Η Eurobank προχώρησε σε επιτυχημένη έκδοση ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) ύψους 400 εκατ. ευρώ, αντλώντας ισχυρό ενδιαφέρον από θεσμικούς επενδυτές του εξωτερικού. Η έκδοση πραγματοποιήθηκε μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη συνδρομή της Morgan Stanley ως μοναδικού συντονιστή.

Οι ομολογίες έχουν σταθερό επιτόκιο, λήξη στις 17 Ιουλίου 2029 και δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης στο άρτιο στις 17 Ιουλίου 2028, προσφέροντας απόδοση 3,50%. Ο διακανονισμός της συναλλαγής έχει προγραμματιστεί για τις 17 Απριλίου 2026, ενώ οι τίτλοι θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η συμμετοχή των ξένων επενδυτών, οι οποίοι κάλυψαν περίπου το 95% της έκδοσης. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον καταγράφηκε από το Ηνωμένο Βασίλειο με ποσοστό 44%, ακολούθησε η Γαλλία με 20%, ενώ σημαντική ήταν και η συμμετοχή επενδυτών από Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία, που συνολικά αντιστοιχούσαν στο 10% της κατανομής. Σε επίπεδο επενδυτικού προφίλ, το 70% των ομολογιών κατέληξε σε διαχειριστές κεφαλαίων και το 18% σε τράπεζες και private banks.

Σύμφωνα με την τράπεζα, τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση θα ενισχύσουν τη στρατηγική του Ομίλου για τη διατήρηση συμμόρφωσης με τις εποπτικές απαιτήσεις MREL, ενώ παράλληλα θα καλύψουν γενικότερες χρηματοδοτικές ανάγκες της τράπεζας.

