Οι αστυνομικοί εντόπισαν τους δύο συλληφθέντες όταν κλήθηκαν για φραστικό επεισόδιο μεταξύ ατόμων έξω από πολυκατοικία στον Αγ. Παντελεήμονα.

Στη σύλληψη δύο αλλοδαπών προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ στον Άγιο Παντελεήμονα το μεσημέρι της 25ης Μαϊου, οι οποίοι διακινούσαν μεγάλες ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης στην ευρύτερη περιοχή.

Πρόκειται για έναν 22χρονο και έναν 21χρονο, σε βάρος των οποίων ασκήθηκε δίωξη για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι αστυνομικοί εντόπισαν τους δύο συλληφθέντες όταν κλήθηκαν για φραστικό επεισόδιο μεταξύ ατόμων έξω από πολυκατοικία. Στη συνέχεια τους κάλεσαν για διενέργεια ελέγχου.

Κατά τον έλεγχο, σε κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας βρέθηκε και κατασχέθηκε βαλίτσα ιδιοκτησίας των δύο αλλοδαπών που περιείχε:

8 κιλά και 912 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

25 γραμμ. κοκαΐνης και

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Επιπρόσθετα, εντός της οικίας τους βρέθηκε ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, το χρηματικό ποσό των 1.590 ευρώ καθώς και πλήθος νάιλον συσκευασιών, κατάλληλων για διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.