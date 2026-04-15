Στη σύλληψη ενός 26χρονου Τούρκου, ο οποίος καταζητούνταν με ερυθρά αγγελία για ανθρωποκτονία εκ προμελέτης, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Ραφήνα.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης 14 Απριλίου, όταν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, στο πλαίσιο περιπολίας στην περιοχή, εντόπισαν τον άνδρα και τον έκριναν ύποπτο. Κατά τον έλεγχο των στοιχείων του διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία από τις Αρχές της Τουρκίας.

Ο 26χρονος κατηγορείται ότι τον Αύγουστο του 2023, ενώ επέβαινε σε μοτοσυκλέτα σε περιοχή της Τουρκίας, πυροβόλησε ομοεθνή του, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό του. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ραφήνας–Πικερμίου και στη συνέχεια στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.