβα εκείνη τη μέρα.

Το τελευταίο Ψυχοσάββατο 2026 τιμάται φέτος το Σάββατο 30 Μαΐου, παραμονές των μεγάλων εορτών της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες ημέρες μνήμης των κεκοιμημένων στην Ορθόδοξη παράδοση, καθώς οι πιστοί προσέρχονται στις εκκλησίες για να προσευχηθούν υπέρ αναπαύσεως των ψυχών αγαπημένων προσώπων που έχουν φύγει από τη ζωή.

Το συγκεκριμένο Ψυχοσάββατο είναι γνωστό και ως Ψυχοσάββατο των «χρυσών κολλύβων», ένα έθιμο βαθιά ριζωμένο στην εκκλησιαστική και λαϊκή παράδοση. Η ονομασία «χρυσά» δεν σχετίζεται με κάποιο ιδιαίτερο υλικό, αλλά με τη μεγάλη πνευματική αξία που αποδίδεται στη συγκεκριμένη ημέρα και στην προσευχή για τους νεκρούς. Σύμφωνα με την Ορθόδοξη Εκκλησία, το Ψυχοσάββατο πριν από την Πεντηκοστή είναι αφιερωμένο σε όλους τους κεκοιμημένους, ακόμη και σε εκείνους που δεν μνημονεύονται συχνά ή δεν έχουν συγγενείς να προσευχηθούν γι’ αυτούς. Για τον λόγο αυτό τελούνται συλλογικά μνημόσυνα και τρισάγια στους ναούς και στα κοιμητήρια σε όλη τη χώρα.

Κεντρικό στοιχείο της ημέρας είναι τα κόλλυβα, τα οποία παρασκευάζονται κυρίως από βρασμένο σιτάρι, ζάχαρη, ρόδι, σταφίδες, κανέλα και ξηρούς καρπούς. Το σιτάρι συμβολίζει την Ανάσταση και την αιώνια ζωή, καθώς, σύμφωνα με τη χριστιανική παράδοση, όπως ο σπόρος θάβεται στη γη και ξαναγεννιέται, έτσι και ο άνθρωπος προσδοκά την ανάσταση της ψυχής και του σώματος.

Ιδιαίτερο συμβολισμό έχει και ο αριθμός των υλικών που χρησιμοποιούνται, καθώς σε πολλές περιοχές τηρείται το έθιμο των εννέα συστατικών, τα οποία παραπέμπουν στα εννέα τάγματα των αγγέλων. Παράλληλα, κάθε υλικό έχει τη δική του σημασία: το ρόδι συμβολίζει την αφθονία και τη ζωή, η ζάχαρη τη γλυκύτητα του Παραδείσου, ενώ οι ξηροί καρποί την καρποφορία και τη συνέχεια της ζωής.

Η λαϊκή παράδοση αναφέρει ακόμη ότι οι ψυχές των κεκοιμημένων «επιστρέφουν» κοντά στους ζωντανούς από την Ανάσταση έως και την Πεντηκοστή. Έτσι, το τελευταίο Ψυχοσάββατο θεωρείται η τελευταία ημέρα μνημόνευσης πριν οι ψυχές πάρουν ξανά τον δρόμο της επιστροφής στον ουρανό. Μέσα από την προσευχή και το μοίρασμα των κολλύβων διατηρείται ζωντανός ο δεσμός ανάμεσα στους ζωντανούς και τους ανθρώπους που έφυγαν από τη ζωή, σε μια από τις πιο συμβολικές στιγμές της ορθόδοξης παράδοσης.

Πότε πάμε τα κόλλυβα στην Εκκλησία για το Ψυχοσάββατο 2026

Τα κόλλυβα τα πηγαίνουμε στην Εκκλησία το πρωί του Σαββάτου, πριν από τη Θεία Λειτουργία, ώστε να διαβαστούν από τον ιερέα κατά τη διάρκεια του μνημοσύνου. Βέβαια υπάρχει και η δυνατότητα οι πιστοί να τα πάνε και από το απόγευμα της Παρασκευής, στον Εσπερινό. Ήδη οι ενορίες κάθε περιοχής έχουν αναρτήσει την ακριβή ώρα τέλεσης της Θείας Λειτουργίας για το Ψυχοσάββατο. Τα κόλλυβα συμβολίζουν την Ανάσταση και την αιώνια ζωή, όπως ο σπόρος του σιταριού που «πεθαίνει» στη γη για να δώσει νέο καρπό. Όπως τονίζει η Εκκλησία τα Ψυχοσάββατα είναι μέρες προσευχής και πνευματικής πνευματικής σύνδεσης με τους αγαπημένους μας που δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή.

