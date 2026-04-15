Νέα δεδομένα για την υπόθεση του θανάτου της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά έρχονται στο φως, λίγες ώρες μετά τη σύλληψη τριών νεαρών που φέρονται να βρίσκονταν μαζί της. Την ίδια ώρα, οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν εντατικά τις έρευνες για να διαλευκάνουν πλήρως τις συνθήκες της τραγωδίας.

Οι τρεις συλληφθέντες, ηλικίας 26, 23 και 22 ετών, φέρονται να ήταν παρόντες όταν η νεαρή έχασε τις αισθήσεις της σε δωμάτιο ξενοδοχείου. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για το αδίκημα της έκθεσης. Πριν καταρρεύσει, η 19χρονη μεταφέρθηκε στο Αργοστόλι, όπου εντοπίστηκε σε ημιλιπόθυμη κατάσταση και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Στο σώμα της δεν βρέθηκαν εμφανή τραύματα, ενώ τα ακριβή αίτια αναμένεται να προκύψουν από την ιατροδικαστική εξέταση.

Από την ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού προκύπτει ότι ένας από τους τρεις τη μετέφερε, με τους άλλους δύο να ακολουθούν. Σημαντικό στοιχείο για την πορεία της έρευνας αποτέλεσε και μήνυμα που έστειλαν οι συλληφθέντες σε φίλη της κοπέλας, το οποίο φαίνεται να οδήγησε τις αρχές στα ίχνη τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την εγκατάλειψή της, έστειλαν μηνύματα στο κινητό της φίλης της, αναφέροντας ότι «την έχουμε αφήσει» και «την έχουμε παρατήσει τη Μυρτώ μόνη της». Η φίλη, μόλις τα έλαβε, ειδοποίησε άμεσα τόσο την οικογένεια της 19χρονης όσο και την αστυνομία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ένας από τους συλληφθέντες φέρεται να υποστήριξε ότι η παρέα είχε κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών, συγκεκριμένα κοκαΐνης, σε σπίτι πριν το περιστατικό, επιχειρώντας παράλληλα να μεταθέσει την ευθύνη στους άλλους δύο. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, όταν η 19χρονη κατέρρευσε, αποφάσισαν να τη μεταφέρουν έξω και να την αφήσουν στον δρόμο, υποστηρίζοντας ότι ήθελαν να «πάρει αέρα».

Επιπλέον, για τον τρίτο συλληφθέντα εκκρεμούσε ήδη ένταλμα σύλληψης από την Εισαγγελία για το ίδιο αδίκημα, καθώς φέρεται, βάσει υλικού από κάμερες ασφαλείας, να συνόδευσε τους άλλους δύο στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου, όπου εγκατέλειψαν τη νεαρή χωρίς τις αισθήσεις της.

Νωρίτερα, το Τμήμα Αργοστολίου είχε προχωρήσει στη σύλληψη των άλλων δύο νεαρών, ενός 26χρονου Έλληνα και ενός 22χρονου αλβανικής καταγωγής, οι οποίοι φέρονται να εμφανίστηκαν αυτοβούλως στις αρχές μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης και κατηγορούνται επίσης για έκθεση σε κίνδυνο.

Τι αναφέρει το ξενοδοχείο για το περιστατικό

Αναφορικά με το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε στο ξενοδοχείο όπου φέρεται να διέμεινε η 19χρονη, η επιχείρηση εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει τα ακόλουθα:

«Αναφορικά με το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε χθες στο ξενοδοχείο μας, παραθέτουμε τα μέχρι στιγμής επιβεβαιωμένα στοιχεία:

Στις 12:10 δεχθήκαμε τηλεφωνική επικοινωνία για άμεση κράτηση. Στις 12:30 πραγματοποιήθηκε η άφιξη και το check-in από μέλος της οικογένειάς μας.

Μετά την άφιξη, δεν υπάρχει αυτόπτης μάρτυρας εντός του ξενοδοχείου. Η εξέλιξη των γεγονότων αποτυπώνεται αποκλειστικά στο υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, το οποίο έχει ήδη παραδοθεί στις αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με το καταγεγραμμένο υλικό, διαπιστώνεται η είσοδος στον χώρο ατόμων που δεν είχαν καταχωρηθεί ως πελάτες. Τα άτομα αυτά εμφανίζονται να εισέρχονται και να εξέρχονται επανειλημμένα από συγκεκριμένη είσοδο.(2 ατομα)

Περί ώρα 04:30, καταγράφεται η απομάκρυνση της νεαρής γυναίκας από τον χώρο του καταλύματος από τα εν λόγω άτομα σε λιπόθυμη κατάσταση. Περί ώρα 05:15, αποχώρησε και το άτομο που είχε πραγματοποιήσει το check-in.

Η επιχείρησή μας συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές, στις οποίες έχει παραδοθεί όλο το διαθέσιμο υλικό, ώστε να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια της εκλιπούσας και παρακαλούμε για σεβασμό στην ιδιωτικότητα όλων των εμπλεκομένων, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη».