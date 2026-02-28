Τι γιορτάζουμε ανήμερα των Αγίων Θεοδώρων, η εκκλησιαστική παράδοση και η προσφορά κολλύβων όπως το Ψυχοσάββατο.

Ξημέρωσε το πρώτο Σάββατο της Σαρακοστής και σήμερα είναι μεγάλη γιορτή καθώς η Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Θεοδώρων, δηλαδή του Άγιος Θεόδωρος ο Τήρων και του Άγιος Θεόδωρος ο Στρατηλάτης. Η ημέρα αυτή είναι γνωστή στη λαϊκή παράδοση και ως άτυπο «Ψυχοσάββατο», καθώς σε πολλές περιοχές τελούνται μνημόσυνα και διαβάζονται κόλλυβα, τα οποία συνδέονται τόσο με το θαύμα «διά κολλύβων» όσο και με τη μνήμη των κεκοιμημένων.

Το «δια κολλύβων» θαύμα που τιμάμε ανήμερα των Αγίων Θεοδώρων

Το θαύμα σχετίζεται με την επέμβαση του Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος στα χρόνια του Ιουλιανός ο Παραβάτης, όταν –σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση– προστάτευσε τους χριστιανούς από τη βεβήλωση της νηστείας τους, προτρέποντάς τους να τραφούν με βρασμένο σιτάρι (κόλλυβα).

Σύμφωνα με την παράδοση, ο αυτοκράτορας Ιουλιανός, αν και είχε λάβει χριστιανική αγωγή και είχε χειροθετηθεί αναγνώστης, αποστασιοποιήθηκε από την πίστη και επιχείρησε να επαναφέρει την ειδωλολατρία. Γνωρίζοντας ότι οι χριστιανοί εισέρχονταν στη νηστεία της Σαρακοστής, διέταξε κρυφά να ραντιστούν με αίμα ειδωλολατρικών θυσιών όλα τα τρόφιμα της αγοράς, με σκοπό να μολύνει τους πιστούς. Τότε ο Άγιος Θεόδωρος ο Τήρων εμφανίστηκε σε όραμα στον Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως Ευδόξιο και αποκάλυψε το σχέδιο. Τον προέτρεψε να ειδοποιήσει τους χριστιανούς να μην αγοράσουν τρόφιμα από την αγορά, αλλά να βράσουν σιτάρι και να τραφούν με κόλλυβα. Με την προτροπή του αγίου, οι πιστοί έβρασαν σιτάρι και έφαγαν κόλλυβα, διαφυλάσσοντας τη νηστεία τους. Σε ανάμνηση του γεγονότος, η Εκκλησία καθιέρωσε τον ετήσιο εορτασμό του θαύματος το πρώτο Σάββατο της Σαρακοστής αποδίδοντας δόξα στον Θεό και τιμή στον μεγαλομάρτυρα.

Παρακολουθήστε LIVE την λειτουργία για τους Αγίους Θεοδώρους και το Ψυχοσάββατο

Σήμερα, στον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία τελείται και η Ακολουθία των Κολλύβων, με ιδιαίτερη κατάνυξη, σηματοδοτώντας την έναρξη της πνευματικής πορείας της Σαρακοστής.. Μπορείτε να παρακολουθήσετε σε ζωντανή μετάδοση την θεία λειτουργία από τον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Κολωνού στις 7:00 π.μ.