Κόλλυβα: Το πρωτόκολλο για την προσφορά τους και ο συμβολισμός

Η τέλεση του Ψυχοσαββάτου είναι ένα μνημόσυνο που κάνει η εκκλησία ώστε όλοι οι κεκοιμημένοι να έχουν την δυνατότητα να συγχωρεθούν και να κριθούν κατά την Δευτέρα Παρουσία. Τα κόλλυβα τα πηγαίνουμε στην εκκλησία για να διαβαστούν είτε στον Εσπερινό της Παρασκευής είτε στη Θεία Λειτουργία του Σαββάτου και αφού ευλογηθούν μοιράζονται στους πιστούς, ως ένδειξη συμμετοχής στην κοινή προσευχή και μνήμη. Το έθιμο προέρχεται από τα παλαιότερα χριστιανικά χρόνια και έχει σχέση με τα περίδειπνα των Ελλήνων και άλλων λαών. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι τα διαβασμένα κόλλυβα δεν τα σκορπίζουμε στον τάφο, ούτε τα απορρίπτουμε στα σκουπίδια, καθώς θεωρούνται ευλογημένα.

Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση «το Ψυχοσάββατο είναι ημέρα προσευχής, μνήμης και πνευματικής αγάπης προς όλους τους κεκοιμημένους αδελφούς μας. Η Εκκλησία μας προσεύχεται για την ανάπαυση των ψυχών, ζητώντας από τον Κύριο να χαρίσει συγχώρηση, ανάπαυση και αιώνια μνήμη.»

Τι κάνουμε τα κόλλυβα που περισσεύουν από το Ψυχοσάββατο

Πολλοί αναρωτιούνται τι κάνουμε τα κόλλυβα που περισσεύουν. Τα κόλλυβα είναι ευλογημένη τροφή, προσφερόμενη υπέρ των κεκοιμημένων, και γι’ αυτό τα αντιμετωπίζουμε με σεβασμό. Μπορούμε να τα καταναλώσουμε στο σπίτι με ευλάβεια, λέγοντας μια σύντομη προσευχή για τους κεκοιμημένους μας, ή να τα μοιράσουμε σε συγγενείς, φίλους και ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Αν περισσέψουν και δεν μπορούν να καταναλωθούν, τα τοποθετούμε σε καθαρό μέρος στη γη, ώστε να επιστρέψουν στη φύση, αποφεύγοντας να τα πετάξουμε αδιακρίτως στα σκουπίδια. Τ

ο ουσιαστικό είναι η προσευχή, η πίστη και η αγάπη με την οποία τα προσφέραμε, κρατώντας ζωντανή τη μνήμη των προσφιλών μας προσώπων και την ελπίδα της Αναστάσεως. Οι ιερείς συμβουλεύουν τους πιστούς αν περισσέψει σιτάρι να το τοποθετήσουν στο χώμα, είτε στην αυλή είτε σε γλάστρα. Με αυτόν τον τρόπο, το σιτάρι επιστρέφει στη γη, από όπου προήλθε, διατηρώντας τον συμβολισμό του κύκλου της ζωής και της Ανάστασης.

Η συνταγή για τα κόλλυβα και οι άγνωστοι συμβολισμοί

Υλικά: 200γρ. σιτάρι, 50γρ. αμύγδαλο φιλέ, 70γρ. άχνη ζάχαρη, 50γρ. σταφίδες, 30γρ. φρυγανιά, 4γρ. κανέλα, 4γρ. γαρύφαλλο, Ξύσμα από 1 πορτοκάλι, 5 φύλλα δυόσμου.

Συμβολισμοί των υλικών στα κόλλυβα

Σιτάρι: Συμβολίζει την Ανάσταση και τη ζωή που αναγεννάται.

Ζάχαρη: Δείχνει τη γλυκύτητα της αιώνιας ζωής.

Ρόδι: Συμβολίζει την αφθονία και τη λαμπρότητα του Παραδείσου.

Μαϊντανός: Εκφράζει την ελπίδα για αναψυχή και δροσιά στον τόπο αναπαύσεως.

Φρυγανιά ή καβουρδισμένο αλεύρι: Παριστά το χώμα που σκεπάζει τον τάφο.

Συχνά, προστίθενται αμύγδαλα, καρύδια, σταφίδες και κανέλα, δίνοντας ιδιαίτερο άρωμα και νοστιμιά. Η χρήση εννέα διαφορετικών υλικών θεωρείται ότι αντιστοιχεί στα εννέα αγγελικά τάγματα.

Τα μπαχαρικά: Είναι τα αρώματα αυτού του κόσμου.

Οι ξηροί καρποί: Είναι η ζωή που αναπαράγεται

Η σταφίδα: Από τα αρχαία χρόνια συμβολίζει τον Διόνυσο και την γλύκα της ζωής έως τον Χριστό που είναι η άμπελος.

Ψυχοσάββατο 2026 Χρυσά Κόλλυβα: Παρακολουθήστε LIVE την Θεία Λειτουργία

Παρακολουθήστε σε απευθείας μετάδοση τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία για το Ψυχοσάββατο από τον Ιερό Ναό Αγίου Βησσαρίωνος Πύλης στις 7:00πμ.

{https://www.youtube.com/watch?v=V-s4cVbPTcE}